Тръмп прекъсна престоя си в „Кемп Дейвид“ заради ескалацията в Близкия изток

А мериканският президент Доналд Тръмп съкрати престоя си в президентската резиденция "Кемп Дейвид", където трябваше да прекара целия уикенд. Той се връща във Вашингтон на фона на засилването на военните действия в Близкия изток, предаде "Франс прес".

САЩ призоваха гражданите си да напуснат Близкия изток

Графикът на Тръмп беше променен, след като йеменските бунтовници хути поеха отговорност за атака срещу столицата на Саудитска Арабия Рияд.

Белият дом обаче не посочи официална причина за решението на президента да прекрати по-рано престоя си в резиденцията, която се намира в щата Мериленд.

Хутите поеха отговорност за нападението в Рияд

Междувременно американските власти призоваха гражданите на САЩ, които се намират в Близкия изток, да проявяват повишено внимание.

Вашингтон предупреди, че военният конфликт между хутите и Саудитска Арабия може бързо да ескалира.