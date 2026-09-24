Свят

Германия предупреди Европа: Руската агресия ескалира, атаките вече са на ново ниво

Външният министър Йохан Вадефул призова за незабавно прекратяване на огъня в Украйна и връщане към преговори

Василена Василева Василена Василева

24 септември 2026, 09:42
Германия предупреди Европа: Руската агресия ескалира, атаките вече са на ново ниво
Източник: iStock Photos

М инистърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул предупреди за ескалация на руската агресия в Европа, предаде ДПА.

„Руските хибридни атаки срещу тези, които подкрепят Украйна и подкрепят международното право, достигнаха ново равнище“, заяви германският външен министър по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

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Като пример Вадефул посочи предполагаемия опит за атака срещу летището в германския град Лайпциг през миналия месец. По думите му Русия се е опитала да взриви два украински товарни самолета с дрон, зареден с експлозиви.

„Това не е изолиран пример за безразсъдната и опасна ескалация на агресията от страна на Русия в Европа и ние не бива да забравяме, че последиците от водената от Москва война в Украйна се усещат по света“, каза германският министър.

  • Предупреждение за последиците от войната

Вадефул заяви, че Русия „задълбочава продоволствената криза в световен мащаб“, тъй като украинското зърно не може да бъде изнасяно заради атаките на руските сили срещу пристанищата.

„Нека най-после излезем от тази спирала на разрушение и насилие“, призова той по време на заседанието на Съвета за сигурност на ООН.

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Германският външен министър за пореден път призова за пълно и незабавно прекратяване на огъня в Украйна, както и за размяна на военнопленници.

  • Призив за преговори

Вадефул заяви, че е необходимо да се възобновят преговорите за прекратяване на войната.

„Нужно е да се върнем към добросъвестни преговори, основани на принципите на международното право, които да проправят пътя към всеобхватен, справедлив и траен мир“, каза той.

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По думите му Украйна е готова за подобни преговори, докато Русия продължава да отказва.

„Украйна е готова. Ние, европейците, сме готови, а Германия е готова да допринесе за мирното решение, от което спешно се нуждаем“, обобщи германският външен министър.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Иво Тасев    
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