Пиян 16-годишен подкара кола и катастрофира във Великотърновско

16-годишен младеж, употребил алкохол, е подкарал автомобил и е катастрофирал във Великотърновско. При инцидента са пострадали той и 20-годишният му спътник.
Произшествието е станало около 2:30 ч. тази нощ в полскотръмбешкото село Страхилово, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
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По първоначални данни лек автомобил, управляван от 16-годишен младеж от село Асеново, е самокатастрофирал.
При инцидента водачът и неговият 20-годишен спътник са получили фрактури. Двамата са тествани за употреба на алкохол. Пробите и на двамата са били положителни. Тестовете за наркотични вещества са отрицателни.
„Двамата са дали кръвни проби за химичен анализ“, уточняват от полицията.
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Автомобилът е иззет. След преглед пострадалите са освободени за домашно лечение.
Причините и обстоятелствата около катастрофата са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.