Си Цзинпин ще посети САЩ за среща с Доналд Тръмп

Китайският президент Си Цзинпин и американският му колега Доналд Тръмп посещават Храма на небето в Пекин, 14 май 2026 г.

Си Цзинпин ще посети САЩ на 23–25 септември по покана на Доналд Тръмп – втората среща между двамата лидери тази година и третата от завръщането на Тръмп в Белия дом през януари 2025 г.

Китай заявява, че целта е „стратегическа стабилност“, повече диалог и сътрудничество и подходящо управление на споровете между двете държави.

Срещата идва на фона на нерешени разногласия за търговията и митата, изкуствения интелект, Тайван и войните в Украйна и Иран; въпреки крехкото търговско примирие китайският износ за САЩ е нараснал с 34,4% на годишна база през август.

Китайският президент Си Цзинпин ще се стреми да допринесе за "стратегическата стабилност" по време на срещата с американския си колега Доналд Тръмп тази седмица в САЩ, заяви днес по време на редовна пресконференция говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун, цитиран от Франс прес.

"Китай е готов да работи със САЩ, за да обогати съдържанието на конструктивните отношения и за стратегическа стабилност между двете страни, да засили диалога и сътрудничеството, да управлява по подходящ начин споровете, да подобрява непрекъснато благосъстоянието на двата народа и да насърчава мира, стабилността и просперитета в света", допълни говорителят.

Китайският президент Си Цзинпин ще бъде на държавно посещение в САЩ от сряда до петък, потвърди днес китайското външно министерство.

Си Цзинпин призова САЩ за "по-стабилни двустранни отношения"

"По покана на президента на САЩ Доналд Джей Тръмп президентът Си Цзинпин ще осъществи държавна визита в САЩ от 23 до 25 септември“, се посочва в изявление на министерството.

Тази визита се смяташе от няколко седмици насам за почти сигурна, но не беше потвърдена от китайска страна, съгласно обичайната официална практика.

Това ще бъде втората среща между лидерите на двете най-големи икономически сили в света тази година след посещението на Тръмп в Пекин през май, и третата лична среща от завръщането на Тръмп в Белия дом през януари 2025 г.

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Лидерите на две държави, ангажирани в ожесточена конкуренция с глобални последици, имат различни възгледи по множество теми: търговия и мита, изкуствен интелект, войните с Иран и в Украйна, Тайван и други, отбелязва АФП.

Си Цзинпин и Тръмп се споразумяха през октомври миналата година за крехко примирие след месеци на търговска война, белязана от прекомерни мита и различни ограничения. То бе укрепено по време на срещата им през май.

Все още предстои да бъде сключено трайно споразумение. Междувременно китайският износ за САЩ е отбелязал нов ръст от 34,4 процента на годишна база през август, сочат данни на китайските митнически власти.