Мъжът, изхвърлил баща си от колата в движение, бил наркозависим

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Забраната за изпреварване на камиони над 12 тона влиза за обсъждане в НС

М ъжът, изхвърлил баща си от кола в движение, бил наркозависим, съобщи NOVA, позовавайки се на свои източници. По неофициална информация по-възрастният мъж се е опитвал да социализира сина си в болницата в Раднево, където се лекувал.

Тежка катастрофа с три жертви на пътя Казанлък - Стара Загора, свидетели разказват, че шофьор е изхвърлил баща си от кола

В сряда след катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора загинаха трима души – майка и дъщеря и 40-годишният мъж, за който се твърди, че е предизвикал инцидента.

По разкази на свидетели синът е влачил родителя си близо 2 километра, след което увеличил скоростта, започнал да изпреварва коли и тирове и се блъснал челно в насрещно движещия се автомобил.

Участъкът е известен като „пътят на смъртта” заради многото пътни инциденти и жертви. В района е въведено ограничение на скоростта, като 11-километровият участък се преминава със засичане на средна скорост.

„Не мисля че е необходимо да има колчета на този пътен участък. Има камери за средна скорост. Преди години беше наистина много натоварен. След активното полицейско присъствие и камерите те намаляха. Има и мантинели, защото на пътя излизат доста животни, гледани от пастири”, каза в ефира на „Здравей, България” комисар Павел Вълев.

По думите му бащата вече е разпитан от полицията.

„Цяла Шипка скърби. Загиналите бяха прекрасни жени. Затова, моля ви, ако видите, че някой е употребил алкохол или наркотици и се качи зад волана, алармирайте”, допълни кметът на Шипка Веси Панайотова.