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Русия атакува Украйна с 282 дрона и ракети „Циркон“ и „Искандер-М“

Украинските ВВС съобщиха за 227 свалени или неутрализирани въздушни цели, а при удара в Киев са загинали двама души

24 септември 2026, 08:59
Дронове
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock
  • Русия е извършила масиран въздушен удар срещу Украйна с 282 дрона и ракети, като украинската ПВО съобщава за 227 неутрализирани цели, включително 4 „Циркон“, 3 балистични ракети и 219 дрона.
  • Основните направления са били Киевска и Одеска област, но са регистрирани попадения на 13 места и падане на отломки в още 10 района; атаката е включвала и реактивни дронове, използвани за претоварване на противовъздушната отбрана.
  • В Киев са загинали двама души, а най-малко трима са ранени, като сред ранените има здравни работници; повредена е и част от фасадата на родилен дом. Атаките срещу столицата продължават след масираните удари и през 24 септември.

Нощен кошмар в Киев: Масиран удар с ракети и дронове взе жертви

В нощта срещу 24 септември Русия нанесе масиран комбиниран удар срещу Украйна с хиперзвукови ракети "Циркон“, балистични ракети "Искандер-М“ и 282 дрона от различни типове. Основните направления на въздушната офанзива са били Одеска и Киевска област, съобщиха Военновъздушните сили на Украйна.

Въздушната атака е била отблъсната от авиацията, зенитно-ракетните войски, мобилните огневи групи и подразделенията за електронна борба на украинските сили.

ПВО на Украйна е неутрализирала над 220 вражески цели.

По предварителни данни на ВВС на Украйна, към 08:00 часа сутринта отбранителните системи са успели да свалят или неутрализират общо 227 въздушни цели, сред които:

  • 4 противокорабни ракети "Циркон“
  • 3 балистични ракети "Искандер-М/С-400/КН-23“
  • 1 ракета "Бандерол“/"Дан-Т“

219 ударни и симулиращи дрона от типовете "Шахед“, "Гербера“ и други.

Въпреки високия процент на прихванати цели, попадения са регистрирани на 13 места, а на други 10 района са паднали отломки от свалени ракети и безпилотници.

Нападателните средства са изстреляни от редица руски региони, включително Курска, Ростовска, Орловска и Брянска област, както и от окупираните територии на Донецк и Крим.

Сред използваните оръжия са регистрирани реактивни безпилотници, баражиращи боеприпаси, както и дронове-симулатори от типа "Пародия“, използвани за претоварване на радарите на противовъздушната отбрана.

Към момента въздушната опасност остава в сила, като десетки вражески безпилотни апарати продължават да се намират във въздушното пространство на страната.

Масирани руски атаки с ракети и дронове срещу Киев, има жертви и ранени

Междувременно стана ясно, че две са жертвите на руската ракетна атака срещу украинската столица Киев тази нощ, предаде Ройтерс, като се позова на информация от кмета Виталий Кличко в приложението Телеграм. Ранените са най-малко трима.

Едната от жертвите е на паркинг на родилен дом. И тримата ранени са здравни работници, уточни Кличко. Част от фасадата на болничното заведение е разрушена.

"В Днепровски район, където отломки паднаха в двора на частен имот, е имало частично срутване на къща. Възможно е да има хора под развалините", написа столичният кмет.

"В Подилски район отломки паднаха върху паркинг близо до медицинско заведение. Автомобили се запалиха“, информира още бившият световен шампион по бокс за професионалисти в тежка категория. Той поясни, че е изпратил екипи за спешна помощ в три района.

Първите експлозии тази нощ в Киев са били чути около 1:00 ч. местно време (също и българско), съобщи Ройтерс.

Руските сили атакуваха украинската столица и през целия ден вчера, като информациите бяха за най-малко двама убити и 43 ранени.

Източник: БТА, Агенция "Фокус"    
Война в Украйна Русия Украйна Киев Въздушен удар Ракети Дронове Жертви ПВО Циркон
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