Русия атакува Украйна с 282 дрона и ракети „Циркон“ и „Искандер-М“

- Русия е извършила масиран въздушен удар срещу Украйна с 282 дрона и ракети, като украинската ПВО съобщава за 227 неутрализирани цели, включително 4 „Циркон“, 3 балистични ракети и 219 дрона.
- Основните направления са били Киевска и Одеска област, но са регистрирани попадения на 13 места и падане на отломки в още 10 района; атаката е включвала и реактивни дронове, използвани за претоварване на противовъздушната отбрана.
- В Киев са загинали двама души, а най-малко трима са ранени, като сред ранените има здравни работници; повредена е и част от фасадата на родилен дом. Атаките срещу столицата продължават след масираните удари и през 24 септември.
Нощен кошмар в Киев: Масиран удар с ракети и дронове взе жертви
В нощта срещу 24 септември Русия нанесе масиран комбиниран удар срещу Украйна с хиперзвукови ракети "Циркон“, балистични ракети "Искандер-М“ и 282 дрона от различни типове. Основните направления на въздушната офанзива са били Одеска и Киевска област, съобщиха Военновъздушните сили на Украйна.
Въздушната атака е била отблъсната от авиацията, зенитно-ракетните войски, мобилните огневи групи и подразделенията за електронна борба на украинските сили.
ПВО на Украйна е неутрализирала над 220 вражески цели.
По предварителни данни на ВВС на Украйна, към 08:00 часа сутринта отбранителните системи са успели да свалят или неутрализират общо 227 въздушни цели, сред които:
- 4 противокорабни ракети "Циркон“
- 3 балистични ракети "Искандер-М/С-400/КН-23“
- 1 ракета "Бандерол“/"Дан-Т“
219 ударни и симулиращи дрона от типовете "Шахед“, "Гербера“ и други.
Въпреки високия процент на прихванати цели, попадения са регистрирани на 13 места, а на други 10 района са паднали отломки от свалени ракети и безпилотници.
Нападателните средства са изстреляни от редица руски региони, включително Курска, Ростовска, Орловска и Брянска област, както и от окупираните територии на Донецк и Крим.
Сред използваните оръжия са регистрирани реактивни безпилотници, баражиращи боеприпаси, както и дронове-симулатори от типа "Пародия“, използвани за претоварване на радарите на противовъздушната отбрана.
Към момента въздушната опасност остава в сила, като десетки вражески безпилотни апарати продължават да се намират във въздушното пространство на страната.
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: частину БпЛА запускали з ТОТ Донеччини https://t.co/vJZmAgscPR— Новини Донбасу (@novostidnua) September 24, 2026
Російські війська атакували Україну щонайменше 290 повітряними цілями. ППО знищила або подавила 227 із них. Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.
Атака…
Масирани руски атаки с ракети и дронове срещу Киев, има жертви и ранени
Междувременно стана ясно, че две са жертвите на руската ракетна атака срещу украинската столица Киев тази нощ, предаде Ройтерс, като се позова на информация от кмета Виталий Кличко в приложението Телеграм. Ранените са най-малко трима.
Едната от жертвите е на паркинг на родилен дом. И тримата ранени са здравни работници, уточни Кличко. Част от фасадата на болничното заведение е разрушена.
"В Днепровски район, където отломки паднаха в двора на частен имот, е имало частично срутване на къща. Възможно е да има хора под развалините", написа столичният кмет.
"В Подилски район отломки паднаха върху паркинг близо до медицинско заведение. Автомобили се запалиха“, информира още бившият световен шампион по бокс за професионалисти в тежка категория. Той поясни, че е изпратил екипи за спешна помощ в три района.
Първите експлозии тази нощ в Киев са били чути около 1:00 ч. местно време (също и българско), съобщи Ройтерс.
Руските сили атакуваха украинската столица и през целия ден вчера, като информациите бяха за най-малко двама убити и 43 ранени.
РОСІЯ АТАКУВАЛА УКРАЇНУ "ІСКАНДЕРАМИ", "ЦИРКОНАМИ" ТА СОТНЯМИ ДРОНІВ— OBOZ.UA (@obozrevatel_ua) September 24, 2026
Сили ППО збили 227 цілей
Наслідки в областях: https://t.co/Qd1gEckAlv pic.twitter.com/QOAepd4AQ9