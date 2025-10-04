Свят

Световни реакции на призивите на Тръмп за край на бомбардировките в Газа

Групировката "Хамас" каза, че е готова да освободи заложниците и се съгласи с някои от условията в плана на Тръмп

4 октомври 2025, 15:58
А мериканският президент Доналд Тръмп призова Израел да спре да бомбардира Газа, след като групировката "Хамас" каза, че е готова да освободи заложниците и се съгласи с някои от условията в плана на президента на САЩ за край на войната, предаде Ройтерс. 

(Във видеото: Николай Младенов пред CNN : Планът на Тръмп е шанс за Газа и за възобновяване на политическия процес)

Ето и някои от реакциите на лидери от цял свят по въпроса:

  • Израелският премиер Бенямин Нетаняху

"След отговора на "Хамас" Израел се подготвя за незабавно прилагане на първата фаза от плана на президента Тръмп за освобождаване на всички заложници", каза в изявление канцеларията на Нетаняху. 

  • Страните медиатори

Катар "приветства обявлението на "Хамас", в което групировката се съгласява с плана на президента Тръмп", каза говорител на катарското външно министерство. 

Египет приветства "положителното развитие" и се надява, че в резултат и двете страни ще се "ангажират с прилагането на плана на президента Тръмп за спиране на войната", пише в публикация във "Фейсбук" Министерството на външните работи. 

  • Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш

Гутериш "приветства и е обнадежден от изявлението на "Хамас", в което организацията обявява готовността си да освободи заложниците и да преговаря по предложението на американския президент Доналд Тръмп. Той призовава всички страни да се възползват от тази възможност за спиране на трагичния конфликт в Газа", каза неговият говорител Стефан Дюжарик.

  • Френският президент Еманюел Макрон

Макрон, който през септември бе начело на дипломатическа инициатива в ООН в подкрепа на признаването на Държавата Палестина, написа в "Екс": "Освобождаването на всички заложници и примирието в Газа са реални възможности! Работата по ангажимента на "Хамас" не трябва да бъде отлагана".

  • Германският канцлер Фридрих Мерц

Мерц каза, че ангажиментът на "Хамас" представлява "най-добрата възможност" за спиране на войната. 

  • Британският премиер Киър Стармър

Стармър заяви, че решението е "значителна стъпка нпаред", която "ни доближава до мира повече отвсякога", и призова страните да приложат плана, "без да се бавят".

  • Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен

"Готовността на "Хамас" да освободи заложниците и да се обвърже с предложението на американския президент е окуражаваща. Тази възможност трябва да бъде грабната. Незабавното спиране на огъня в Газа и освобождаването на заложниците са постижими. Европа ще подкрепи всички усилия, целящи спиране на страданията на цивилните, и ще насърчава единственото приложимо решение за мир - решението за паралелното съществуване на две държави", написа тя в "Екс". 

  • Австралийският премиер Антъни Албанезе

"Австралия приветства напредъка по плана на президента Тръмп за постигане на мир в Газа", написа той в "Екс". "Заедно с нашите партньори Австралия ще продължи да подкрепя усилията за спиране на войната и работата към справедливо и трайно решение за паралелното съществуване на две държави."

  • Индийският премиер Нарендра Моди

"Приветстваме лидерството на президента Тръмп и напредъка в усилията за мир. Индикациите за освобождаването на заложниците са значителна крачка напред. Индия ще продължи да подкрепя всички усилия, насочени към траен и справедлив мир", написа той в публикация в "Екс". 

  • Канадският премиер Марк Карни 

"Канада приветства ангажиментите, поети от "Хамас", за предаването на властта и освобождаването на останалите заложници, живи или мъртви. Насърчаваме всички страни незабавно да работят по това поетите ангажименти да се осъществят на практика и да напреднат по пътя към постигането на мир и сигурност в региона". "Готови сме да подкрепим устойчивите, безпрепятствени и засилените доставки на хуманитарна помощ", каза той.

Източник: БТА, Анелия Пенкова    
Доналд Тръмп Израел Газа Хамас Заложници Мирен план Примирие Световни лидери Конфликт Решение за две държави
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
