Тръмп забрани анексирането: Западният бряг е червена линия за Израел

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че няма да позволи на Израел да анексира Западния бряг. „Вече е достатъчно“, каза Тръмп на репортери в Овалния кабинет, докато подписваше изпълнителни заповеди. „Време е да се спре сега“, пише Newsweek.

Докато отговаряше на въпроси на репортери в Овалния кабинет, Тръмп се изказа срещу евентуално бъдещо разширяване на израелските амбиции за палестинските територии, което би включвало и Западния бряг, който до момента оставаше изолиран от насилието в ивицата Газа.

Тръмп заяви, че ще възпрепятства всякакъв опит за поемане на контрол над Западния бряг, казвайки: „Това няма да се случи“.

„Няма да позволя на Израел да анексира Западния бряг. Няма да го позволя. Това няма да се случи,“ добави той, заявявайки още: „Вече е достатъчно. Време е да се спре сега“. Той определи всякакъв опит за вземане на Западния бряг като „червена линия“ за отношенията с Израел.

За разлика от Газа, където Израел е във война с Хамас, Западният бряг се управлява от Палестинската власт.

Тръмп често е подчертавал близките си връзки с израелския премиер Бенямин Нетаняху, но е подложен на натиск от арабски лидери, които изразяват загриженост за евентуалните планове на Израел да анексира повече земя.

В същото време израелският премиер Нетаняху изпитва огромен вътрешен натиск от ключови коалиционни съюзници за разширяване на контрола на страната върху палестинските територии, като някои се надяват, че широка подкрепа от САЩ за израелските политики ще се превърне в подкрепа за разширяване в окупираните територии.

Какво би означавало за Израел да анексира Западния бряг?

Израелските селищни посели в Западния бряг се увеличиха значително през последните години, достигайки около 130 селища. Голямата част от международната общност смята тези селища за незаконни и ги разглежда като пречка за мирния процес. Ако Израел анексира Западния бряг, това би довело до бързото разрастване на селищата, което ще изтласка дългогодишните жители.

През август Израел одобри програма за селища в Западния бряг, която палестинците и правозащитни групи предупредиха, че ще раздели територията и ще нанесе опустошителен удар върху перспективите за бъдеща палестинска държава.

Списък на държавите, които не признават палестинската държава

Държавата Палестина получи нарастващо признание през последните години, като най-значителните добавки са в последните два месеца. Към септември 2025 г. 157 от 193-те държави-членки на Организацията на обединените нации вече признават Палестина, което представлява 81% от всички членове — включително 4 от 5-те постоянни членове на Съвета за сигурност, като САЩ остават единствената държава, която не я признава.

Държавите, които към момента не признават Държавата Палестина, включват:

Австрия, Камерун, Хърватия, Еритрея, Естония, Фиджи, Финландия, Германия, Гърция, Израел, Япония, Кирибати, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Маршалови острови, Федеративни щати Микронезия, Молдова, Мианмар, Науру, Холандия, Нова Зеландия, Северна Македония, Палау, Панама, Самоа, Соломонови острови, Южна Корея, Швейцария, Тонга, Тувалу и Съединените щати; както и държави, които не са членове, като Косово, Малта и Тайван.

Някои държави са заявили условно признаване, което означава, че ще признаят Палестина след изпълнение на определени условия, например признаване правото на Израел да съществува и създаване на „компетентна администрация“, включително: Белгия, Дания, Италия и Сингапур.