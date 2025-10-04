Израел е готов за мирни преговори в Египет по плана на Тръмп

И зраел е готов да изпрати делегация в Египет, която да преговаря по мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщиха днес израелски медии, цитирани от ДПА.
(Във видеото: Политическото ръководство на Израел нареди на военните да ограничат офанзивата в ивицата Газа)
Позовавайки се на представител, запознат с преговорите, телевизия "Кан" съобщи, че представителите са готови да заминат до ден. Израелският "Канал 12" също обяви, че преговорите може да започнат утре, но за момента няма официално потвърждение от властите в Израел.
Израел изпраща делегация в Катар за преговори за прекратяване на огъня в Газа
Силите за сигурност в Египет заявиха, че кръг от преговори ще се състои утре в крайбрежния град Ариш, който се намира близо до ивицата Газа. Египетски официални представители за момента не са потвърдили преговорите.
Израел изпраща делегация за преговори с „Хамас“ в Доха
Няколко медии казаха, че специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф също ще пътува до региона, за да вземе участие в преговорите.
Снощи палестинската групировка "Хамас" се съгласи с части от мирния план на Тръмп и призоваха за преговори.
