Германия приветства коментарите на Тръмп за Израел, осъди изявление на Лавров

Лавров обвини НАТО и европейските лидери, че използват Украйна, за да обявят "истинска война" на Русия

26 септември 2025, 15:52
Германия приветства коментарите на Тръмп за Израел, осъди изявление на Лавров
Г ермания приветства изразеното от президента на САЩ Доналд Тръмп становище против евентуално анексиране на Западния бряг от Израел, заяви говорител на Външното министерство в Берлин, цитиран от Ройтерс.

"Евентуалното анексиране на Западния бряг, но също така и строителството на селища на Западния бряг и в Източен Йерусалим остават главните препятствия по пътя на постигането на двудържавното решение", уточни говорителят.

Същевременно, Германия осъди изявлението, направено в реч пред Общото събрание на ООН от руския министър на външните работи Сергей Лавров, който обвини НАТО и европейските лидери, че използват Украйна, за да обявят "истинска война" на Русия.

"Това е част от добре известен модел, което показва, че Русия видимо няма интерес да намали напрежението около конфликта или да го разреши и потърси мир", добави говорителят на германското външно ведомство.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
