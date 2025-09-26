Германия приветства коментарите на Тръмп за Израел, осъди изявление на Лавров

Г ермания приветства изразеното от президента на САЩ Доналд Тръмп становище против евентуално анексиране на Западния бряг от Израел, заяви говорител на Външното министерство в Берлин, цитиран от Ройтерс.
"Евентуалното анексиране на Западния бряг, но също така и строителството на селища на Западния бряг и в Източен Йерусалим остават главните препятствия по пътя на постигането на двудържавното решение", уточни говорителят.
Тръмп забрани анексирането: Западният бряг е червена линия за Израел
Същевременно, Германия осъди изявлението, направено в реч пред Общото събрание на ООН от руския министър на външните работи Сергей Лавров, който обвини НАТО и европейските лидери, че използват Украйна, за да обявят "истинска война" на Русия.
"Това е част от добре известен модел, което показва, че Русия видимо няма интерес да намали напрежението около конфликта или да го разреши и потърси мир", добави говорителят на германското външно ведомство.
NOW - Trump: "I will not allow Israel to annex the West Bank. Nope. I will not allow it. It's not gonna happen... There's been enough. It's time to stop now. OK?"— Jim Meadows (@jcmeadows) September 26, 2025
