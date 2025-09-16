"Подобно нещо няма да се повтори": Тръмп твърди, че не е бил информиран за удара на Израел по Катар

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че не е бил предварително информиран от израелския премиер Бенямин Нетаняху за израелската атака срещу Катар миналата седмица, предаде Ройтерс.

Три държави осъдиха удара на Израел в Катар

Агенцията отбелязва, че изявлението на Тръмп идва, след като сайтът "Аксиос" съобщи, че Нетаняху е уведомил президента на САЩ за удара малко преди извършването му.

Белият дом заяви, че е бил уведомен едва когато ракетите вече са били във въздуха и това не е дало на Тръмп възможност да се противопостави на удара.

Нетаняху: Няма да има палестинска държава

Американският президент увери, че Нетаняху няма да нанася повече удари по Катар, след безпрецедентната атака на Израел миналата седмица срещу лидерите на "Хамас" в Доха, посочва Франс прес.

Израел: Ако не сме ги ударили този път, ще ударим следващия

"Той няма да нанася повече удари по Катар", заяви Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет, след като Нетаняху отказа да изключи нови удари по време на среща с американския държавен секретар Марко Рубио в Йерусалим.