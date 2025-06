Прогноза: Тарифите на Тръмп ще засегнат глобалния растеж

С поред водеща група за международна политика световният икономически растеж ще бъде по-бавен през тази година главно заради митата на Доналд Тръмп в САЩ, съобщава BBC.

Сега се очаква растежът в световен мащаб да се забави до „скромните“ 2,9 % в сравнение с предишната прогноза от 3,1 %, заяви Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Тя обвини за това „значителното“ нарастване на търговските бариери и предупреди, че „отслабените икономически перспективи ще се усетят в целия свят, почти без изключение“.

Това включва и Обединеното кралство, заяви ОИСР, като намали прогнозите си за растежа на страната. Тя обаче добави, че Великобритания е изправена пред собствени предизвикателства и трябва да обмисли повишаване на данъчните приходи като средство за „укрепване на публичните финанси“.

Откакто президентът на САЩ се завърна в Белия дом, дълъг списък от държави беше подложен на мита, но непредсказуемият подход на Тръмп към прилагането на мерките породи широка несигурност.

„Прогнозираме основно понижаване на рейтинга за почти всички. Ще имаме много по-малък растеж и създаване на работни места, отколкото прогнозирахме в миналото“, заяви Алваро Перейра, главен икономист на ОИСР, пред Би Би Си.

Групата също така намали прогнозата за икономиката на САЩ за тази година от 2,2 % на 1,6 % и прогнозира, че през 2026 г. растежът отново ще се забави.

Тя предупреди, че САЩ са изложени на риск от повишаване на инфлацията - нещо, което Тръмп многократно обещаваше да спадне по време на президентската си кампания.

Trump's reckless tariffs and erratic policies are tanking global economic growth, dragging down even strong allies like the UK, with the OECD slashing its 2026 forecast because of his trade barriers. His so-called "America First" mantra is a sham sabotaging international… pic.twitter.com/orXwP7Ws1d