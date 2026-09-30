Свят

Арестуваха пилота, обявен за терорист след опита да разбие самолета за Израел

Оманският гражданин бе задържан в Саудитска Арабия, след като намушка капитана в опит да разбие лайнера със 174 души на борда. Израелски пътници го неутрализираха във въздуха, а Тел Авив поиска пълна забрана за полетите на авиокомпанията

30 септември 2026, 17:44
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В торият пилот, който намушка своя колега и се опита да разбие препълнения пътнически самолет Boeing 737 Max на авиокомпанията Flydubai, е арестуван. Оманският гражданин е задържан и се разпитва от саудитските власти за опит за джихадистки терористичен атентат, потвърдиха израелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац.

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Нападателят бе арестуван непосредствено след аварийното кацане в Саудитска Арабия, благодарение на светкавичната и героична намеса на пътниците на борда, които неутрализираха терориста и предотвратиха катастрофа със 174 души, сред които 27 деца.

Кървава драма в пилотската кабина и героична намеса

По време на полета от Дубай за Тел Авив, малко преди навлизане в израелското въздушно пространство, оманският пилот нанася няколко прободни рани на капитана с намерението да свали машината.

Ситуацията е спасена от израелски пътници, които разбиват вратата на пилотската кабина, сблъскват се с нападателя и го обезвреждат с голи ръце. В същия момент на борда се оказват двама пилоти извън служба - граждани на ЮАР и Нова Зеландия. Те поемат управлението на машината заедно с ранения втори пилот (гражданин на ОАЕ) и я приземяват безопасно на цивилната и военна база в град Табук, където нападателят незабавно е предаден на полицията и арестуван.

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„По първоначална информация терористът е имал една-единствена цел: да разбие самолета с всички пътници. Опитът за джихадистка атака бе осуетен благодарение на изключителната храброст на няколко израелски граждани“, заяви министърът на отбраната Израел Кац.

Премиерът Нетаняху потвърди, че арестуваният пилот се разпитва, и приветства героите, спасили десетки животи.

Тежък пробив в сигурността: Израел иска спиране на Flydubai

Арестът на оманския гражданин предизвика незабавна политическа буря в Тел Авив. Министърът на транспорта Мири Регев поиска незабавно спиране на всички полети на Flydubai от и до Израел.

Причината е сериозно нарушение на международното споразумение за сигурност. Според правилата на Flydubai бе разрешено да изпълнява полети до Израел само при условие, че екипажът се състои от граждани на държави, поддържащи дипломатически отношения с Израел. Допускането на гражданин на Оман - страна без дипломатически отношения с Израел - в пилотската кабина представлява сериозен пробив в сигурността. Службата за сигурност „Шин Бет“ и Управлението за гражданска авиация започнаха разследване за пробива.

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„Мосад“ се включва в разследването

В момента арестуваният заподозрян и раненият капитан са в болница под саудитска охрана. Въпреки че Израел няма дипломатически отношения със Саудитска Арабия, в разследването около ареста вече се включиха израелското външно разузнаване „Мосад“ и службата „Шин Бет“.

Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир призова за твърд военен отговор в целия регион след опита за атентат. Към момента обаче разследващите няма данни зад арестувания пилот да стои конкретна държава или организация.

Източник: NYP    
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