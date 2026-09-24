България

Особеният управител на „Лукойл“ успокои: Горива у нас ще има, износът няма да ги оскъпи

Възстановяването на продажбите зад граница ще подобри финансовите резултати на рафинерията и ще увеличи данъчните приходи за бюджета, увери Евгени Симеонов

Стела Христова Стела Христова

24 септември 2026, 17:49
Особеният управител на „Лукойл“ успокои: Горива у нас ще има, износът няма да ги оскъпи
Източник: БГНЕС

В ъзстановяването на износа на дизел и авиационно гориво ще позволи на „Лукойл Нефтохим Бургас“ да реализира произведените количества, които остават след покриването на потреблението в България. Това би трябвало да подобри финансовите резултати на рафинерията и съответно да увеличи данъчните приходи за държавата, заяви пред БТА особеният търговски управител на „Лукойл“ Евгени Симеонов.

Коментарът му идва ден след като парламентът отмени временното ограничение за износ и вътреобщностни доставки на дизел и авиогориво, въведено в края на октомври миналата година.

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Симеонов увери, че промяната няма да застраши снабдяването в страната. По думите му договорите на бургаската рафинерия предвиждат с приоритет да бъдат осигурявани необходимите количества за българския пазар, а зад граница да се продават само излишъците.

„Потребителите трябва да са спокойни - горива ще има“, заяви той и подчерта, че износът сам по себе си няма да определя цените по бензиностанциите. Според него те се формират основно от международните котировки и разходите за преработка на суровината.

  • Оценки на приходите и пазарна динамика

Симеонов не се ангажира с конкретна прогноза колко ще спечели рафинерията и какви допълнителни данъци могат да постъпят в бюджета. Ден по-рано заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова посочи, че стойността на задържаните заради забраната количества може да достигне около 197,6 млн. долара.

Според особения управител обаче резултатите за един или два месеца не са достатъчни, за да се направи надеждна оценка за цялата година. От значение ще бъдат движението на международните петролни пазари, развитието на военните конфликти и финансовото представяне на дружеството през целия 12-месечен отчетен период. „Очакваните плюсове и приходи за държавата ще можем да кажем в точност в края на годината“, посочи Симеонов.

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  • Процедура по износа и потенциални пазари

Той отхвърли и твърденията, прозвучали от опозицията при парламентарния дебат, че премахването на забраната ще доведе до неконтролиран износ. Като несъстоятелни определи и обвиненията за влияние на конкретни бизнес интереси върху решението.

По думите му продажбите зад граница ще преминават през установените за сектора процедури. Потенциалните купувачи предварително се проверяват по правилата „Know Your Customer“, след което одобрените компании могат да подават ценови оферти. Рафинерията избира предложението, което е икономически най-изгодно за нея.

Все още няма определени конкретни държави, към които ще бъдат насочени първите количества. Като възможни пазари Симеонов посочи страни от Средиземноморието и Западна Европа.

Реалният износ няма да започне веднага след влизането на решението в сила. Организирането на превоза с кораби или железопътни цистерни изисква предварително планиране, което може да отнеме между месец и месец и половина.

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  • Темата за продажба на международните активи

Особеният управител коментира и публикациите за интереса на американския милиардер Тод Боули към международните активи на „Лукойл“. Симеонов заяви, че неговите правомощия са свързани с управлението на активите на компанията в България. Затова местното дружество не участва и не разполага с информация за евентуални преговори за продажба на международни активи, които се водят на ниво компания майка.

Редактор: Стела Христова
Източник: БТА    
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