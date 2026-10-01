Номинираният за нов посланик на САЩ у нас Дъглас Холдър пред Сената: България е ключов съюзник в НАТО

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К омитетът по външни отношения на Сената на САЩ изслуша номинирания за посланик в България Дъглас Холдър. Бившият член на Камарата на представителите на Флорида беше предложен за поста от президента Доналд Тръмп. Кандидатурата му е внесена в Сената на 1 юни.

Ето кого номинира Тръмп за посланик на САЩ в България

В началото на изказването си Холдър благодари на президента, на семейството си и на служителите на американската администрация за подкрепата по време на процедурата по номинацията.

„Опитът, който натрупах през последните три десетилетия - в бизнеса, обществения сектор и лидерството, ми даде възможност да работя с различни хора, да се справям със сложни предизвикателства и да изграждам консенсус в стремеж към значими резултати. Този опит оформи подхода ми към лидерството и ме подготви за отговорностите, свързани с тази номинация“, заяви Холдър.

Той посочи, че е изградил „дълбоко уважение“ към историята и културата на България и заяви, че очаква да задълбочи познанията си за страната и да работи с българските партньори.

Отбраната и НАТО

Холдър заяви, че ако бъде утвърден за посланик, сред основните му приоритети ще бъдат развитието на отношенията между САЩ и България, стимулирането на икономическия растеж и укрепването на връзките между гражданите на двете държави.

Той постави акцент и върху отбранителното сътрудничество.

„Като член на НАТО българите увеличиха усилията си за инвестиране на ресурси в колективната ни отбрана, като през 2025 г. отделиха повече от 2% от БВП за целта. Разположена на Черно море, България е ключов съюзник за гарантиране на сигурността в региона“, заяви номинираният за посланик.

По думите му, ако бъде утвърден, той ще работи с българските власти за укрепване на двустранното отбранително сътрудничество и за подпомагане на България при изпълнението на поетите на срещата на върха на НАТО в Хага ангажименти до 2035 г.

Фокус върху икономиката и технологиите

Холдър определи икономическата дипломация като друг основен приоритет на бъдещата си работа в София.

Според него САЩ и България имат възможности за разширяване на търговските отношения, особено в областта на енергетиката, изкуствения интелект и критичните суровини.

„Ще насърчавам американския износ и ще поощрявам българските инвестиции в САЩ, което ще създава работни места и възможности за американските работници“, каза той.

Номинираният заяви още, че ще работи за осигуряване на необходимата подкрепа и ресурси за американските граждани, които живеят или посещават България.

Кой е Дъглас Холдър

Дъглас Холдър е бивш член на Камарата на представителите на щата Флорида. През юни 2026 г. президентът Доналд Тръмп го номинира за извънреден и пълномощен посланик на САЩ в България. Номинацията му предстои да премине през процедурата по разглеждане и утвърждаване в Сената.

В момента САЩ нямат постоянно назначен посланик в София. Посолството се ръководи от Х. Мартин Макдауъл, който изпълнява функциите на временно управляващ посолството.

Последният постоянен посланик на САЩ в България беше Кенет Мертен. Той започна мандата си в София през април 2023 г., а постът остана вакантен след напускането му през януари 2025 г.

Преди Мертен посланик на САЩ в България беше Херо Мустафа, която заемаше поста от 2019 до 2023 г.