Полетът на ужасите: Какво се знае за инцидента с Flydubai

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Посрещнаха пасажерите от злополучния полет на Flydubai, в който пилот нападна капитана

А виокомпанията Flydubai временно спира полетите от и до Израел, докато продължава разследването на вчерашния инцидент с полет FZ1073 от Дубай за Тел Авив. Самолетът беше отклонен и кацна принудително в саудитския град Табук, след като единият пилот беше намушкан от втория пилот по време на полета.

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На борда е имало 174 души. По данни на израелските власти пътниците и екипажът са успели да овладеят нападателя, а резервен екипаж, който се е намирал на борда, е поел управлението на самолета и го е приземил безопасно в Табук. Всички пътници впоследствие са се върнали в Израел.

Мотивът за действията на втория пилот все още не е установен. Самата авиокомпания призова да не се правят предварителни заключения, докато разследването продължава.

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Как се разви инцидентът

Според информацията на израелските власти по време на полета вторият пилот е нападнал капитана с нож. В резултат самолетът е загубил около 14 000 фута височина за по-малко от 30 секунди.

Раненият пилот Смит Мачхар, въпреки че е бил тежко ранен и лежал на пода на пилотската кабина, е успял да задейства механизма за отваряне на вратата. Това е позволило на пътници и членове на екипажа да влязат в кабината и да обезвредят втория пилот.

На борда са се намирали и двама други пилоти на Flydubai, които са били пътници. Те са поели управлението на машината и са я приземили в Табук.

Раненият капитан е настанен в болница в Табук. Според индийските власти той е в стабилно състояние и получава необходимото лечение.

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Израел определи случая като опит за терористичен акт

Израелското правителство определи случилото се като опит за терористична атака. Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че по предварителна информация целта на нападателя е била самолетът да бъде разбит.

Премиерът Бенямин Нетаняху обаче заяви, че на този етап е твърде рано да се каже кой стои зад действията и какъв е мотивът.

Нетаняху съобщи, че Саудитска Арабия ще разпита втория пилот, а Израел следи разследването и е възможно да се включи в него. Израелският премиер разговаря и с американския президент Доналд Тръмп за случая.

Тръмп заяви пред журналисти, че вторият пилот „може да е бил терорист или луд“, но посочи, че мотивът все още не е изяснен.

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Пилотът, който помогна да бъде предотвратена трагедията

Индийският пилот Смит Мачхар беше определен като герой от Нетаняху и индийския премиер Нарендра Моди.

Въпреки нараняванията си Мачхар е успял да отвори вратата на пилотската кабина, което е дало възможност на пътниците да се намесят. Според индийските власти той се възстановява в болница в Табук.

Моди заяви, че действията на пилота са помогнали да бъдат спасени стотици животи и да бъде предотвратена голяма трагедия. Нетаняху също му благодари публично за действията му.

Израел затяга проверките на пилотите

След инцидента Израел обяви, че ще засили проверките за сигурност на пилотите, които изпълняват полети до страната.

От канцеларията на Нетаняху заявиха, че властите искат да разполагат с повече информация за самоличността на всеки пилот, който лети към Израел, независимо дали е служител на израелска или чуждестранна авиокомпания.

Експерти по авиационна сигурност посочват, че пилотите по принцип преминават през проверки за сигурност, както и през медицински и психологически оценки. Надзорът върху изпълнението на тези изисквания за Flydubai е отговорност на авиационните власти на Обединените арабски емирства.

Случаят предизвика допълнителни въпроси за сигурността на гражданската авиация в региона. Европейската агенция за авиационна безопасност междувременно издаде отделни предупреждения относно въздушното пространство в Близкия изток, но те не са свързани конкретно с инцидента с Flydubai.

Коя е Flydubai

Flydubai е нискотарифна авиокомпания със седалище в Дубай, която извършва полети до дестинации в Близкия изток, Европа, Азия и Африка.

Компанията поддържа редовна връзка между Дубай и Тел Авив, която се използва активно от израелски граждани. Именно по този маршрут е летял самолетът, който беше принуден да се отклони към Саудитска Арабия.

Flydubai потвърди, че на борда е възникнал инцидент в пилотската кабина и че самолетът е бил отклонен към Табук. Компанията обяви временно спиране на полетите от и до Израел, докато се изясняват обстоятелствата.

Връзката с Авраамовите споразумения

Инцидентът привлече и дипломатическо внимание заради маршрута между Обединените арабски емирства и Израел.

Двете държави нормализираха отношенията си през 2020 г. в рамките на т.нар. Авраамови споразумения. Израелското външно министерство определи случилото се като посегателство, което може да има за цел да повлияе на отношенията между двете страни.

Германският външен министър Йохан Вадефул също изрази облекчение, че самолетът е кацнал безопасно, и определи случилото се като тежко посегателство срещу гражданското въздухоплаване.

На този етап обаче няма официално установен мотив за нападението и няма потвърдени данни за външна организация или държава, стояща зад него. Разследването на саудитските власти продължава.