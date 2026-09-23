Дават на над половин милион българи помощи заради скъпите горива

Правителството одобри серия от социални и икономически мерки, насочени към подкрепа на най-уязвимите групи от населението в отговор на повишените цени на горивата и енергията. Над 550 000 души с ниски доходи ще получат еднократна помощ, а хиляди семейства ще бъдат подпомогнати за отопление през зимния сезон.

Готвят нови мерки заради високите цени на горивата, кой ще може да получи помощ

На свое заседание Министерският съвет прие нова мярка, според която над 550 000 души с ниски доходи ще получат еднократна помощ от 50 евро. Целта е да се компенсират увеличените разходи за потребление в резултат на поскъпването на горивата, съобщиха от правителствената пресслужба.

Кой има право на подпомагане?

Право на компенсацията ще имат хора и семейства с доходи под линията на бедност, получаващи социални помощи, както и тези, които са подпомагани за отопление през настоящия зимен сезон. В обхвата на мярката влизат още семейства с деца с трайни увреждания, деца сираци, деца, настанени при близки или в приемни семейства, и младежи до 21 години без родителска грижа. Изплащането ще се извършва служебно от дирекциите „Социално подпомагане“ без необходимост от подаване на заявления.

Стартират мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

В допълнение, правителството реши най-малко 20 000 семейства без доходи, които се отопляват на твърдо гориво, да получат наведнъж пълния размер на целевата помощ за отопление от 321,95 евро за предстоящия зимен сезон. Според кабинета това ще им даде възможност да покрият разходите си и ще намали риска от изпадане в енергийна бедност.

Други решения на кабинета

Освен това правителството отпусна допълнителни 1 800 000 евро по бюджета на Министерството на здравеопазването за компенсиране на увеличението на цените на горивата за нуждите на Центровете за спешна медицинска помощ.

Министерството на вътрешните работи също получава допълнителни средства за системата за български лични документи и за ремонт на съоръжението по българо-турската граница.