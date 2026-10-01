Военновъздушните сили на НАТО демонстрираха своите изтребители

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В оенновъздушните сили на НАТО, охраняващи източния фланг на Алианса, демонстрираха своите изтребители, включително испански, италиански и турски машини. Самолети от различни страни в НАТО са базирани в Литва, за изпълнение на мисия за колективна отбрана, съобщи NOVA.

През юли НАТО обяви, че статутът на силите се променя от такива за „охрана на въздушното пространство“ на сили за „противовъздушна отбрана“. Това стана след множество навлизания на руски и украински дронове, някои от които бяха свалени от изтребители на НАТО.

Мисията на НАТО над Литва, Латвия и Естония, които не разполагат със собствени изтребители, беше стартирана през 2004 г., непосредствено след присъединяването им към Алианса.