България

Aкцизът на пропан-бутана пада, държавата отпуска над 300 млн. евро за мерки заради скъпите горива

Правителството предвижда „инфлационен чек“, подкрепа за транспорта и земеделието

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 32 минути / 18 септември 2026, 07:21
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П равителството представи пакет от мерки на стойност над 300 млн. евро, насочени към домакинствата, бизнеса, транспорта и земеделските производители на фона на повишените цени на горивата.

По-скъпи горива, по-скъпи храни: Какви мерки могат да ограничат удара върху хората и бизнеса

Сред основните предложения са еднократна помощ от 50 евро за хора и семейства с доходи под линията на бедност, премахване на акциза върху пропан-бутана и финансова подкрепа за публичния транспорт и тежкотоварните превози.

За земеделските производители са предвидени общо 170 млн. евро.

  • „Инфлационен чек“ за над 550 000 души

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова представи мярката, наречена „инфлационен чек“.

Тя предвижда еднократна помощ от 50 евро за лица и семейства с доходи под линията на бедност, които получават социално подпомагане.

От мярката ще се възползват над 550 000 души, разпределени в осем групи получатели. Изплащането се очаква да започне през октомври.

Средствата ще бъдат превеждани по банков път или изплащани чрез пощенски оператор в зависимост от начина, по който получателите получават социалните си помощи.

Не е необходимо подаването на допълнително заявление, нито притежаването на автомобил.

Общият бюджет на мярката е 30 млн. евро.

„Считаме, че до края на годината тази компенсация е напълно достатъчна, за да покрие повишението на разходите“, заяви Ефремова.

  • Подкрепа за транспорта

Правителството предвижда мерки и за транспорта, включително за ученически и медицински превози, с акцент върху малките и отдалечените населени места.

Предвидена е и подкрепа за тежкотоварните превозвачи. Вече са предоставени 55 млн. евро под формата на директна помощ.

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заяви, че мерките са били предвидени още през юли при приемането на бюджета за 2026 г.

По думите му те са финансово обезпечени, а за част от тях е изпратена нотификация до Европейската комисия. Очаква се мерките да започнат да действат още преди края на септември.

„Държавата е плътно до хората, уязвимите семейства и домакинствата с ниски доходи. Намираме с общи усилия локални решения за глобални проблеми“, каза Пулев.

Според него целта на мерките за земеделието, транспорта, логистиката и тежкотоварните превози е по-високите цени на горивата да не доведат до допълнително поскъпване на храните и услугите.

„55 милиона бяха предоставени като директна подкрепа към тежкотоварните превозвачи. По-голямата част от тях се конкурират на европейските пазари, така че тази субсидия беше изключително важна, за да не се губи нивото на конкурентоспособност“, обясни той.

  • Премахват акциза върху пропан-бутана

Сред мерките е и премахване на акциза върху пропан-бутана.

Според правителството това ще доведе до намаляване на цената на горивото на колонката. По думите на Пулев ефектът за централния бюджет от тази мярка ще бъде около 15 млн. евро.

  • 170 млн. евро за земеделието

За подкрепа на земеделските производители са предвидени общо 170 млн. евро. От тях 100 млн. евро ще бъдат използвани за компенсации заради разликата в цените между 2025 и 2026 г.

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски посочи, че това ще осигури подпомагане от близо 44 евроцента за литър.

„Въпреки че беше наричан „лош бюджет“, той беше изготвен така, че да предвиди кризите, които се случват в момента“, заяви Абровски.

По думите му подкрепата е насочена към запазване на стабилността на българското земеделско производство.

Министърът посочи като примери Франция и Испания, където също се прилагат механизми за подпомагане на земеделските производители. По думите му Франция предоставя 15 евроцента на литър, а Испания 20 евроцента.

Абровски заяви, че Гърция и Румъния не са предвидили средства за подобен тип подпомагане.

  • Над 300 млн. евро общ пакет

По думите на Пулев правителството следи развитието на геополитическата ситуация и на тази основа е разработило мерките.

„Работили сме мерки в общ размер над 300 милиона евро, въпреки лошото състояние на финансите ни“, заяви вицепремиерът.

Пакетът включва подкрепа за най-уязвимите домакинства, транспорта и земеделието, както и мерки, свързани с цените на горивата.

На 17 септември средната цена на дизела у нас достигна около 1,94 евро за литър, или 3,74 лева. По данни, цитирани от NOVA, това е най-високата стойност, установявана досега в България. Нивата вече надхвърлят и пиковете от първите месеци след началото на войната в Украйна през 2022 г.

Само два дни по-рано средната цена на дизела за първи път беше достигнала 1,90 евро за литър. На 8 септември тя е била 1,86 евро, което означава увеличение с 4 евроцента само за седмица.

От бранша предупредиха, че психологическата граница от 2 евро за литър може да бъде достигната. Според Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива средната цена може да се доближи до 1,97-1,98 евро за литър.

На някои бензиностанции в София дизелът вече се продава за около 1,94 - 1,96 евро за литър, показват проверки на пазара. В същото време разликите между отделни обекти и вериги остават значителни.

При бензина А95 средната цена също се повишава. На 16 септември тя е била около 1,67 евро за литър, спрямо 1,24 евро година по-рано. При дизела увеличението за същия период е от 1,23 до 1,92 евро за литър.

Поскъпването на горивата вече се отразява и на общата инфлация. По данни на Националния статистически институт през август групата „Транспорт“ е с най-голямо месечно увеличение на цените сред основните потребителски групи - 5,5%. Общата месечна инфлация за месеца е 0,6%, а годишната - 5,1%.

По-високите разходи за гориво увеличават себестойността на транспортните услуги, а чрез тях могат да се прехвърлят и към цените на други стоки и услуги.

Особено чувствителен е ефектът върху обществения и междуградския транспорт, както и върху услугите, при които горивото е значителна част от разходите.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA, БТА    
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