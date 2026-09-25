България

От 1 октомври: По 50 евро компенсация за горива за най-уязвимите групи

Агенцията за социално подпомагане (АСП) обяви, че плащанията ще се извършват автоматично, без нужда от подаване на заявления от гражданите

Обновена преди 57 минути / 25 септември 2026, 15:41
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И зплащането на еднократната компенсация от 50 евро по програмата „Инфлационен чек“ започва от 1 октомври, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане (АСП). Мярката е насочена към най-уязвимите групи от населението и цели да компенсира разходите им за горива и основни хранителни продукти. Важно уточнение от агенцията е, че изплащането ще се осъществи служебно от дирекциите „Социално подпомагане“, което означава, че гражданите не трябва да подават заявления-декларации.

Дават на над половин милион българи помощи заради скъпите горива

На еднократната сума от 50 евро имат право определени категории лица и семейства. Това са лица и семейства с ниски доходи (под линията на бедност), подпомагани по системата за социално подпомагане, както и деца и младежи без родителска грижа до 21-годишна възраст, напускащи резидентна социална услуга. Право на компенсация имат и семействата, получаващи целева помощ за отопление през текущия сезон, тези, отглеждащи деца с трайни увреждания, деца сираци, подпомагани със семейни помощи, деца, настанени при близки и роднини или в приемни семейства, а така също военноинвалиди и военнопострадали, обект на социална подкрепа. В случай че едно лице попада в повече от една от изброените групи, то ще получи компенсацията само на едно от основанията.

Сумите ще се изплащат касово чрез „Български пощи“ или безкасово по лична платежна сметка, в зависимост от начина, заявен от гражданите за получаване на редовните им помощи. Заявилите получаване на целевата помощ за отопление чрез търговец на твърдо гориво могат да получат компенсацията в пощенския клон по настоящия си адрес. Средствата ще бъдат налични в пощенските клонове в периодите от 1 до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Общият бюджет на мярката „Инфлационен чек“ възлиза на 30 млн. евро, като се очаква над 550 000 души да се възползват от нея, по данни от изявление на министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Източник: Александър Тасев/БТА    
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