Смъртоносна стихия в Испания - горски пожар отне 12 живота

Близкият изток отново на ръба - удари край иранската АЕЦ, ново напрежение между САЩ и Иран и арести след атентатите в Дамаск

Най-малко 12 души са загинали при горски пожар в Южна Испания, като част от жертвите са открити в автомобили.

Пожарът избухна в община Галардос, провинция Алмерия, а около 150 пожарникари и аварийни екипи се борят със стихията.

Испания продължава да е засегната от тежък сезон на горски пожари - от началото на годината са изгорели над 50 000 хектара площи.

Най-малко 12 души са загинали при горски пожар в Южна Испания, съобщи днес службата за извънредни ситуации в провинция Андалусия, предаде ДПА.

Някои от жертвите са намерени в автомобили, информираха от службата в публикация в социалната мрежа Екс.

Огнен ад в Испания: Туристи и жители бягат от 20-метрови пламъци

Пожарът избухнал вчера следобед в община Галардос в провинция Алмерия, която се намира на около 300 км североизточно от Малага, уточни регионалното правителство.

Около 150 пожарникари, пет пожарни коли и други служби за извънредни ситуации се борят със стихията.

Като превантивна мярка са евакуирани жителите на няколко населени места.

Евакуираха над 1000 души заради горски пожари в Испания

Испанският премиер Педро Санчес изрази „дълбока скръб и опустошение пред ужасните последици на пожара“ в публикация в Екс.

През последните месеци Испания се сблъска с поредица от горски пожари. От началото на годината пожари са изпепелили над 50 000 хектара земи, според данни на Информационната система за горски пожари на Европейската комисия, посочва ДПА.

Как да се предпазим при пожар?

Пожарната безопасност обхваща набор от мерки и практики, предназначени за предотвратяване на възникването на пожари, както и за ограничаване на техните щети и спасяване на човешки живот при инцидент. Познаването на основните правила за поведение е от съществено значение, тъй като пожарите могат да възникнат внезапно както в дома, така и на обществени места, често причинени от технически неизправности, човешка небрежност или неправилна употреба на отоплителни уреди.

Ключов елемент в защитата е превенцията. Редовната проверка на електрическата инсталация и уредите може да предотврати късо съединение, което е честа причина за пожар. Особено внимание трябва да се обръща в кухнята – никога не оставяйте готварски уреди без надзор и дръжте леснозапалими материали като кърпи и завеси далеч от котлони и печки. Отоплителните уреди трябва да се използват съгласно инструкциите на производителя и да се поставят на безопасно разстояние от мебели и текстил. Препоръчително е всеки дом да бъде оборудван с датчици за дим, които осигуряват ранно предупреждение, както и с пожарогасител за справяне с малки огнища в начален етап. Изготвянето на семеен евакуационен план и неговото проиграване също е важна превантивна мярка.

При възникване на пожар най-важното е да се запази самообладание. Незабавно предупредете всички в сградата и се евакуирайте. Позвънете на единния европейски номер за спешни повиквания 112, като съобщите точния адрес и естеството на инцидента. Ако помещението е задимено, придвижвайте се ниско до пода, където въздухът е по-чист и видимостта е по-добра. Преди да отворите врата, проверете я с опакото на ръката си. Ако е гореща, не я отваряйте, а потърсете алтернативен изход. Никога не използвайте асансьор по време на пожар, тъй като може да спре и да се превърне в капан.

Ако евакуацията е невъзможна, затворете се в стая с прозорец, като запушите пролуките под вратата с мокри кърпи или дрехи, за да спрете проникването на дим. Отворете прозореца и сигнализирайте за помощ. След като пожарът е потушен, не влизайте обратно в сградата, докато противопожарните служби не потвърдят, че е безопасно. Съществува риск от повторно възпламеняване, срутване на конструкцията или отравяне с токсични газове. Потърсете медицинска помощ при наранявания или съмнение за вдишване на дим.