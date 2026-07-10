Свят

Смъртоносна стихия в Испания - горски пожар отне 12 живота

Някои от жертвите са открити в автомобили, докато спасителните екипи продължават борбата с огъня

10 юли 2026, 08:26
Близкият изток отново на ръба - удари край иранската АЕЦ, ново напрежение между САЩ и Иран и арести след атентатите в Дамаск

Близкият изток отново на ръба - удари край иранската АЕЦ, ново напрежение между САЩ и Иран и арести след атентатите в Дамаск
Ескалация, какво удариха САЩ, Иран отвръща

Ескалация, какво удариха САЩ, Иран отвръща
„Гола и уплашена“: Потърпевши проговориха за хаоса с евакуацията в Ню Йорк денонощие по-късно

„Гола и уплашена“: Потърпевши проговориха за хаоса с евакуацията в Ню Йорк денонощие по-късно
Почина легендарната певица Бони Тайлър

Почина легендарната певица Бони Тайлър
Рискованата игра на Марин Льо Пен

Рискованата игра на Марин Льо Пен
Нови удари по Иран разтърсиха петролните пазари, Брент поскъпна с над 1%

Нови удари по Иран разтърсиха петролните пазари, Брент поскъпна с над 1%
Тайните служби препоръчали на Тръмп да напусне Турция със стария Air Force One заради напрежението с Иран

Тайните служби препоръчали на Тръмп да напусне Турция със стария Air Force One заради напрежението с Иран
Погребват Али Хаменей в свещения град Машхад

Погребват Али Хаменей в свещения град Машхад
  • Най-малко 12 души са загинали при горски пожар в Южна Испания, като част от жертвите са открити в автомобили.
  • Пожарът избухна в община Галардос, провинция Алмерия, а около 150 пожарникари и аварийни екипи се борят със стихията.
  • Испания продължава да е засегната от тежък сезон на горски пожари - от началото на годината са изгорели над 50 000 хектара площи.

Най-малко 12 души са загинали при горски пожар в Южна Испания, съобщи днес службата за извънредни ситуации в провинция Андалусия, предаде ДПА.

Някои от жертвите са намерени в автомобили, информираха от службата в публикация в социалната мрежа Екс.

Огнен ад в Испания: Туристи и жители бягат от 20-метрови пламъци

Пожарът избухнал вчера следобед в община Галардос в провинция Алмерия, която се намира на около 300 км североизточно от Малага, уточни регионалното правителство.

Около 150 пожарникари, пет пожарни коли и други служби за извънредни ситуации се борят със стихията.

Като превантивна мярка са евакуирани жителите на няколко населени места.

Евакуираха над 1000 души заради горски пожари в Испания

Испанският премиер Педро Санчес изрази „дълбока скръб и опустошение пред ужасните последици на пожара“ в публикация в Екс.

През последните месеци Испания се сблъска с поредица от горски пожари. От началото на годината пожари са изпепелили над 50 000 хектара земи, според данни на Информационната система за горски пожари на Европейската комисия, посочва ДПА.

  • Как да се предпазим при пожар?

Пожарната безопасност обхваща набор от мерки и практики, предназначени за предотвратяване на възникването на пожари, както и за ограничаване на техните щети и спасяване на човешки живот при инцидент. Познаването на основните правила за поведение е от съществено значение, тъй като пожарите могат да възникнат внезапно както в дома, така и на обществени места, често причинени от технически неизправности, човешка небрежност или неправилна употреба на отоплителни уреди.

Ключов елемент в защитата е превенцията. Редовната проверка на електрическата инсталация и уредите може да предотврати късо съединение, което е честа причина за пожар. Особено внимание трябва да се обръща в кухнята – никога не оставяйте готварски уреди без надзор и дръжте леснозапалими материали като кърпи и завеси далеч от котлони и печки. Отоплителните уреди трябва да се използват съгласно инструкциите на производителя и да се поставят на безопасно разстояние от мебели и текстил. Препоръчително е всеки дом да бъде оборудван с датчици за дим, които осигуряват ранно предупреждение, както и с пожарогасител за справяне с малки огнища в начален етап. Изготвянето на семеен евакуационен план и неговото проиграване също е важна превантивна мярка.

При възникване на пожар най-важното е да се запази самообладание. Незабавно предупредете всички в сградата и се евакуирайте. Позвънете на единния европейски номер за спешни повиквания 112, като съобщите точния адрес и естеството на инцидента. Ако помещението е задимено, придвижвайте се ниско до пода, където въздухът е по-чист и видимостта е по-добра. Преди да отворите врата, проверете я с опакото на ръката си. Ако е гореща, не я отваряйте, а потърсете алтернативен изход. Никога не използвайте асансьор по време на пожар, тъй като може да спре и да се превърне в капан.

Ако евакуацията е невъзможна, затворете се в стая с прозорец, като запушите пролуките под вратата с мокри кърпи или дрехи, за да спрете проникването на дим. Отворете прозореца и сигнализирайте за помощ. След като пожарът е потушен, не влизайте обратно в сградата, докато противопожарните служби не потвърдят, че е безопасно. Съществува риск от повторно възпламеняване, срутване на конструкцията или отравяне с токсични газове. Потърсете медицинска помощ при наранявания или съмнение за вдишване на дим.

Източник: БТА    
горски пожар Испания жертви Алмерия Андалусия пожарникари евакуация стихия Педро Санчес Южна Испания
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Като на филм: Крадци се врязаха в банков клон и опитаха да измъкнат банкомат

Като на филм: Крадци се врязаха в банков клон и опитаха да измъкнат банкомат

10 юли: Нощта, в която държавата капитулира пред „Наглите“

10 юли: Нощта, в която държавата капитулира пред „Наглите“

Ескалация в Лвов: Тълпа обърна автомобил на мобилизационни служители

Ескалация в Лвов: Тълпа обърна автомобил на мобилизационни служители

Златан Златанов след визитата си в Иран пред Vesti.bg: Хаменей беше убит, България трябва да осъди „военното престъпление“

Златан Златанов след визитата си в Иран пред Vesti.bg: Хаменей беше убит, България трябва да осъди „военното престъпление“

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Mercedes-AMG направи CLA комби с 680 „коня“, което спринтира по-бързо от италианските екзотики

Mercedes-AMG направи CLA комби с 680 „коня“, което спринтира по-бързо от италианските екзотики

carmarket.bg
<p>Правителството прие позиция за санкциите срещу Русия</p>
Ексклузивно

Правителството прие позиция за санкциите срещу Русия

Преди 14 часа
<p>Италия експулсира две руски аташета, замесили България</p>
Ексклузивно

Италия експулсира две руски аташета, замесили България

Преди 11 часа
Костадинов алармира за парти в Националния исторически музей
Ексклузивно

Костадинов алармира за парти в Националния исторически музей

Преди 12 часа
България плаща, осъдена за побой над британски гражданин в София
Ексклузивно

България плаща, осъдена за побой над британски гражданин в София

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Близо 4000 жертви след земетресенията във Венецуела

Близо 4000 жертви след земетресенията във Венецуела

Свят Преди 7 минути

Властите предупреждават, че възстановяването на засегнатите райони ще бъде изключително трудно

Honor увеличава фокуса си върху смарт часовниците

Honor увеличава фокуса си върху смарт часовниците

Технологии Преди 36 минути

Китайската компания представи в България новия Watch 6, който е нейният флагман при умните часовници. Заедно с него Honor показа и сгъваемия смартфон Magic V6, който акцентира над тънкия дизайн и подобрените спецификации с повече здравина и мощност

Катастрофа край Мъглиж: Мъж загина, 14-годишно момиче е с опасност за живота

Катастрофа край Мъглиж: Мъж загина, 14-годишно момиче е с опасност за живота

България Преди 2 часа

Движението по Подбалканския път в района на Мъглиж е временно преустановено

<p>Не само подиумът блести: Джиджи, Анок и Витория показаха тайните си оръжия за стил</p>

Джиджи Хадид, Анок Яй и Витория Черети показаха най-стилните си визии извън подиума по време на Седмицата на висшата мода в Париж

Любопитно Преди 3 часа

Топмоделите зaлaгaт на удобни силуети, животински принтове и емблематични чанти между ревютата на Couture сезона

<p>Новата тенденция за по-добър сън е... стъпване върху сол</p>

Може ли стъпването върху сол да помогне за по-добър сън?

Любопитно Преди 3 часа

Новата тенденция в социалните мрежи обещава по-ниски нива на стрес и по-дълбок сън, но експертите не откриват научни доказателства за ефекта ѝ

В разгара на горещите вълни: Защо мистериозно „студено петно“ в Северния Атлантик тревожи учените

В разгара на горещите вълни: Защо мистериозно „студено петно“ в Северния Атлантик тревожи учените

Свят Преди 3 часа

Учени предупреждават, че загадъчната аномалия в Северния Атлантик може да е знак за опасно отслабване на ключово океанско течение

Топ 5 грешки, заради които изгаряме на плажа

Топ 5 грешки, заради които изгаряме на плажа

Любопитно Преди 3 часа

Повечето хора използват слънцезащитни продукти неправилно, оставяйки кожата си незащитена. Ето петте най-големи грешки със слънцезащитните кремове, които хората допускат по време на горещото време

Лято на два фронта: Плаж и разходки през деня, бури вечерта

Лято на два фронта: Плаж и разходки през деня, бури вечерта

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, а през уикенда ще се затопли

СДВР разкри склад с 50 000 вейпа в София

СДВР разкри склад с 50 000 вейпа в София

България Преди 11 часа

Наемател на помещението е строител и собственик на голяма верига фитнеси

Зеленски: САЩ и Украйна се договориха политически за "Пейтриът"

Зеленски: САЩ и Украйна се договориха политически за "Пейтриът"

Свят Преди 11 часа

Украйна ще предостави на САЩ различни видове дронове

Щастлива развръзка: 12-годишната Ани от Варна вече е в новия си дом

Щастлива развръзка: 12-годишната Ани от Варна вече е в новия си дом

България Преди 11 часа

Тепърва започва и лечението ѝ, предстои ѝ двойна трансплантация

Радев обсъди поддръжката на българските МиГ-29

Радев обсъди поддръжката на българските МиГ-29

България Преди 12 часа

От полската компания заявиха пълна готовност да продължат да оказват необходимото съдействие

Пороен дъжд и буря удариха Стара Загора

Пороен дъжд и буря удариха Стара Загора

България Преди 13 часа

Има най-малко осем паднали дървета на различни места в града

Огромен пожар край Солун, издадоха предупреждение към гражданите

Огромен пожар край Солун, издадоха предупреждение към гражданите

Свят Преди 13 часа

Властите посъветваха жителите да останат в домовете си, да затворят вратите и прозорците

Радев се срещна с германската Федерална асоциация за външна търговия

Радев се срещна с германската Федерална асоциация за външна търговия

България Преди 14 часа

Премиерът подчерта по време на разговора, че България е в процес на дълбока трансформация

Хе

Човек е с тежки изгаряния след пожара край АМ „Струма“

България Преди 14 часа

За него е организиран транспорт с въздушна линейка

Всичко от днес

От мрежата

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg
1

Ожънаха нивите в ДЛС "Кричим"

sinoptik.bg
1

Слънчево в края на седмицата

sinoptik.bg

София Вергара на 54: Как колумбийската красавица покори Холивуд

Edna.bg

Дневен хороскоп за 10 юли, петък

Edna.bg

Безпрецедентна мобилизация на силите за ред във Франция - спокойствие след мача

Gong.bg

Арестуваха бивш играч на Арсенал и Манчестър Сити

Gong.bg

„Надмина очакванията ми“: Ани от Варна споделя за първата нощ в мечтания си дом с баня, диван и розова стая

Nova.bg

Министрите на финансите от ЕС обсъждат откриване на процедура за свръхдефицит срещу България

Nova.bg