Смъртоносна стихия в Испания - горски пожар отне 12 живота

- Най-малко 12 души са загинали при горски пожар в Южна Испания, като част от жертвите са открити в автомобили.
- Пожарът избухна в община Галардос, провинция Алмерия, а около 150 пожарникари и аварийни екипи се борят със стихията.
- Испания продължава да е засегната от тежък сезон на горски пожари - от началото на годината са изгорели над 50 000 хектара площи.
Най-малко 12 души са загинали при горски пожар в Южна Испания, съобщи днес службата за извънредни ситуации в провинция Андалусия, предаде ДПА.
Някои от жертвите са намерени в автомобили, информираха от службата в публикация в социалната мрежа Екс.
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Пожарът избухнал вчера следобед в община Галардос в провинция Алмерия, която се намира на около 300 км североизточно от Малага, уточни регионалното правителство.
Около 150 пожарникари, пет пожарни коли и други служби за извънредни ситуации се борят със стихията.
Като превантивна мярка са евакуирани жителите на няколко населени места.
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Испанският премиер Педро Санчес изрази „дълбока скръб и опустошение пред ужасните последици на пожара“ в публикация в Екс.
През последните месеци Испания се сблъска с поредица от горски пожари. От началото на годината пожари са изпепелили над 50 000 хектара земи, според данни на Информационната система за горски пожари на Европейската комисия, посочва ДПА.
- Как да се предпазим при пожар?
Пожарната безопасност обхваща набор от мерки и практики, предназначени за предотвратяване на възникването на пожари, както и за ограничаване на техните щети и спасяване на човешки живот при инцидент. Познаването на основните правила за поведение е от съществено значение, тъй като пожарите могат да възникнат внезапно както в дома, така и на обществени места, често причинени от технически неизправности, човешка небрежност или неправилна употреба на отоплителни уреди.
Ключов елемент в защитата е превенцията. Редовната проверка на електрическата инсталация и уредите може да предотврати късо съединение, което е честа причина за пожар. Особено внимание трябва да се обръща в кухнята – никога не оставяйте готварски уреди без надзор и дръжте леснозапалими материали като кърпи и завеси далеч от котлони и печки. Отоплителните уреди трябва да се използват съгласно инструкциите на производителя и да се поставят на безопасно разстояние от мебели и текстил. Препоръчително е всеки дом да бъде оборудван с датчици за дим, които осигуряват ранно предупреждение, както и с пожарогасител за справяне с малки огнища в начален етап. Изготвянето на семеен евакуационен план и неговото проиграване също е важна превантивна мярка.
При възникване на пожар най-важното е да се запази самообладание. Незабавно предупредете всички в сградата и се евакуирайте. Позвънете на единния европейски номер за спешни повиквания 112, като съобщите точния адрес и естеството на инцидента. Ако помещението е задимено, придвижвайте се ниско до пода, където въздухът е по-чист и видимостта е по-добра. Преди да отворите врата, проверете я с опакото на ръката си. Ако е гореща, не я отваряйте, а потърсете алтернативен изход. Никога не използвайте асансьор по време на пожар, тъй като може да спре и да се превърне в капан.
Ако евакуацията е невъзможна, затворете се в стая с прозорец, като запушите пролуките под вратата с мокри кърпи или дрехи, за да спрете проникването на дим. Отворете прозореца и сигнализирайте за помощ. След като пожарът е потушен, не влизайте обратно в сградата, докато противопожарните служби не потвърдят, че е безопасно. Съществува риск от повторно възпламеняване, срутване на конструкцията или отравяне с токсични газове. Потърсете медицинска помощ при наранявания или съмнение за вдишване на дим.