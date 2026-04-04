Огнен ад в Калифорния: Бързо разрастващ се горски пожар доведе до евакуации

Б ързо разрастващ се горски пожар във ветровитата южна част на американския щат Калифорния доведе до редица заповеди и предупреждения за евакуация, предаде Асошиейтед прес.
Един от големите пожари се разрази около 11:00 часа вчера местно време (21:00 ч. бълг. вр.), като постепенно обхвана площ от около 14 квадратни километра. Екипите на противопожарната служба започнаха снощи да го овладяват.
Причината за пожара на изток от град Морено Вали - с население около 200 000 души - в окръг Ривърсайд се разследва. Известно време не беше ясно колко домакинства са евакуирани, пояснява АП.
Морено Вали се намира на 103 километра източно от Лос Анджелис.
Евакуация в Калифорния заради голям горски пожар
Националната метеорологична служба на САЩ издаде код за бурен вятър за окръг Ривърсайд до днес следобед, като се очакват пориви на вятъра до 80 км/ч.
"Могат да се откършват клони от дървета, като се очакват и сривове в електроснабдяването", се казва в предупреждението на синоптиците.