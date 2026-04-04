Огнен ад в Калифорния: Бързо разрастващ се горски пожар доведе до евакуации

Б ързо разрастващ се горски пожар във ветровитата южна част на американския щат Калифорния доведе до редица заповеди и предупреждения за евакуация, предаде Асошиейтед прес.

Един от големите пожари се разрази около 11:00 часа вчера местно време (21:00 ч. бълг. вр.), като постепенно обхвана площ от около 14 квадратни километра. Екипите на противопожарната служба започнаха снощи да го овладяват.

GEEZ --- think that some of the billion-dollar hospice scam money might cover some of the damages? Don't bet on it ~~~ Two fires break out in Southern California amid Santa Ana winds, triggering evacuations https://t.co/HtxCcWQMBT — John Reinhard Dizon (@spoilerkc) April 4, 2026

Причината за пожара на изток от град Морено Вали - с население около 200 000 души - в окръг Ривърсайд се разследва. Известно време не беше ясно колко домакинства са евакуирани, пояснява АП.

Морено Вали се намира на 103 километра източно от Лос Анджелис.

Евакуация в Калифорния заради голям горски пожар

Националната метеорологична служба на САЩ издаде код за бурен вятър за окръг Ривърсайд до днес следобед, като се очакват пориви на вятъра до 80 км/ч.

"Могат да се откършват клони от дървета, като се очакват и сривове в електроснабдяването", се казва в предупреждението на синоптиците.