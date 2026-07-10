България

Катастрофа край Мъглиж: Мъж загина, 14-годишно момиче е с опасност за живота

Движението по Подбалканския път в района на Мъглиж е временно преустановено

Обновена преди 25 минути / 10 юли 2026, 06:48
Катастрофа край Мъглиж: Мъж загина, 14-годишно момиче е с опасност за живота
Източник: БГНЕС

М ъж на 50 години е загинал при пътнотранспортно произшествие на Подбалканския път в района на Мъглиж, а момиче на 14 години е с опасност за живота, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. 

Инцидентът е настъпил около 22:00 часа снощи. По първоначална информация е между товарен автомобил, управляван от 35-годишен мъж, и друг товарен автомобил, управляван от 50-годишен мъж. На място е починал 50-годишният шофьор, а 14-годишната му спътничка е настанена в болница в Стара Загора с опасност за живота. 

Източник: БГНЕС

Водачът на другият автомобил е тестван за алкохол и наркотични вещества, отчетени са отрицателни резултати. Районното управление в Казанлък е започнало разследване под надзора на Окръжна прокуратура- Стара Загора.

Източник: БГНЕС

По данни на МВР през изминалото денонощие в страната са станали 18 тежки катастрофи, при които са загинали двама души.

Източник: БГНЕС    
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