Свят

Евакуираха над 1000 души заради горски пожари в Испания

Обстановката се влошава заради горещото време и силните топли ветрове

11 август 2025, 07:12
Евакуираха над 1000 души заради горски пожари в Испания
Източник: AP/БТА

Н ад 1000 души бяха евакуирани заради пожари в Северозападна Испания, предаде Франс прес. Обстановката се влошава заради горещото време и силните топли ветрове.

Около 400 души са евакуирани от района на град Каруседо, а 700 души от района на Лас Медулас в областта Кастилия и Леон. Пожари бушуват и в областите Навара и Галисия.

В страната термометрите достигат близо 40 градуса по Целзий в много области и се очаква горещините да продължат до четвъртък.

За цялата територия на страната е издадена тревога за пожари. 

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Испания пожари евакуация
Последвайте ни

По темата

Внимание! Опасно горещо време в понеделник

Внимание! Опасно горещо време в понеделник

Жертва и десетки ранени след силното земетресение в Турция

Жертва и десетки ранени след силното земетресение в Турция

Над 10 000 дка гори и лозя са изпепелени край Сунгурларе

Над 10 000 дка гори и лозя са изпепелени край Сунгурларе

Как Русия превръща украински младежи в подпалвачи

Как Русия превръща украински младежи в подпалвачи

Милиарди за саниране и ВЕИ не достигат до хората

Милиарди за саниране и ВЕИ не достигат до хората

pariteni.bg
Какво се случва, ако активирате електронната паркинг спирачка в движение

Какво се случва, ако активирате електронната паркинг спирачка в движение

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 2 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 1 ден
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 2 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 2 дни

Виц на деня

Майка и дъщеря са в кухнята. Дъщерята: - Мамо, колко време отнема да търсиш любовта? Майката: - През целия ти живот... Но през това време,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нетяняху объди с Тръмп новите си планове за Газа

Нетяняху объди с Тръмп новите си планове за Газа

Свят Преди 37 минути

Израел беше подложен на остри критики от Съвета за сигурност на ООН заради планираната военна операция

САЩ задраскаха 500 милиона за разработване на РНК ваксини

САЩ задраскаха 500 милиона за разработване на РНК ваксини

Свят Преди 1 час

Това обяви министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди

Стотици протестираха в Лондон срещу признаването на Палестина

Стотици протестираха в Лондон срещу признаването на Палестина

Свят Преди 8 часа

Много от протестиращите развяваха израелски знамена

Фицо: Украйна ще трябва да плати скъпо

Фицо: Украйна ще трябва да плати скъпо

Свят Преди 9 часа

Украйна незабавно осъди Фицо за „открито обидна реторика срещу Украйна и украинския народ“

Ванс: Приключихме с финансирането на войната в Украйна

Ванс: Приключихме с финансирането на войната в Украйна

Свят Преди 10 часа

Той посочи, че се планира среща между Тръмп, Путин и Зеленски

Силно земетресение удари Турция, усетено е в България

Силно земетресение удари Турция, усетено е в България

Свят Преди 11 часа

Трусът е бил усетен в няколко града в западната част на страната, включително Истанбул и Измир

Почина проф. д-р Татяна Червенякова

Почина проф. д-р Татяна Червенякова

България Преди 11 часа

Проф. Червенякова е дългогодишен преподавател в Медицинския университет в София и директор на инфекциозна болница „Проф. Иван Киров“

Кличко: Всички в нашата страна са уморени от войната

Кличко: Всички в нашата страна са уморени от войната

Свят Преди 12 часа

Кличко не изключи изрично възможността за отстъпване на територии

Арестуваха почти 100 души при спецоперации в Турция

Арестуваха почти 100 души при спецоперации в Турция

Свят Преди 12 часа

При обиските на различни адреси са иззети много дигитални материали, криптовалута, злато и пари

Стрелба в РС Македония, има жертва и ранени

Стрелба в РС Македония, има жертва и ранени

Свят Преди 13 часа

На местопрестъплението е намерено тяло с огнестрелни рани, сред ранените са момиче и случаен минувач

Караджов ще сезира КЗД за сваленото от самолет дете

Караджов ще сезира КЗД за сваленото от самолет дете

България Преди 13 часа

Караджов: Всички факти и обстоятелства ще бъдат изяснени

Пожар край Свиленград, затвориха АМ "Марица"

Пожар край Свиленград, затвориха АМ "Марица"

България Преди 13 часа

На място в момента са шест екипа огнеборци, чакат се и още подкрепления

Известен руски режисьор се удави в България

Известен руски режисьор се удави в България

България Преди 14 часа

Инцидентът е станал в Созопол, където вълна го е съборила и отнесла

Пожарът край Сунгурларе се разраства, огънят заплашва село Скала

Пожарът край Сунгурларе се разраства, огънят заплашва село Скала

България Преди 15 часа

Към населеното място е насочена земеделска техника - трактори с брани

Пожар избухна край летището в София

Пожар избухна край летището в София

България Преди 15 часа

Няма данни за опасност за летището

Тежка катастрофа на пътя Асеновград – Смолян

Тежка катастрофа на пътя Асеновград – Смолян

България Преди 15 часа

Два автомобила се удариха след втория тунел към Нареченски бани – движението беше спряно

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 11 август, понеделник

Edna.bg

Седмичен хороскоп за 11 - 17 август: Нови възможности, смели стъпки и вътрешен баланс

Edna.bg

Арда ще търси нова победа срещу силния Локо Пловдив

Gong.bg

ЦСКА е близо до назначаването на нов спортен директор

Gong.bg

Жега с максимален риск от пожари

Nova.bg

Сърцето остарява по-бързо от тялото: Нов тест разкрива истинската ви сърдечна възраст

Nova.bg