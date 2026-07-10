Технологии

Honor увеличава фокуса си върху смарт часовниците

Китайската компания представи в България новия Watch 6, който е нейният флагман при умните часовници. Заедно с него Honor показа и сгъваемия смартфон Magic V6, който акцентира над тънкия дизайн и подобрените спецификации с повече здравина и мощност

Мартин Дешев Мартин Дешев

10 юли 2026, 08:54
Honor увеличава фокуса си върху смарт часовниците
Източник: Vesti.bg

HONOR разшири продуктовото си портфолио в България с пускането на пазара на две нови флагмански устройства: сгъваемия смартфон HONOR Magic V6 и смарт часовника HONOR Watch 6. Докато Magic V6 демонстрира амбициите на компанията в областта на мобилната продуктивност, Watch 6 се откроява като стилно носимо устройство, проектирано да съчетава наблюдение на здравето, детайлни спортни анализи, ежедневно удобство и дълготрайна производителност.

HONOR Watch 6 е проектиран като елегантен ежедневен аксесоар, който балансира естетика с практична функционалност. Вдъхновен от стила на спортните автомобили, дизайнът придава на смарт часовника отличителен стил, като същевременно поддържа изчистен и изтънчен вид, подходящ както за бизнес срещи, така и за спортуване. Корпусът е изработен от алуминиева сплав с текстура като титан, което осигурява първокласно усещане, като същевременно тежи 41 грама.

Източник: Vesti.bg

Един от най-големите акценти на HONOR Watch 6 е животът на батерията. Оборудван с голяма батерия от 980mAh, смарт часовникът може да работи до 35 дни с едно зареждане. Вместо постоянно да се тревожат за процентите на батерията, потребителите могат да се съсредоточат върху работа, упражнения и забавления.

Циферблатът на часовника също привлича внимание. Той се отличава с ярък дисплей с 3000 нита, осигуряващ четливост дори под пряка, силна слънчева светлина. За тези, които ценят дълбоката персонализация, устройството поддържа „Video Watch Faces“, което позволява на потребителите да задават кратки видеоклипове под 10 секунди като динамичен фон. 

Въпреки изискания си външен вид, HONOR Watch 6 е създаден да издържи на тежки условия. Той е с рейтинг IP69 за устойчивост на прах и вода. Освен това, специализирана система за управление помага на потребителя да използва часовникът, дори когато екранът или ръцете му са мокри. 

Източник: Vesti.bg

Показателите за фитнес и здраве разчитат на системата HONOR IntelliSense, която предлага проследяване на сърдечната честота и нивата на кислород в кръвта. Часовникът въвежда фоново наблюдение на тенденциите в кръвното налягане, заедно с функцията „Бързо сканиране на здравето“ за незабавни анализи на основните здравни показатели.

Всяка сутрин специален здравен отчет обобщава качеството на съня и данните за възстановяване на потребителя. За спортни занимания той поддържа над 120 спортни режима – включително нишови профили за планинско бягане, бадминтон и футбол. Часовникът използва двубандова GPS система AccuTrack.

Източник: Vesti.bg

Освен фитнес, HONOR Watch 6 предлага няколко функции, насочени към подобряване на ежедневната продуктивност. Той поддържа едновременно сдвояване с два смартфона, което го прави удобен за потребители, които носят отделни лични и бизнес устройства. Интегриран AI гласов рекордер може да записва гласови бележки и автоматично да генерира обобщения, докато жестове с китката позволяват управление на основни функции без докосване на часовника. Поддържат се безконтактни плащания, което ще е възможно след актуализация през август т.г.

Наред с Watch 6, HONOR представи и Magic V6, ултратънък сгъваем смартфон, проектиран като център за продуктивност. С дебелина 9 мм в сгънато състояние и 4,1 мм в разгънато, смартфонът разполага с голям 7,95-инчов вътрешен дисплей, процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, батерия с капацитет 6660 mAh, усъвършенствани инструменти за продуктивност и интеграция с екосистемите на Android и Apple. Възможностите за работа с няколко прозореца, интеграцията с Google Gemini и междуплатформената свързаност са други акценти в Magic V6.

Смартфонът има и AI Falcon основна камера, която включва 50МР сензор с висока светлочувствителност, 64МР перископен телеобектив със стабилизация, 50МР ултраширокоъгълна камера. Системата го доближава по представяне с тази на стандартните флагмански смартфони.

Източник: Vesti.bg

Не липсва и много изкуствен интелект. AI функции улесняват потребителите да редактират и обработват снимките, както и да превръщат статични кадри в кратки клипове. AI асистенти помагат в настройката на телефона и разпознаването на съдържание на екрана и др. Има и пълна интеграция с Google Gemini и Gemini Live.

HONOR Watch 6 дебютира в два различни стилови варианта: черна версия на цена от 199 евро и класически кафяв вариант на цена от 219 евро, като в рамките на юли са с отстъпка от 20 евро и са в комплект със слушалки HONOR Choice Earbuds Clip. Тези, които закупят флагмана Magic V6 за 2099 евро през този период (стандартна цена 2299 евро след това), ще получат черния HONOR Watch 6 като безплатен подарък.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
Honor смартфон мобилен телефон технологии изкуствен интелект смарт часовник умен часовник
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Като на филм: Крадци се врязаха в банков клон и опитаха да измъкнат банкомат

Като на филм: Крадци се врязаха в банков клон и опитаха да измъкнат банкомат

10 юли: Нощта, в която държавата капитулира пред „Наглите“

10 юли: Нощта, в която държавата капитулира пред „Наглите“

Ескалация в Лвов: Тълпа обърна автомобил на мобилизационни служители

Ескалация в Лвов: Тълпа обърна автомобил на мобилизационни служители

Златан Златанов след визитата си в Иран пред Vesti.bg: Хаменей беше убит, България трябва да осъди „военното престъпление“

Златан Златанов след визитата си в Иран пред Vesti.bg: Хаменей беше убит, България трябва да осъди „военното престъпление“

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg
<p>Правителството прие позиция за санкциите срещу Русия</p>
Ексклузивно

Правителството прие позиция за санкциите срещу Русия

Преди 14 часа
<p>Италия експулсира две руски аташета, замесили България</p>
Ексклузивно

Италия експулсира две руски аташета, замесили България

Преди 11 часа
Костадинов алармира за парти в Националния исторически музей
Ексклузивно

Костадинов алармира за парти в Националния исторически музей

Преди 12 часа
България плаща, осъдена за побой над британски гражданин в София
Ексклузивно

България плаща, осъдена за побой над британски гражданин в София

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Добре дошла, Миа": Катрин Тасева стана майка на момиченце

"Добре дошла, Миа": Катрин Тасева стана майка на момиченце

Любопитно Преди 40 минути

Бившата гимнастичка съобщи, че семейството ѝ вече е четиричленно

Смъртоносна стихия в Испания - горски пожар отне 12 живота

Смъртоносна стихия в Испания - горски пожар отне 12 живота

Свят Преди 1 час

Някои от жертвите са открити в автомобили, докато спасителните екипи продължават борбата с огъня

Катастрофа край Мъглиж: Мъж загина, 14-годишно момиче е с опасност за живота

Катастрофа край Мъглиж: Мъж загина, 14-годишно момиче е с опасност за живота

България Преди 2 часа

Движението по Подбалканския път в района на Мъглиж е временно преустановено

<p>Не само подиумът блести: Джиджи, Анок и Витория показаха тайните си оръжия за стил</p>

Джиджи Хадид, Анок Яй и Витория Черети показаха най-стилните си визии извън подиума по време на Седмицата на висшата мода в Париж

Любопитно Преди 3 часа

Топмоделите зaлaгaт на удобни силуети, животински принтове и емблематични чанти между ревютата на Couture сезона

<p>Новата тенденция за по-добър сън е... стъпване върху сол</p>

Може ли стъпването върху сол да помогне за по-добър сън?

Любопитно Преди 3 часа

Новата тенденция в социалните мрежи обещава по-ниски нива на стрес и по-дълбок сън, но експертите не откриват научни доказателства за ефекта ѝ

В разгара на горещите вълни: Защо мистериозно „студено петно“ в Северния Атлантик тревожи учените

В разгара на горещите вълни: Защо мистериозно „студено петно“ в Северния Атлантик тревожи учените

Свят Преди 3 часа

Учени предупреждават, че загадъчната аномалия в Северния Атлантик може да е знак за опасно отслабване на ключово океанско течение

Топ 5 грешки, заради които изгаряме на плажа

Топ 5 грешки, заради които изгаряме на плажа

Любопитно Преди 3 часа

Повечето хора използват слънцезащитни продукти неправилно, оставяйки кожата си незащитена. Ето петте най-големи грешки със слънцезащитните кремове, които хората допускат по време на горещото време

,

Феноменът „супердвижещи се“: Как бързата походка спасява мозъка от деменция

Любопитно Преди 3 часа

Ново американско проучване разкрива тясната връзка между скоростта на ходене и Алцхаймера. Разберете защо „супердвижещите се“ възрастни хора имат наполовина по-нисък риск от когнитивен спад и как 30 минути на ден променят всичко

Лято на два фронта: Плаж и разходки през деня, бури вечерта

Лято на два фронта: Плаж и разходки през деня, бури вечерта

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, а през уикенда ще се затопли

СДВР разкри склад с 50 000 вейпа в София

СДВР разкри склад с 50 000 вейпа в София

България Преди 11 часа

Наемател на помещението е строител и собственик на голяма верига фитнеси

Зеленски: САЩ и Украйна се договориха политически за "Пейтриът"

Зеленски: САЩ и Украйна се договориха политически за "Пейтриът"

Свят Преди 11 часа

Украйна ще предостави на САЩ различни видове дронове

Щастлива развръзка: 12-годишната Ани от Варна вече е в новия си дом

Щастлива развръзка: 12-годишната Ани от Варна вече е в новия си дом

България Преди 11 часа

Тепърва започва и лечението ѝ, предстои ѝ двойна трансплантация

Радев обсъди поддръжката на българските МиГ-29

Радев обсъди поддръжката на българските МиГ-29

България Преди 12 часа

От полската компания заявиха пълна готовност да продължат да оказват необходимото съдействие

Пороен дъжд и буря удариха Стара Загора

Пороен дъжд и буря удариха Стара Загора

България Преди 13 часа

Има най-малко осем паднали дървета на различни места в града

Огромен пожар край Солун, издадоха предупреждение към гражданите

Огромен пожар край Солун, издадоха предупреждение към гражданите

Свят Преди 13 часа

Властите посъветваха жителите да останат в домовете си, да затворят вратите и прозорците

Радев се срещна с германската Федерална асоциация за външна търговия

Радев се срещна с германската Федерална асоциация за външна търговия

България Преди 14 часа

Премиерът подчерта по време на разговора, че България е в процес на дълбока трансформация

Всичко от днес

От мрежата

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg
1

Ожънаха нивите в ДЛС "Кричим"

sinoptik.bg
1

Слънчево в края на седмицата

sinoptik.bg

София Вергара на 54: Как колумбийската красавица покори Холивуд

Edna.bg

Дневен хороскоп за 10 юли, петък

Edna.bg

Безпрецедентна мобилизация на силите за ред във Франция - спокойствие след мача

Gong.bg

Арестуваха бивш играч на Арсенал и Манчестър Сити

Gong.bg

„Надмина очакванията ми“: Ани от Варна споделя за първата нощ в мечтания си дом с баня, диван и розова стая

Nova.bg

Министрите на финансите от ЕС обсъждат откриване на процедура за свръхдефицит срещу България

Nova.bg