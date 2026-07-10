Honor увеличава фокуса си върху смарт часовниците

HONOR разшири продуктовото си портфолио в България с пускането на пазара на две нови флагмански устройства: сгъваемия смартфон HONOR Magic V6 и смарт часовника HONOR Watch 6. Докато Magic V6 демонстрира амбициите на компанията в областта на мобилната продуктивност, Watch 6 се откроява като стилно носимо устройство, проектирано да съчетава наблюдение на здравето, детайлни спортни анализи, ежедневно удобство и дълготрайна производителност.

HONOR Watch 6 е проектиран като елегантен ежедневен аксесоар, който балансира естетика с практична функционалност. Вдъхновен от стила на спортните автомобили, дизайнът придава на смарт часовника отличителен стил, като същевременно поддържа изчистен и изтънчен вид, подходящ както за бизнес срещи, така и за спортуване. Корпусът е изработен от алуминиева сплав с текстура като титан, което осигурява първокласно усещане, като същевременно тежи 41 грама.

Източник: Vesti.bg

Един от най-големите акценти на HONOR Watch 6 е животът на батерията. Оборудван с голяма батерия от 980mAh, смарт часовникът може да работи до 35 дни с едно зареждане. Вместо постоянно да се тревожат за процентите на батерията, потребителите могат да се съсредоточат върху работа, упражнения и забавления.

Циферблатът на часовника също привлича внимание. Той се отличава с ярък дисплей с 3000 нита, осигуряващ четливост дори под пряка, силна слънчева светлина. За тези, които ценят дълбоката персонализация, устройството поддържа „Video Watch Faces“, което позволява на потребителите да задават кратки видеоклипове под 10 секунди като динамичен фон.

Въпреки изискания си външен вид, HONOR Watch 6 е създаден да издържи на тежки условия. Той е с рейтинг IP69 за устойчивост на прах и вода. Освен това, специализирана система за управление помага на потребителя да използва часовникът, дори когато екранът или ръцете му са мокри.

Източник: Vesti.bg

Показателите за фитнес и здраве разчитат на системата HONOR IntelliSense, която предлага проследяване на сърдечната честота и нивата на кислород в кръвта. Часовникът въвежда фоново наблюдение на тенденциите в кръвното налягане, заедно с функцията „Бързо сканиране на здравето“ за незабавни анализи на основните здравни показатели.

Всяка сутрин специален здравен отчет обобщава качеството на съня и данните за възстановяване на потребителя. За спортни занимания той поддържа над 120 спортни режима – включително нишови профили за планинско бягане, бадминтон и футбол. Часовникът използва двубандова GPS система AccuTrack.

Източник: Vesti.bg

Освен фитнес, HONOR Watch 6 предлага няколко функции, насочени към подобряване на ежедневната продуктивност. Той поддържа едновременно сдвояване с два смартфона, което го прави удобен за потребители, които носят отделни лични и бизнес устройства. Интегриран AI гласов рекордер може да записва гласови бележки и автоматично да генерира обобщения, докато жестове с китката позволяват управление на основни функции без докосване на часовника. Поддържат се безконтактни плащания, което ще е възможно след актуализация през август т.г.

Наред с Watch 6, HONOR представи и Magic V6, ултратънък сгъваем смартфон, проектиран като център за продуктивност. С дебелина 9 мм в сгънато състояние и 4,1 мм в разгънато, смартфонът разполага с голям 7,95-инчов вътрешен дисплей, процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, батерия с капацитет 6660 mAh, усъвършенствани инструменти за продуктивност и интеграция с екосистемите на Android и Apple. Възможностите за работа с няколко прозореца, интеграцията с Google Gemini и междуплатформената свързаност са други акценти в Magic V6.

Смартфонът има и AI Falcon основна камера, която включва 50МР сензор с висока светлочувствителност, 64МР перископен телеобектив със стабилизация, 50МР ултраширокоъгълна камера. Системата го доближава по представяне с тази на стандартните флагмански смартфони.

Източник: Vesti.bg

Не липсва и много изкуствен интелект. AI функции улесняват потребителите да редактират и обработват снимките, както и да превръщат статични кадри в кратки клипове. AI асистенти помагат в настройката на телефона и разпознаването на съдържание на екрана и др. Има и пълна интеграция с Google Gemini и Gemini Live.

HONOR Watch 6 дебютира в два различни стилови варианта: черна версия на цена от 199 евро и класически кафяв вариант на цена от 219 евро, като в рамките на юли са с отстъпка от 20 евро и са в комплект със слушалки HONOR Choice Earbuds Clip. Тези, които закупят флагмана Magic V6 за 2099 евро през този период (стандартна цена 2299 евро след това), ще получат черния HONOR Watch 6 като безплатен подарък.