Като на филм: Крадци се врязаха в банков клон и опитаха да измъкнат банкомат

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Крадци опитаха да оберат банкомат във Вълчедръм, като се врязаха с автомобил в банков клон и се опитаха да изтръгнат устройството с парите в него.

Двамата извършители са задържани – единият в Плевенско, а другият в Шуменско; според полицията те не са местни, използвали са чужд автомобил и сменени регистрационни номера.

На обвиняемите са повдигнати обвинения, като при доказване на вината могат да получат наказание от 1 до 10 години затвор.

Как се прави опит да бъде обран банкомат в Монтанско? Крадци се врязаха с лек автомобил в банков клон във Вълчедръм и се опитват да изтръгнат банкомата заедно с парите в него. Кой стои зад зрелищната атака, как действат извършителите и има ли вече задържани?

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Сигналът за престъплението е получен в 04:22 ч. в нощта на 7 юли в районното управление в Лом. То се случва в ден, в който се изплащат пенсиите, а банкоматът е бил пълен с пари, предава NOVA .

Директорът на ОД-МВР Монтана ст.комисар Иван Аврамов обясни, че извършителите са две лица, които не са местни. "Единият е задържан на територията на ОД-МВР Плевен, а другият – в Шумен. Деянието е извършено с чужд автомобил, а номерата са сменени", заяви той. И двамата са криминално проявени и осъждани.

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Районният прокурор на Монтана Емил Овчаров заяви, че предоставянето на допълнителна информация би затруднило разследването. "В хода на разследването са събрани доказателства и са повдигнати обвинения на извършителите. Така те биха получили наказание между 1 и 10 години лишаване от свобода", каза той.