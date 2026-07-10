Свят

Близо 4000 жертви след земетресенията във Венецуела

Властите предупреждават, че възстановяването на засегнатите райони ще бъде изключително трудно

10 юли 2026, 09:23
Близо 4000 жертви след земетресенията във Венецуела
Източник: БТА

З агиналите при земетресенията във Венецуела на 24 юни са вече 3889, съобщи депутатът Хорхе Родригес, цитиран от агенция Ройтерс.

Според представените от него данни в четвъртък (местно време) ранените са 16 740, а останалите без дом - 17 907.

Два труса с магнитуд 7,2 и 7,5 разтърсиха основно северната част на Венецуела през интервал от 39 секунди. Надеждата да бъдат открити оцелели е минимална, докато стотици семейства продължават да издирват своите близки, посочва АФП.

В сряда ООН отправи призив за дарения, за да помогне на Венецуела да се справи с последиците. От своя страна Каракас призова няколко държави да деблокират замразените венецуелски активи, блокирани в резултат на наложени санкции.

Смърт и паника във Венецуела: Мощни трусове сриват сгради, жертвите растат (ОБЗОР)

Очаква се възстановителните дейности в северната част на страната, която е най-тежко засегната, да бъдат изключително трудни, тъй като стотици сгради са се срутили или са станали необитаеми, отбелязва Франс прес.

  • Земетресенията във Венецуела на 24 юни 2026 г. – едно от най-тежките сеизмични събития в историята на страната

На 24 юни 2026 г. Венецуела беше разтърсена от две мощни последователни земетресения, които нанесоха сериозни щети в северната част на страната. Двата труса са регистрирани в рамките на около 39 секунди, като според различни сеизмологични центрове магнитудът им е между 7,2 и 7,5. Епицентрите са били в района на северното карибско крайбрежие, близо до зоната между щатите Ла Гуайра и Арагуа, западно от столицата Каракас.

Земетресенията са усетени в Каракас, крайбрежните райони и други части на северна Венецуела, както и на някои карибски острови. Първоначалните оценки сочат плитки огнища, което увеличава разрушителния потенциал на трусовете, тъй като при такива земетресения по-голяма част от енергията достига до повърхността.

  • Геоложката причина: Венецуела се намира в активна сеизмична зона

Въпреки че Венецуела не е сред най-често асоциираните със земетресения държави в света, страната се намира в сложна тектонична зона. Северната ѝ част е разположена близо до границата между Карибската и Южноамериканската тектонична плоча.

Движението между тези плочи създава напрежение в земната кора, което периодично се освобождава чрез земетресения. Основните активни разломи в страната включват:

  • Разломът Боконó – един от най-значимите активни разломи във Венецуела, простиращ се по протежение на Андите;
  • Разломната система Ел Пилар – свързана със североизточната част на страната;
  • Севернокарибската зона на сблъсък – районът, в който се натрупва напрежение между Карибската и Южноамериканската плоча.

Именно тези геоложки процеси са причината Венецуела да има история на силни земетресения.

  • Най-тежките земетресения в историята на Венецуела
  1. Земетресението в Каракас през 1812 г.

Най-тежкото сеизмично бедствие в историята на страната преди 2026 г. е земетресението от 26 март 1812 г. То се случва по време на Войната за независимост на Венецуела и разрушава голяма част от Каракас, Ла Гуайра, Мерида и други населени места.

Броят на жертвите се оценява на десетки хиляди души. Трусът има и силно историческо значение, тъй като унищожаването на градове, контролирани от движението за независимост, оказва влияние върху хода на конфликта срещу испанската власт.

  1. Земетресението Сан Нарсисо през 1900 г.

На 29 октомври 1900 г. Венецуела преживява едно от най-силните регистрирани земетресения в историята си – с приблизителен магнитуд 7,6–7,7. Епицентърът е край северното крайбрежие, а трусът предизвиква щети около Каракас и крайбрежните райони, както и локално цунами.

  1. Щетите след трусовете през 2026 г.

След двойното земетресение най-засегнати са районите около:

  1. Ла Гуайра – крайбрежният район близо до Каракас;
  2. столицата Каракас;
  3. части от щатите Арагуа и Карабобо.

Съобщава се за разрушени сгради, прекъсвания на електрозахранването, проблеми с телекомуникациите и затруднения в транспортната инфраструктура. Властите въвеждат извънредни мерки, а спасителни екипи започват операции за издирване на оцелели под отломките.

С напредването на спасителните дейности броят на жертвите нараства значително, а международни хуманитарни организации предупреждават за допълнителни рискове, свързани с настаняването на пострадалите и натоварването върху системите за спешна помощ.

Има ли връзка между земетресенията и петрола във Венецуела?

След трусовете се появиха спекулации, че огромните петролни залежи на страната или добивната дейност могат да са причина за земетресенията.

Научният консенсус обаче е, че няма доказателства нефтодобивът във Венецуела да може да предизвика земетресение с магнитуд 7 или повече. Подобни събития са резултат от натрупването и внезапното освобождаване на напрежение по активни геоложки разломи.

В същото време учените признават, че определени човешки дейности – например инжектиране на течности дълбоко под земята при някои индустриални процеси – могат да предизвикват локална индуцирана сеизмичност. Тези явления обаче обикновено са с по-малък мащаб и не са сравними с големите тектонични земетресения.

  • Защо това земетресение е важно?

Трусовете от 24 юни 2026 г. се разглеждат като едно от най-сериозните природни бедствия във Венецуела за последните повече от два века. Те поставят отново въпроса за готовността на страната да реагира при мащабни бедствия, особено в гъсто населени райони като Каракас и крайбрежните градове.

Събитието напомня и за сеизмичния риск в Карибския регион – зона, в която взаимодействието между тектоничните плочи продължава да създава потенциал за силни земетресения.

Източник: БТА, Ралица Стефанова    
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