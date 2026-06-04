Свят

Огнен ад в Испания: Туристи и жители бягат от 20-метрови пламъци

Над 300 пожарникари и военни участваха в борбата с огнената стихия

4 юни 2026, 09:52
Огнен ад в Испания: Туристи и жители бягат от 20-метрови пламъци
Източник: БТА

Ш окиращи кадри показват как адски пламъци, подхранвани от силния вятър, се разпространяват бързо, докато гъст жълто-сив дим покрива небето над югоизточна Испания.

На видеозаписите се виждат изплашени туристи и местни жители, които крещят и бягат от пламъците, достигнали опасно близо до жилищни сгради в районите Лос Гарес и Лахес.

Горски пожар опустошава "екобижу" в Испания

Тревогата е била подадена в сряда около 15:00 часа, когато туристи, разхождащи се по планинския хребет Креста дел Гайо, забелязали огнища на пожар в природния парк.

Притеснени очевидци са подали над 200 сигнала до службите за спешна помощ, докато огънят се е разпространявал в региона на Мурсия.

В борбата с бедствието са мобилизирани над 300 пожарникари, спасители и военнослужещи. В операцията участват също самолети и хеликоптери, които извършват непрекъснати водни бомбардировки над засегнатите райони.

До момента пожарът е изпепелил над 270 акра земя, а един човек е получил изгаряния и е бил подложен на медицинско лечение.

В изненадващо изявление Службата за извънредни ситуации на Мурсия съобщи, че според първоначалните данни пожарът може да е бил предизвикан умишлено.

„Първоначалните хипотези сочат, че пожарът е бил запален умишлено“, заявиха от службата.

Местен жител, който е бил принуден да напусне дома си, описва драматичната ситуация така:

„Цялото небе е сиво. Димът се вижда дори оттук, а пожарът все още гори.“

Друг очевидец разказва:

„Има много жилищни райони, които бяха съвсем близо до огъня.“

„Говорим за улица с ширина около четири метра и фронт от пламъци с височина около 20 метра.“

Кметът на Мурсия Ребека Перес заяви през нощта, че аварийните екипи са се борили с огъня „без почивка“.

„На всички жители на Лос Гарес и засегнатите райони искаме да изразим своята съпричастност и подкрепа след един изключително труден ден“, каза тя.

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Пожарът е продължил да гори и през следващия ден.

„Пожарът в Лос Гарес остава активен“, заяви Перес.

„Тази сутрин засилихме противопожарните действия с постепенното включване на допълнителни въздушни средства, докато регионалното правителство на Мурсия, Военното звено за извънредни ситуации и службите за спешна помощ продължават работата си на терен.“

Според последната информация на Службата за извънредни ситуации на Мурсия към тази сутрин горският пожар е останал без активни пламъци. Налице са отделни горещи точки, но те не представляват опасност.

Хеликоптери се включиха в гасенето на пожари в Испания (ВИДЕО/)

Миналото лято Испания също бе засегната от опустошителни горски пожари.

Един от най-тежките пожари в северозападната и западната част на страната бушува в продължение на девет дни през август миналата година.

Тогава четирима души загинаха, а шестима получиха тежки изгаряния вследствие на огнената стихия.

Източник: The Sun    
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