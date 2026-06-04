Огнен ад в Испания: Туристи и жители бягат от 20-метрови пламъци

Ш окиращи кадри показват как адски пламъци, подхранвани от силния вятър, се разпространяват бързо, докато гъст жълто-сив дим покрива небето над югоизточна Испания.

На видеозаписите се виждат изплашени туристи и местни жители, които крещят и бягат от пламъците, достигнали опасно близо до жилищни сгради в районите Лос Гарес и Лахес.

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Тревогата е била подадена в сряда около 15:00 часа, когато туристи, разхождащи се по планинския хребет Креста дел Гайо, забелязали огнища на пожар в природния парк.

Притеснени очевидци са подали над 200 сигнала до службите за спешна помощ, докато огънят се е разпространявал в региона на Мурсия.

В борбата с бедствието са мобилизирани над 300 пожарникари, спасители и военнослужещи. В операцията участват също самолети и хеликоптери, които извършват непрекъснати водни бомбардировки над засегнатите райони.

🔴Estabilizado el incendio de Los Garres en Murcia



▪️Los vecinos desalojados ya han vuelto a sus casas



🎙️Marifé Ros | @RTVEMurcia pic.twitter.com/Mj8XvBtSYo — Radio 5 (@radio5_rne) June 3, 2026

До момента пожарът е изпепелил над 270 акра земя, а един човек е получил изгаряния и е бил подложен на медицинско лечение.

В изненадващо изявление Службата за извънредни ситуации на Мурсия съобщи, че според първоначалните данни пожарът може да е бил предизвикан умишлено.

„Първоначалните хипотези сочат, че пожарът е бил запален умишлено“, заявиха от службата.

Местен жител, който е бил принуден да напусне дома си, описва драматичната ситуация така:

„Цялото небе е сиво. Димът се вижда дори оттук, а пожарът все още гори.“

Ante el incendio declarado en la Academia de Infantería de Toledo, desde el primer momento hemos puesto todos los recursos del Gobierno de Castilla-La Mancha a disposición para colaborar en su control y extinción.



Tras la solicitud de apoyo de la UME al Gobierno regional, hemos… pic.twitter.com/ykhVtYxbs5 — Emiliano García-Page (@garciapage) June 3, 2026

Друг очевидец разказва:

„Има много жилищни райони, които бяха съвсем близо до огъня.“

El incendio de Los Garres ya está estabilizado.



Reitero el agradecimiento a todos los efectivos que han participado en las labores de extinción.



Se mantiene un dispositivo de 150 efectivos para asegurar el perímetro y sofocar los posibles conatos. pic.twitter.com/PX7zcwIlnD — Fernando López Miras (@LopezMirasF) June 3, 2026

„Говорим за улица с ширина около четири метра и фронт от пламъци с височина около 20 метра.“

Кметът на Мурсия Ребека Перес заяви през нощта, че аварийните екипи са се борили с огъня „без почивка“.

„На всички жители на Лос Гарес и засегнатите райони искаме да изразим своята съпричастност и подкрепа след един изключително труден ден“, каза тя.

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Пожарът е продължил да гори и през следващия ден.

„Пожарът в Лос Гарес остава активен“, заяви Перес.

El incendio de Los Garres ya está estabilizado.



Reitero el agradecimiento a todos los efectivos que han participado en las labores de extinción.



Se mantiene un dispositivo de 150 efectivos para asegurar el perímetro y sofocar los posibles conatos. pic.twitter.com/PX7zcwIlnD — Fernando López Miras (@LopezMirasF) June 3, 2026

„Тази сутрин засилихме противопожарните действия с постепенното включване на допълнителни въздушни средства, докато регионалното правителство на Мурсия, Военното звено за извънредни ситуации и службите за спешна помощ продължават работата си на терен.“

Според последната информация на Службата за извънредни ситуации на Мурсия към тази сутрин горският пожар е останал без активни пламъци. Налице са отделни горещи точки, но те не представляват опасност.

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Миналото лято Испания също бе засегната от опустошителни горски пожари.

Един от най-тежките пожари в северозападната и западната част на страната бушува в продължение на девет дни през август миналата година.

Тогава четирима души загинаха, а шестима получиха тежки изгаряния вследствие на огнената стихия.