Извънредно положение в щат на САЩ: Най-големият горски пожар погълна ски курорт

Щ атът Юта наложи ограничения върху фойерверките и обяви извънредно положение в навечерието на честванията по случай 4 юли, в момент, когато най-големият горски пожар в САЩ разшири обхвата си в още по-изсъхнали гори, а екипите се борят с нови огнища, предаде Асошиейтед прес.

Националната метеорологична служба на САЩ издаде рядко предупреждение за „особено опасна ситуация“, тъй като сухите и ветровити условия подхранват появата на още пожари в западната част на страната.

Пожарът „Котънуд“ в слабо населена област в южната част на Юта започна в понеделник. До петък той обхвана 290 квадратни километра, като продължаваше да гори безконтролно, тъй като силните ветрове попречиха на въздушната подкрепа, съобщават представители на горското стопанство.

Този пожар, един от шестте големи горски пожара, бушуващи в Юта, нанесе сериозни щети на ски курорта „Ийгъл Пойнт“ в окръг Бийвър, което наложи задължителни евакуации.

„Имаме постоянни ветрове със скорост 56 км/ч, според прогнозите, и определено имаме пориви от 72 км/ч. Така че има значително засилване на пожарната активност. Наблюдаваме екстремно поведение на огъня с разпространение по короните на дърветата“, заяви Алиса Мейсън, говорителка, назначена да следи пожара.

Димът се разпространява на изток и североизток, което означава, че качеството на въздуха в популярни ваканционни дестинации като националните паркове „Зайон“ и „Брайс каньон“ – разположени далеч на юг от пламъците – не е засегнато значително, освен лека мъгла в района на Брайс. Пламъците обаче се виждат в далечината, показват видеозаписи, публикувани в социални медии.

Димът се виждаше на разстояние от стотици мили, чак до Колорадо, като властите предупредиха около 1300 жители на населените места Мерисвейл, Джънкшън и Съркълвил, че трябва да бъдат готови да напуснат домовете си, ако обстановката се влоши и пожарът продължи да се разпространява.