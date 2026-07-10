Джиджи Хадид, Анок Яй и Витория Черети показаха най-стилните си визии извън подиума по време на Седмицата на висшата мода в Париж

Джиджи Хадид, Анок Яй и Витория Черети превърнаха визиите си извън подиума в модно вдъхновение по време на Седмицата на висшата мода в Париж, залагайки на удобни силуети и актуални тенденции.

Бермудите, животинските принтове и небрежната елегантност са сред водещите акценти в стила на моделите, като Черети избра пижамена естетика, а Яй - класическа комбинация с черни бермуди и балетни обувки.

Емблематичните чанти от Chanel и практичните аксесоари допълниха уличния стил на топмоделите, показвайки, че тенденциите от висшата мода могат да бъдат адаптирани и за ежедневния гардероб.

Сезонът на висшата мода за есен 2026 г. в Париж е в разгара си, но вдъхновението за стил не идва само от подиумите. Докато модели като Джиджи Хадид, Витория Черети и Анок Яй дефилират с дизайнерски творения за стотици хиляди долари, именно ежедневните им визии извън ревютата привличат вниманието и се превръщат в тенденции.

Витория Черети и Анок Яй избраха къси панталони за горещите дни в Париж, но подходиха по различен начин към стила „модел извън работно време“.

Черети заложи на пижамената естетика с раирани памучни боксерки, бяла тениска и разкопчана риза в нежен масленожълт нюанс. Тя допълни визията с кафяви чехли.

Camicia oversize, shorts in popeline e ciabatte luxury: il look "very slow" di Vittoria Ceretti dimostra che l'eleganza estiva nasce dalla semplicità https://t.co/ZpNxz3knnf — Vogue Italia (@vogue_italia) July 8, 2026

Яй избра по-класически подход - черни бермуди до коляното, бял потник и балетни обувки от Coperni.

Anok Yai Opens and Closes The 55th Balenciaga Couture Show https://t.co/zjUZSBXBsY — Fashion Police NG (@Fashionpolicing) July 9, 2026

Животинските принтове отново са на мода

Моделите показаха и предпочитание към животинските мотиви.

Карли Клос заложи на по-смела комбинация за появата си на площад „Вандом“ - пола тип молив със зебров принт, черен потник с дантелени детайли и черни балетни обувки.

Джиджи Хадид избра по-дискретна интерпретация на тенденцията. В традиционна визия за кастинг - черен топ без ръкави и ниски сини дънки - тя добави акцент с мулета с катарами и леопардов принт от Roger Vivier.

karlie kloss today with josh kushner and diane von furstenberg at the allen & company sun valley conference ✨ pic.twitter.com/bWxOdghSfr — karlie kloss archive (@archiveofkloss) July 8, 2026

Чантите - задължителен аксесоар между ревютата

Чантите се оказаха ключова част от визиите на моделите, които се придвижват от едно ревю към друго.

Амелия Грей Хамлин и Черети носеха черната чанта Chanel Maxi Flap Bag. Карли Клос също избра модел на Chanel - класическа капитонирана чанта с верижна дръжка.

Анок Яй предпочете практичността и замени традиционната чанта с кожена раница.

Макар че само малка част от моделите достигат до подиумите на висшата мода, тенденциите, които те показаха в свободното си време - бермуди, животински принтове и големи функционални чанти - са достъпни за всеки, който иска да обнови гардероба си.