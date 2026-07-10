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Джиджи Хадид, Анок Яй и Витория Черети показаха най-стилните си визии извън подиума по време на Седмицата на висшата мода в Париж

Топмоделите зaлaгaт на удобни силуети, животински принтове и емблематични чанти между ревютата на Couture сезона

10 юли 2026, 06:28
Джиджи Хадид, Анок Яй и Витория Черети показаха най-стилните си визии извън подиума по време на Седмицата на висшата мода в Париж
Източник: Getty Images
  • Джиджи Хадид, Анок Яй и Витория Черети превърнаха визиите си извън подиума в модно вдъхновение по време на Седмицата на висшата мода в Париж, залагайки на удобни силуети и актуални тенденции.
  • Бермудите, животинските принтове и небрежната елегантност са сред водещите акценти в стила на моделите, като Черети избра пижамена естетика, а Яй - класическа комбинация с черни бермуди и балетни обувки.
  • Емблематичните чанти от Chanel и практичните аксесоари допълниха уличния стил на топмоделите, показвайки, че тенденциите от висшата мода могат да бъдат адаптирани и за ежедневния гардероб.

Сезонът на висшата мода за есен 2026 г. в Париж е в разгара си, но вдъхновението за стил не идва само от подиумите. Докато модели като Джиджи Хадид, Витория Черети и Анок Яй дефилират с дизайнерски творения за стотици хиляди долари, именно ежедневните им визии извън ревютата привличат вниманието и се превръщат в тенденции.

Витория Черети и Анок Яй избраха къси панталони за горещите дни в Париж, но подходиха по различен начин към стила „модел извън работно време“.

Черети заложи на пижамената естетика с раирани памучни боксерки, бяла тениска и разкопчана риза в нежен масленожълт нюанс. Тя допълни визията с кафяви чехли.

Яй избра по-класически подход - черни бермуди до коляното, бял потник и балетни обувки от Coperni.

  • Животинските принтове отново са на мода

Моделите показаха и предпочитание към животинските мотиви.

Карли Клос заложи на по-смела комбинация за появата си на площад „Вандом“ - пола тип молив със зебров принт, черен потник с дантелени детайли и черни балетни обувки.

Джиджи Хадид избра по-дискретна интерпретация на тенденцията. В традиционна визия за кастинг - черен топ без ръкави и ниски сини дънки - тя добави акцент с мулета с катарами и леопардов принт от Roger Vivier.

  • Чантите - задължителен аксесоар между ревютата

Чантите се оказаха ключова част от визиите на моделите, които се придвижват от едно ревю към друго.

Амелия Грей Хамлин и Черети носеха черната чанта Chanel Maxi Flap Bag. Карли Клос също избра модел на Chanel - класическа капитонирана чанта с верижна дръжка.

Анок Яй предпочете практичността и замени традиционната чанта с кожена раница.

Макар че само малка част от моделите достигат до подиумите на висшата мода, тенденциите, които те показаха в свободното си време - бермуди, животински принтове и големи функционални чанти - са достъпни за всеки, който иска да обнови гардероба си.

Източник: vogue    
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