Горски пожар избухна в Португалия, има ранени

Ч етирима души са пострадали при горски пожар, който бушува в северната част на Португалия от нощта срещу четвъртък, съобщиха спасителните служби в третия ден на интензивната гореща вълна, предаде Франс прес.

"Има трима пожарникари с леки наранявания и един цивилен с тежки наранявания, включително изгаряния", заяви говорител на португалската Национална агенция за гражданска защита.

Над 900 пожарникари бяха мобилизирани тази сутрин за гасенето на пожара, който избухна в ранните часове на вчерашния ден в община Воузела, окръг Висеу. В борбата с пламъците участват и близо 300 превозни средства и осем летателни апарата.

Кипър е в пламъци, двама души изгоряха в кола

Други три по-малки огнища, също в северната част на Иберийския полуостров, се гасяха от общо близо 300 пожарникари.

Durante a noite, foram retiradas pessoas das suas casas, "nomeadamente as mais vulneráveis e mais isoladas, por precaução”, diz autarca. "Estamos com muito vento e forte, e muitos focos de incêndio".https://t.co/IfZ4oIM6Kh — SAPO (@sapo) July 3, 2026

Поради "много горещото и сухо" време, с температури, които на места могат да достигнат 44 градуса, португалската метеорологична агенция обяви червена тревога в 12 от 18-те окръга на континенталната част на страната. Това ниво на максимална тревога ще бъде запазено утре и вдругиден в около десет региона.

Предвид риска от горски пожари правителството обяви "състояние на тревога", в сила от вчера до понеделник, което позволява на властите да ограничат достъпа до горските зони или да забранят използването на определени машини в селските райони, с цел да се ограничи броят на възникващите пожари.

Огнен ад в Гърция: Жители на Агиос Василеос са в готовност за евакуация

Тук можем да говорим за барутен погреб. (...) Има поведения, които наистина трябва да забраним“, обясни в четвъртък министърът на вътрешните работи Луис Невеш.

"Малките моменти на небрежност водят до големи катастрофи", подчерта той.

В Португалия горски пожари се случват всяко лято. През 2017 г. те доведоха до смъртта на над 100 души.