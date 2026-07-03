Свят

Горски пожар избухна в Португалия, има ранени

Над 900 пожарникари бяха мобилизирани тази сутрин за гасенето на пожара

3 юли 2026, 14:03
Горски пожар избухна в Португалия, има ранени
Източник: БТА

Ч етирима души са пострадали при горски пожар, който бушува в северната част на Португалия от нощта срещу четвъртък, съобщиха спасителните служби в третия ден на интензивната гореща вълна, предаде Франс прес.

"Има трима пожарникари с леки наранявания и един цивилен с тежки наранявания, включително изгаряния", заяви говорител на португалската Национална агенция за гражданска защита.

Над 900 пожарникари бяха мобилизирани тази сутрин за гасенето на пожара, който избухна в ранните часове на вчерашния ден в община Воузела, окръг Висеу. В борбата с пламъците участват и близо 300 превозни средства и осем летателни апарата.

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Други три по-малки огнища, също в северната част на Иберийския полуостров, се гасяха от общо близо 300 пожарникари.

Поради "много горещото и сухо" време, с температури, които на места могат да достигнат 44 градуса, португалската метеорологична агенция обяви червена тревога в 12 от 18-те окръга на континенталната част на страната. Това ниво на максимална тревога ще бъде запазено утре и вдругиден в около десет региона.

Предвид риска от горски пожари правителството обяви "състояние на тревога", в сила от вчера до понеделник, което позволява на властите да ограничат достъпа до горските зони или да забранят използването на определени машини в селските райони, с цел да се ограничи броят на възникващите пожари.

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Тук можем да говорим за барутен погреб. (...) Има поведения, които наистина трябва да забраним“, обясни в четвъртък министърът на вътрешните работи Луис Невеш.

"Малките моменти на небрежност водят до големи катастрофи", подчерта той.

В Португалия горски пожари се случват всяко лято. През 2017 г. те доведоха до смъртта на над 100 души.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
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