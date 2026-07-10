10 юли: Нощта, в която държавата капитулира пред „Наглите“

40 градуса на пътя: Как да се предпазим от умора и инциденти зад волана

6 юли: Когато танковете не дойдоха, но си отиде един президент

Л ятото на 2008 г. ще остане в най-новата история на България като времето, в което престъпността изгуби и последното си човешко лице, а страхът се превърна в основна валута. В онези месеци една безмилостна престъпна група, по-късно станала известна като „Наглите“, диктуваше дневния ред на държавата.

На 10 юли преди осемнадесет години София осъмна с новина, която изглеждаше като сценарий от зловещ холивудски трилър. Но не беше филм. Беше бруталната реалност на една пропукана система, в която една майка беше заменена за своя съпруг в подземията на ужаса.

Петдесет дни в адските дебри на неизвестността

Всичко започна в ранните часове на 14 май 2008 г., когато Ангел Бончев, тогавашният президент на футболния клуб „Литекс“ и дясна ръка на бизнесмена Гриша Ганчев, изчезна безследно пред дома си в столичния квартал „Дървеница“. Зад гърба му останаха само паркираният автомобил и парещата празнота на внезапното насилие.

В продължение на близо два месеца близките му преминаха през всички кръгове на ада. Преговорите с похитителите се водеха в пълна конфиденциалност, чрез кратки, студени съобщения, съпроводени от ужасяващи доказателства за живот, които по-късно съдебните хроники щяха да опишат в детайли – включително отрязани пръсти от ръката на бизнесмена.

Когато сумата за откупа беше договорена, семейството вярваше, че най-лошото е минало. Те не подозираха, че плащат цената не за свобода, а за удължаване на кошмара.

Размяна на заложници на живо: Когато съпругата пое оковите

Нощта на 10 юли трябваше да донесе дългоочакваното спасение. Ангел Бончев беше изхвърлен от похитителите в тревните площи на столичния квартал „Княжево“ – дезориентиран, физически съсипан и бос. Почти по същото време обаче, в покрайнините на София, се разиграваше съпътстващата трагедия.

Съпругата му Камелия Бончева, която през цялото време беше втората мишена на психическия терор, отиде сама на уговореното място, за да предаде събраните пари за откупа.

В този момент „Наглите“ извършиха акт на безпрецедентна дързост, който парализира МВР и промени правилата на престъпния свят у нас. Вместо просто да приберат парите и да си тръгнат, маскираните мъже отвлякоха Камелия.

Държавата стана свидетел на брутална, цинична подмяна на заложници. Когато полицията откри Ангел Бончев в безпомощно състояние, той все още не знаеше, че е свободен само защото жената, която обича, е заела неговото място в тъмната стая на мъченията.

Парализата на едно общество и ехото от безумието

Новината за двойния удар на похитителите окупира челните страници на медиите и предизвика истински шок в обществото. Чувството за безнадеждност беше повсеместно – ако полицията не можеше да опази жената, която предава откуп под предполагаемо наблюдение, тогава кой в тази държава беше в безопасност

Случаят с Камелия Бончева извади наяве пълната безпомощност на тогавашните правоохранителни органи и демонстрира наглостта на престъпната група, която буквално се подиграваше със закона.

Драмата на Камелия продължи още по-мъчително. Тя беше освободена едва в края на юли, след като съпругът ѝ, едва крепящ се на краката си, направи публично дарение на средства за фондация за борба с рака на гърдата – по изрично и извратено настояване на похитителите, излъчено по националната телевизия.

Години по-късно „Наглите“ бяха разкрити, арестувани и осъдени, а детайлите от техните леговища шокираха нацията. Но белезите от нощта на 10 юли останаха завинаги. Тази дата се превърна в символ на една мрачна епоха, в която човешкият живот имаше цена, измервана в куфари с банкноти, а семейството на Ангел и Камелия Бончеви плати най-тежката лична цена пред олтара на престъпното безумие.

„Кървавият петък“ на жълтите павета и нощта зад колоните

Лятото на 2020 г. ще остане в колективната памет на България като едно от най-горещите и разломни лета в съвременната ни история. Време, в което енергията на площада се сблъска челно със стената на властта, а деленията в обществото се изостриха до краен предел.

Сред поредицата от дни на недоволство обаче има една дата, която преначерта правилата на играта и се превърна в символ на политологичен и хуманен трус. На 10 юли, по време на втория ден от масовите антиправителствени протести в София, Триъгълникът на властта стана арена на безпрецедентно насилие, което медиите и хроникьорите бързо нарекоха „Кървавият петък“.

Искрата, която взриви триъгълника на властта

За да разберем експлозията от 10 юли, трябва да се върнем само ден назад, когато безпрецедентното влизане на въоръжени прокурори и полиция в сградата на Президентството отпуши дълго трупания гняв срещу правителството на Бойко Борисов и срещу главния прокурор Иван Гешев.

На следващия ден, петък, Ларгото вече не просто събираше хора – то вреше. Под прозорците на Министерския съвет се стекоха хиляди граждани, предимно млади хора, студенти в чужбина и млади професионалисти, които искаха промяна.

В ранните часове на вечерта атмосферата изглеждаше празнична и устремена, изпълнена със скандирания и развети трибагреници. Но под повърхността на този мирен марш се усещаше наелектризиращо напрежение.

Кордоните от тежко въоръжени полицаи за борба с масовите безредици заеха позиции, превръщайки пространството между Президентството и Министерския съвет в бойно поле, което само чакаше своята искра.

Сблъсъкът пред синята зона на властта

Към късните часове на нощта ситуацията излезе извън контрол. Провокации от отделни групи в предните редици срещнаха мигновена и изключително твърда реакция от страна на силите на реда. Полицейските кордони тръгнаха напред в плътна стена от щитове и палки, за да разпръснат тълпата. В ход влязоха сълзотворен газ и лютив спрей, които превърнаха въздуха над жълтите павета в задушаваща мъгла.

Площадът се огласи от писъци, звуци от удрящи се палки и падащи тела. Десетки протестиращи, много от които се оказаха просто на грешното място в грешното време, бяха повалени на земята и влачени от полицаите.

В тези часове на хаос медиите предаваха на живо как линейки си пробиват път през дезориентираната тълпа, за да прибират ранени граждани и служители на реда. Равносметката от нощта беше стряскаща – десетки ранени, обгазени и арестувани.

Мракът зад колоните и силата на кадрите

Най-мрачният и зловещ епизод от тази нощ обаче се разигра далеч от обективите на телевизионните камери на живо, скрит зад масивните каменни колони на сградата на Министерския съвет. Там, в абсолютна тъмнина и изолирани от погледите на тълпата, група полицаи свалиха на земята няколко десетки младежи, сред които и студенти. Последваха сцени на брутално физическо насилие, удари с кубинки и палки върху безпомощни и закопчани с белезници момчета и момичета.

Това, което похитителите в униформи не предвидиха в онази нощ, беше силата на дигиталната ера. Видеа, заснети от случайни свидетели с мобилни телефони и по-късно изисканите записи от охранителните камери на НСО, буквално взривиха социалните мрежи в следващите дни.

Кадрите с пребитото момче, чиято майка дни наред го търсеше по болници и арести, разтърсиха из основи българското общество. Насилието под колоните престана да бъде просто слух – то се превърна в неоспоримо, запечатано на лента доказателство за полицейски произвол.

„Кървавият петък“ не постигна целта си да уплаши и разпръсне протеста – напротив, той постигна точно обратното. Вместо да утихне, недоволството се разрасна с невиждана сила, а каузата на площада получи мощна морална легитимация. Сцените от 10 юли изкараха по улиците хора, които до този момент бяха просто пасивни наблюдатели.

Тази нощ промени хода на последвалите месеци на протести, превръщайки се в политическа и обществена разделителна линия.

Голата истина срещу гнета: Легендата за лейди Годайва

В аналите на средновековна Англия малко образи са толкова ярки, колкото този на благородна дама с дълги, златни коси, възседнала бял кон и преминаваща напълно гола през безмълвните улици на град Ковънтри. Според преданието това събитие се е случило точно на 10 юли 1040 г.

Вече близо хилядолетие историята за лейди Годайва балансира на тънката граница между историческата реалност и красивия политически мит, превръщайки се в един от най-ранните и вдъхновяващи примери за саможертва в името на народа.

Жестокият облог на графа и цената на състраданието

Зад красивата приказка стоят съвсем реални исторически личности. Лейди Годайва всъщност е англосаксонската графиня Годгифу (което в превод означава „дар от Бога“), а нейният съпруг е Леофрик – могъщият граф на Мърсия и един от най-влиятелните мъже в кралството. Леофрик управлявал Ковънтри с желязна ръка и налагал непосилни данъци, които обричали местното население на глад и мизерия.

Дълбоко религиозна и състрадателна, Годайва не спирала да моли съпруга си да намали налозите. Отегчен от нейните постоянни молби и убеден, че тя никога няма да прекрачи границите на средновековния морал, Леофрик поставил абсурдно и унизително условие: „Ще отменя данъците само ако възседнеш коня си напълно гола и преминеш през целия пазар на града“. Графът бил сигурен, че е затворил устата на съпругата си завинаги. Той обаче подценил силата на нейното милосърдие.

Свещеното безмълвие на Ковънтри и появата на Любопитния Том

В уречения ден Годайва наредила на всички жители на Ковънтри да се приберат по домовете си, да затворят плътно кепенците на прозорците и никой да не дръзва да поглежда навън, за да запазят достойнството ѝ. Градът затаил дъх и утихнал в знак на дълбока почит към своята благодетелка. Графинята разпуснала дългите си коси, които я покривали като воал, съблякла скъпите си дрехи и възседнала коня.

Тя преминала през празните улици, обгърната единствено от тишината и собствената си смелост. Легендата разказва, че удържали на думата си, хората останали по къщите си. Само един шивач на име Том не издържал на изкушението, пробил малка дупка в дървеното си гише и погледнал голата дама.

Наказанието на съдбата било мигновено – в същия момент той ослепял. Оттук в английския език се ражда и до днес използваният идиом „Peeping Tom“ (Любопитният Том) – нарицателно за воайор.

Удържайки на думата си, смаяният и засрамен Леофрик веднага отменил тежките данъци и издал харта, с която освободил града от налозите.

Какво казва науката: Къде свършва фактът и къде започва митът?

Като изследователи на историята, длъжни сме да погледнем отвъд романтиката. Официалните хроники потвърждават, че Годгифу и Леофрик са реални исторически личности, щедри дарители на църкви и манастири, починали през XI в. Прочутият „Данъчен опис“ (Domesday Book), съставен няколко десетилетия по-късно, показва, че Годайва е била една от малкото жени в Англия, запазили огромните си лични земи и богатство след норманското завоевание.

Самата история за голата езда обаче се появява в писмени източници за първи път едва през XIII в. – почти 200 години след предполагаемото събитие – в хрониките на монаха Роджър от Вендоувър.

Историците предполагат, че „язденето гола“ може да е било метафора или изкривено описание на реален езически ритуал на покаяние, при който благородниците са преминавали по улиците боси и без благородническите си инсигнии (дрехи и бижута), облечени само в прости ленени ризи, за да измолят прошка. А образът на Любопитния Том е добавен към приказката чак през XVII в.

Независимо дали е исторически факт или метафора, превърнала се в красива притча, митът за лейди Годайва остава безсмъртен. Той е вдъхновение за десетки художници (като знаменитото платно на Джон Колиър), поети и писатели. Днес паметникът на графинята гордо се издига в центъра на Ковънтри.

Още събития на 10 юли:

1212 г. – Голяма част от Лондон е изпепелена от пожар.

1949 г. – След шест денонощия строеж е завършен Мавзолеят на Георги Димитров в София.

1991 г. – Борис Елцин встъпва в длъжност като първият избран президент на Руската федерация

1994 г. – Световно първенство по футбол – България побеждава Германия с 2:1 на четвъртфинала.

Родени:

1509 г. – роден е Жан Калвин, религиозен реформатор

1856 г. – роден е Никола Тесла, сърбо-американски изобретател

1871 г. – роден е Марсел Пруст, френски писател

1895 г. – роден е Карл Орф, германски композитор

1942 г. – роден е Рони Джеймс Дио, американски рок музикант

1972 г. – родена е София Вергара, колумбийска актриса, ТВ водещ и модел

1974 г. – родена е Белослава, българска певица

Починали: