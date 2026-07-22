„Смърт на враговете“: „Император“ Ваначи екзекутира опозицията в AI видео с Мелони

Роберто Ваначи публикува AI-видео, в което е представен като римски император, а политическите му противници са изобразени като пленници в Колизея, очакващи екзекуция – сцена, която предизвика остри реакции в Италия.

Италианската опозиция обвини видеото в насаждане на омраза и поиска реакция от Джорджа Мелони, докато лидерите на Демократическата партия и „Движение 5 звезди“ заявиха, че не са уплашени от посланието.

Мелони и нейната партия се дистанцираха от видеото, като премиерът заяви, че образът ѝ е използван без съгласие и че политическата борба трябва да се води чрез идеи и избори, а не чрез заплахи и насилие.

Giorgia Meloni prende le distanze dal video realizzato con l'IA in cui Roberto Vannacci in un'arena dell'Antica Roma ordina di giustiziare esponenti dell'opposizione, ma spiega di aspettarsi che a sinistra "trovino il coraggio di prendere le distanze quando un assessore del… — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) July 21, 2026

Ръководителят на новата дясна италианска партия „Национално бъдеще“ Роберто Ваначи публикува в акаунтите си в социалните мрежи видео, генерирано с изкуствен интелект, на което той позира, дегизиран като римски император в компанията на римска дама с лика на италианския премиер Джорджа Мелони и на следовник също в древноримски одежди с лика на председателя на Сената, представителя на партията на Мелони Иняцио Ла Руса, предадоха "Ла Сетте", АНСА и „Скай Ти Джи 24“.

Тримата са в Колизея и гледат как техните политически противници - Ели Шлайн, лидерката на Демократическата партия, и Джузепе Конте, лидерът на „Движение 5 звезди“, са завързани на арената в очакване да бъдат екзекутирани. Сред вързаните на арената политически противници са и бившият италиански премиер и председател на Европейската комисия, левоцентристът Романо Проди, и бившата председателка на парламента Лаура Болдрини. Във видеото заповедта за екзекуцията на политическите опоненти е дадена от „императора“ Ваначи.

Предизборно - видео с изнасилване разтърси Италия

Видеото е произведено с изкуствения интелект „Грок“ и породи гнева на италианската опозиция, която отправи призиви към Мелони да се дистанцира от него. Лидерите Конте и Шлайн обаче заявиха, че не са изплашени от видеото.

Ваначи се защити от упреците и заяви, че видеото е било просто сатирично. То обаче дойде в момент, в който Ваначи даде индикации, че е готов да подпише споразумение за партньорство с партията на Мелони преди изборите догодина. Според редица анализатори партията на Ваначи би могла да изиграе роля на вота догодина и да наклони везните в една или друга посока.

Мелони реагира на шокиращ дийпфейк

След призив на опозицията да реагира на видеото, партията на Мелони коментира, че то не я представлява нито като послание, нито като стил. Самата Мелони също реагира, като каза, че ликът й е включен във видеото без нейното знание и съгласие. Тя добави, че сцената, обрисувана във видеото, не представлява нейната визия за водене на борба с политическите противници, нито нейната визия за водене на политика. „Винаги съм мислила, че политиката трябва да се измерва по идеите, по консенсуса, по вота на гражданите, но не и чрез сплашването, омразата и обрисуването на сцени, в които има насилие над противниците“, заяви Мелони.

Тя обаче допълни, че левицата трябва да изразява по същия начин възмущението си и когато има отправени заплахи от леви политици срещу представители на десницата и когато има прояви на насилие срещу представители на държавата, като например силите на реда. Второто беше индиректно визиране на протестите в Болоня срещу смъртта на мароканец при полицейска акция, прераснали в яростни сблъсъци между демонстранти и силите на реда.