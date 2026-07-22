Всички рекорди, които пренаписаха историята на Световното първенство през 2026 г.

С ветовното първенство по футбол през 2026 г. си осигури място в историята още преди изиграването на първия съдийски сигнал, след като ФИФА разшири формата на турнира до рекордните 48 национални отбора. В хода на надпреварата редица фундаментални постижения бяха подобрени както от отделни футболни звезди, така и от цели национални гарнитури.

Докато живи легенди на световния футбол поставиха нови крайъгълни камъни в кариерите си, малки и непознати нации също записаха имената си със златни букви, а феновете по трибуните в САЩ, Канада и Мексико счупиха всички досегашни рекорди за посещаемост.

FULL LIST: Messi, Mbappé, others among record breakers at 2026 World Cup https://t.co/r2NOWhKPhM pic.twitter.com/W5lmnw3wPP — The Nation Nigeria (@TheNationNews) July 21, 2026

Индивидуалните подвизи на Лионел Меси и Килиан Мбапе

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси сътвори история, превръщайки се на 38 години в най-възрастния футболист с хеттрик на световни финали при победата над Алжир с 3:0 на 16 юни, което бе и първи негов подобен рекорд в турнира. Впоследствие той временно оглави и вечната голмайсторска листа, но френското острие Килиан Мбапе пренаписа историята. Мбапе демонстрира невероятна форма и след 2 гола срещу Англия в мача за 3-то място на 18 юли натрупа впечатляващите 22 гола в рамките на едва 3 участия на световни първенства, превръщайки се в най-резултатния футболист на планетата.

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Големите мачове на елиминациите и рекордът на Роналдо

Френският феномен Килиан Мбапе подобри и рекорда за най-много реализирани попадения в елиминационната фаза на турнира, след като отбеляза 2 пъти за успеха с 3:0 срещу Швеция на 30 юни. В същото време неговият вечен съперник Кристиано Роналдо също записа името си в историята. Португалската суперзвезда стана 1-вият футболист, успехите на когото се разпростират с отбелязан гол на 6 различни световни първенства, а историческото попадение бе реализирано по време на двубоя срещу състава на Узбекистан на 23 юни.

Here are the records you may have missed from the 2026 @FIFAWorldCup ⚽https://t.co/GLMBINfxEC — Guinness World Records (@GWR) July 20, 2026

Историческата поява на Дик Адвокаат и сензацията Кюрасао

На скамейките също бе поставен впечатляващ рекорд. На 78 години нидерландският специалист Дик Адвокаат стана най-възрастният старши треньор в цялата история на световните финали, водейки скромния остров Кюрасао по време на абсолютно дебютното им участие в турнира. Вълнението от този момент доведе опитния наставник до сълзи от радост още преди началото на първия им мач срещу тима на Германия, а представянето на тима донесе неописуема гордост за цялата островна държава.

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Историческият пробив на Кабо Верде в елиминациите

Националният отбор на Кабо Верде сътвори една от най-големите футболни сензации на века, превръщайки се в най-малката държава, достигала някога до елиминационната фаза на световно първенство. С население от едва малко над 500000 души, островната нация демонстрира страхотна мъжественост и борбеност на терена, като тяхната приказка приключи едва след достойна битка и поражение от тима на Аржентина на 3 юли.

WORLD CUP RECORDS: The 2026 @FIFAWorldCup rewrote football history with more than 40 records broken.



From @KMbappe becoming the tournament's all-time leading scorer to Lionel Messi extending his legendary records and Cristiano Ronaldo becoming the first player to score in six… — Daily Express (@DailyExpressUg) July 20, 2026

Абсолютен голов бум на терените в Северна Америка

Извън индивидуалните спортни постижения, Мондиал 2026 се превърна в най-резултатния турнир, организиран някога от световната футболна централа. Предишният върхов рекорд от 172 отбелязани гола, поставен по време на първенството в Катар през 2022 г., бе официално надминат още преди да приключат двубоите от груповата фаза. Новото разширение на формата допринесе за невиждана атака и десетки драматични попадения, които забавляваха милионите зрители.

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Невиждана посещаемост и рекорд на трибуните

Феновете от цял свят се събраха в невиждани досега мащаби, за да подкрепят своите любимци на стадионите в 3-те държави домакини. Предишният исторически рекорд по посещаемост от 3587538 зрители, поставен отново в САЩ през 1994 г., бе официално счупен още на 25 юни. По данни на ФИФА общата посещаемост до края на турнира надхвърли впечатляващата цифра от 6 милиона души, превръщайки събитието в най-гледаното спортно шоу в историята.

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