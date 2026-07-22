Свят

Удар в сърцето на руската авиация: Украйна ликвидира ключов военен инженер

Убитият е бил служител на Обединената двигателностроителна корпорация „Кузнецов“. Според журналиста Тисарев е бил ликвидиран в сряда, 15 юли

Надежда Неменски Надежда Неменски

22 юли 2026, 11:00
Удар в сърцето на руската авиация: Украйна ликвидира ключов военен инженер
Източник: iStock/GettyImages

В руския град Самара беше ликвидиран военният инженер Андрей Тисарев, който е работил в предприятие за производство на самолетни двигатели за стратегическите бомбардировачи Ту-95 и Ту-22. Операцията е проведена от доброволческото подразделение „Отрядите на Буданов“.

Това съобщи украинският журналист и телевизионен водещ Серхий Иванов. Ликвидираният е бил служител на Обединената двигателностроителна корпорация „Кузнецов“. По думите на журналиста Тисарев е бил ликвидиран в сряда, 15 юли, на улица „Виктор Лукачов“, пише obozrevatel.com.

Убитият, както допълва Иванов, е имал научна степен кандидат на техническите науки и е бил автор на патенти в областта на самолетното двигателостроене. Журналистът отбелязва също, че разработките на Тисарев са се използвали в руската стратегическа авиация.

В същото време предприятието „ОДК Кузнецов“, в което е работил инженерът, създава и обслужва самолетни двигатели за стратегическите бомбардировачи-ракетоносци Ту-95 и Ту-22. Комплексът обслужва и двигателите на тежките транспортни хеликоптери Ми-26. Компанията е подчинена на „Ростех“.

Ликвидирането на военния инженер Андрей Тисарев в Самара не е изолиран инцидент, а се вписва в поредица от операции срещу високопоставени руски военни и експерти от отбранителната индустрия, извършвани на територията на Руската федерация. Тази кампания демонстрира последователна тактика на елиминиране на ключови фигури.

Прецедент в тази насока беше установен през юли 2023 г. със случая на Станислав Ржицки. Бившият командир на подводницата „Краснодар“ беше застрелян по време на сутрешен крос в град Краснодар. Разследването тогава разкри, че извършителят вероятно е проследил жертвата си чрез данните от мобилното приложение за спорт „Strava“, което Ржицки е използвал, за да документира маршрутите си. Въпреки че украинското военно разузнаване публикува подробности за убийството, то не пое пряка отговорност.

През декември 2024 г. последваха две знакови покушения в рамките на няколко дни. Първо, в московски парк беше застрелян Михаил Шацки, заместник-главен конструктор в конструкторското бюро „Марс“, работил по модернизацията на руски крилати ракети. Скоро след това източници от украинските специални служби потвърдиха, че Шацки е бил „ликвидиран“. Няколко дни по-късно, отново в Москва, генерал Игор Кирилов, началник на войските за радиационна, химическа и биологична защита, загина при експлозия на взривно устройство, поставено на електрическа тротинетка. Анонимни източници от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) неофициално потвърдиха, че атентатът е тяхна операция.

Тези предишни случаи очертават ясна тактическа линия на действие, чието продължение е и настоящото събитие в Самара, насочено срещу експерт от руския военно-промишлен комплекс.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник:  obozrevatel.com    
Андрей Тисарев ликвидация Самара военен инженер стратегически бомбардировачи ОДК Кузнецов Отрядите на Буданов Русия Украйна военни престъпления
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