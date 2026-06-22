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Мелони отговори на критиките на Тръмп: Не смятам споровете за достойни за лидери

Спорът между Вашингтон и Рим поражда въпроси за бъдещето на политическите и икономическите отношения между двете държави

Василена Василева Василена Василева

22 юни 2026, 07:24
Мелони отговори на критиките на Тръмп: Не смятам споровете за достойни за лидери
Източник: AP/БТА

Н апрежението между президента на САЩ Доналд Тръмп и италианския премиер Джорджа Мелони продължава да бъде сред водещите теми в италианските медии, след като двамата лидери влязоха в публичен конфликт, въпреки че доскоро отношенията им изглеждаха стабилни и дори близки.

Остър сблъсък: Тръмп и Мелони се скараха

В публикация в социалните мрежи Джорджа Мелони отговори на поредните критики на Тръмп към нея и към Италия, но заяви, че няма намерение да продължава публичния спор. Италианският премиер подчерта, че продължава да вярва в единството на Запада и че не смята подобни конфронтации за достойни за отговорностите, които носят държавните лидери.

Въпреки това италианската преса не е склонна да затвори темата. Анализатори и коментатори продължават да търсят обяснение за рязката промяна в тона на американския президент спрямо един от европейските лидери, с които доскоро поддържаше добри отношения.

  • От съюзници до публичен конфликт

Според редица медии напрежението е особено изненадващо на фона на демонстрираното разбирателство между двамата лидери по време на срещата на върха на Г-7 в Евиан.

Допълнително объркване предизвиква фактът, че само преди седмици американски представители отправиха публични благодарности към Италия за ролята ѝ като ключов съюзник на САЩ.

По повод националния празник на Италия на 2 юни държавният секретар на САЩ Марко Рубио благодари на Рим за това, че приема около 30 000 американски военнослужещи и членовете на техните семейства на италианска територия. Подобни послания отправи и министърът на отбраната Пийт Хегсет по време на среща във Вашингтон с италианския си колега Гуидо Крозето.

Това кара мнозина в Италия да се питат какво стои зад внезапната промяна в отношението на Тръмп.

  • Възможните причини за напрежението

Сред най-често обсъжданите хипотези е решението на Италия да не участва в закупуването на американски оръжия по инициатива на НАТО, чрез която въоръжението впоследствие се предоставя на Украйна.

Според анализатори това може да е било възприето негативно от администрацията във Вашингтон.

Тръмп и Мелони – съюзниците, превърнали се в опоненти

Друг потенциален източник на недоволство е участието на Италия в международната програма за разработване на изтребител от шесто поколение заедно с Великобритания и Япония. Проектът се развива извън американската отбранителна индустрия, въпреки че Италия беше сред ключовите партньори на САЩ в програмата за създаването на изтребителя F-35.

В италианските медии се посочва и друг чувствителен въпрос – отказът на Рим да разреши използването на военната база „Сигонела“ в Сицилия за американски бойни операции срещу Иран. Италианското правителство вече обясни, че това решение произтича от съществуващите двустранни споразумения между двете държави и не представлява политически акт срещу Вашингтон.

  • Кадри от Г-7 и политически интерпретации

Според вестник „Месаджеро“ внимание в САЩ са привлекли и видеокадри от срещата на върха на Г-7, на които Мелони разговаря оживено с Тръмп и жестикулира енергично.

Изданието твърди, че американски демократи са използвали сцената като символ на противопоставяне срещу президента, което е могло да допринесе за последвалата му остра реакция.

Макар подобни твърдения да остават в сферата на политическите интерпретации, те се вписват в по-широкия дебат за отношенията между двамата лидери.

  • Критики от близки до Тръмп и от негови опоненти

Темата получи допълнителна публичност след интервю на Мери Тръмп – племенница на американския президент и професионален психолог – пред „Кориере дела сера“.

Мери Тръмп, която от години е в обтегнати отношения със своя известен роднина, заяви, че според нея той не приема добре силните жени в политиката. Тя отправи и редица лични критики към президента, определяйки го като манипулативна фигура в отношенията си с обществото и медиите.

Изказванията ѝ предизвикаха широк отзвук в Италия, макар да отразяват личната ѝ позиция, а не официална оценка.

  • Обвинения към Мелони в прекалена близост със САЩ

Критики към италианския премиер отправят и представители на левия политически спектър в страната.

Журналистката Рула Джебреал, която често критикува политиката на Мелони, заяви пред „Фанпейдж“, че Италия е заела твърде зависима позиция спрямо Вашингтон.

Като аргумент тя посочва изявления на Мелони от последните месеци, включително подкрепата ѝ за идеята Доналд Тръмп да бъде номиниран за Нобелова награда за мир.

Джебреал припомня и факта, че американското издание на автобиографията на Мелони „Аз съм Джорджа“ беше публикувано с предговор, написан от Доналд Тръмп-младши.

Подобни критики отправи и лидерът на опозиционното „Движение 5 звезди“ и бивш министър-председател Джузепе Конте.

  • Позицията на Мелони

От началото на политическата си кариера Джорджа Мелони многократно е заявявала, че външнополитическите решения на нейното правителство се ръководят единствено от националния интерес на Италия.

Именно тази позиция тя повтори и в отговора си на нападките на Тръмп, подчертавайки, че Рим ще продължи да действа в съответствие със собствените си стратегически приоритети.

  • Икономическият аспект на конфликта

Освен политическите последици, все по-често се обсъждат и евентуалните икономически ефекти от напрежението между Рим и Вашингтон.

Вицепремиерът Матео Салвини заяви, че историческите връзки между Италия и САЩ са достатъчно силни и не могат да бъдат разрушени от временни политически разногласия.

От "невероятна" до "неприемлива": Тръмп срещу Мелони

Въпреки това част от анализаторите предупреждават, че спорът може да повлияе върху преговорите за американските мита и върху италианския износ.

Италия е сред основните европейски партньори на САЩ в енергийния сектор и купува приблизително 45 процента от втечнения си природен газ от американски доставчици.

Особено тревожни са сигналите за винопроизводителите. Данни показват, че през първото тримесечие износът на италианско вино към САЩ е намалял с над 20 процента, а евентуално влошаване на двустранните отношения може да задълбочи негативната тенденция.

  • Търговия за десетки милиарди евро

Съединените щати са вторият по големина пазар за италианския износ след страните от Европейския съюз.

През миналата година износът на Италия за САЩ е достигнал близо 70 милиарда евро, като е отбелязал значителен ръст на годишна база. Търговският излишък на Италия със САЩ възлиза на над 34 милиарда евро и е най-големият, който страната реализира с който и да е свой търговски партньор.

Сред основните италиански стоки за американския пазар са индустриални машини, автомобилна продукция, авиационна и космическа техника, фармацевтични продукти, мебели, модни изделия, бижута, както и емблематични хранителни продукти като паста, сирена и зехтин.

От своя страна Италия внася от САЩ предимно петрол, природен газ и фармацевтична продукция.

"Не, благодаря!": Тръмп с трета нападка срещу Джорджа Мелони за два дни

Показателно за създалото се напрежение е и решението на италианското външно министерство да отмени планиран бизнес форум в Маями, на който трябваше да бъдат обсъдени перспективите пред икономическото сътрудничество между двете страни.

Засега няма индикации за реално прекъсване на стратегическото партньорство между Рим и Вашингтон. Случаят обаче показва колко бързо личните отношения между политическите лидери могат да се превърнат във фактор с потенциални дипломатически и икономически последици.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Габриела Големанска    
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