Свят

Зеленски назначи Михайло Драпати за главнокомандващ на ВСУ

Новият командир на украинската армия обеща да работи съсредоточено и с уважение към военнослужещите.

22 юли 2026, 09:54
Украинският президент Володимир Зеленски, се ръкува с новия главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна Михайло Драпати по време на срещата им в Киев, 20 юли 2026 г.
Украинският президент Володимир Зеленски, се ръкува с новия главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна Михайло Драпати по време на срещата им в Киев, 20 юли 2026 г.   
Източник: БТА
  • Генерал-майор Михайло Драпати благодари за доверието, след като президентът Володимир Зеленски го назначи за нов главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна.
  • Драпати заяви, че ще изпълнява задълженията си с пълна отговорност и уважение към украинските военнослужещи, като подчерта, че за него е чест да служи на страната.
  • Президентът Зеленски обяви и предстоящо преструктуриране на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна.

Генерал-майор Михайло Драпати, когото президентът Володимир Зеленски определи за нов главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна, заяви, че ще изпълнява задълженията си с отговорност и уважение към хората, които защитават страната, предаде Укринформ.

Той написа това в публикация във Фейсбук.

Зеленски уволни главнокомандващия Сирски

„Благодаря на президента на Украйна за оказаното доверие, на министъра на отбраната за подкрепата и на Силите за отбрана за този нов етап от службата ми“, заяви Драпати.

По думите на генерал-майора да служи на Украйна винаги е било чест за него, а по време на война за независимост това означава да носиш "пълна отговорност".

Той изказа благодарност и на предшественика си Олександър Сирски за последователните му усилия за укрепването на въоръжените сили на Украйна.

Нов командир поема командването на Сухопътните войски на Украйна

„Ще работя отговорно, съсредоточено и с уважение към хората, които днес защитават нашата държава. Слава на нацията. Смърт на враговете“, написа Драпати.

Президентът Зеленски обяви и че ще бъде обновена структрута на генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, посочва Укринформ.

  • Генерал-майор Михайло Драпатий – украинският командир, израснал на бойното поле

Михайло Васильович Драпатий е един от най-разпознаваемите украински военни командири от новото поколение. Офицер с дългогодишен боен опит, той преминава през почти всички нива на командване – от командир на батальон до ръководител на едни от най-важните структури във Въоръжените сили на Украйна.

  • От танков офицер до генерал

Драпатий е роден на 21 ноември 1982 г. в Каменец-Подолски, Украйна. Военният му път започва в началото на 2000-те години, когато завършва Харковския институт на танковите войски. След дипломирането си се присъединява към украинската армия и започва служба в 72-ра отделна механизирана бригада – едно от най-известните формирования на Сухопътните войски на Украйна.

През годините заема различни командни длъжности, като постепенно се издига благодарение на опита си в реални бойни условия.

  • Бойно кръщение в Донбас

Името на Драпатий става широко известно през 2014 г., когато започва войната в Донбас. Като командир на механизирано подразделение от 72-ра бригада той участва в тежките сражения в Източна Украйна.

Особено внимание получава операцията в Мариупол през май 2014 г., когато негови части извършват пробив през блокирани райони, контролирани от проруските въоръжени формирования. Действията му тогава го превръщат в един от младите офицери, смятани за символ на обновяването на украинската армия.

  • Командир по време на войната след 2022 г.

След началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Драпатий получава ключови командни роли. Той участва в организирането на отбранителни операции в южните райони на страната, включително при действията около Херсонска област.

Военният му стил е описван като ориентиран към подготовката на войските, по-добра координация между подразделенията и използване на опита от бойното поле.

През 2024 г. той е назначен за командващ оперативно-тактическата групировка „Харков“ по време на руското настъпление в Харковска област. По-късно същата година става командващ Сухопътните войски на Украйна.

  • Генерал-майор и висше командване

Михайло Драпатий получава звание генерал-майор през 2024 г. Той е носител на високи украински военни отличия, сред които пълният комплект на ордена „Богдан Хмелницки“.

През военната си кариера той се утвърждава като представител на поколението украински офицери, които израстват професионално в условията на продължителен конфликт и натрупват практически опит на фронта.

Сред военнослужещите Драпатий е възприеман като полеви командир, който предпочита да бъде близо до войниците и да взема решения на базата на реалната ситуация на бойното поле.

Неговата кариера отразява промените в украинската армия през последното десетилетие – от армия, наследила съветска структура, към въоръжени сили, адаптирани към съвременната война.

Днес генерал-майор Михайло Драпатий е сред най-влиятелните фигури в украинското военно командване и едно от имената, които често се свързват с бъдещото развитие на армията на Украйна.

Източник: БТА, Денис Киров    
Михайло Драпати Володимир Зеленски Украйна Въоръжени сили на Украйна Главнокомандващ Назначение Олександър Сирски Генерален щаб Преструктуриране Смяна в командването
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Румен Радев: Изключено е от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток

Румен Радев: Изключено е от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток

Мъжът, заснел шофьора с райски газ в Пловдив: Видях го да кара с балон в устата

Мъжът, заснел шофьора с райски газ в Пловдив: Видях го да кара с балон в устата

Загина 18-годишната звезда от „Годзила срещу Конг“ Кейли Хотъл

Загина 18-годишната звезда от „Годзила срещу Конг“ Кейли Хотъл

Жена загина при тежка катастрофа край Владая, движението е затруднено

Жена загина при тежка катастрофа край Владая, движението е затруднено

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
<p>Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона</p>
Ексклузивно

Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона

Преди 2 дни
Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното
Ексклузивно

Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното

Преди 2 дни
Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед
Ексклузивно

Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед

Преди 2 дни
Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното
Ексклузивно

Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Не очакваш това, което получаваш от Toyota bZ4X Touring (ВИДЕО РЕВЮ)</p>

Toyota bZ4X Touring поразява по начин, който не очакваш (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 7 минути

Това не е новият хибрид на Toyota, а обновената версия на първия EV на марката, която идва и във версия Touring с голям багажник и семейно ориентиране, но със скорост, която те оставя с отворена уста

Атанас Запрянов: "Безмер" е подготвена да приема американски самолети, НС трябва да реши

Атанас Запрянов: "Безмер" е подготвена да приема американски самолети, НС трябва да реши

България Преди 10 минути

Бившият министър на отбраната коментира разполагането на американски самолети-цистерни и предупреждението, отправено от Иран към България

Снимката е илюстративна

Украйна вече може да управлява разузнавателния дрон Buntar-3 от стотици километри разстояние

Свят Преди 15 минути

Новата система цели да защити операторите, като на предната линия остава само малък технически екип за подготовка и излитане

Ще удвои ли златото цената си

Ще удвои ли златото цената си

Свят Преди 16 минути

След като цената на златото надмина 4000 долара за унция, икономисти прогнозират, че то може да поскъпне двойно до 2031 година. Вижте какво движи рекордния търс и остава ли благородният метал най-сигурното пристанище срещу инфлацията

Вивиан с майка си Анджелина Джоли

Нов удар за Брад Пит: Още едно от децата му се отказва от името му

Любопитно Преди 17 минути

Дъщерята на Брад Пит и Анджелина Джоли – Вивиан, иска официално да премахне „Пит“ от фамилното си име. 18-годишното момиче е подало молба във Върховния съд на окръг Лос Анджелис

26-годишен моторист загина при катастрофа в Хасково

26-годишен моторист загина при катастрофа в Хасково

България Преди 20 минути

69-годишен шофьор е задържан, след като според полицията е отнел предимството на мотоциклета при ляв завой

Всички рекорди, които пренаписаха историята на Световното първенство през 2026 г.

Всички рекорди, които пренаписаха историята на Световното първенство през 2026 г.

Любопитно Преди 22 минути

Световното първенство по футбол през 2026 г. влезе в историята с рекорден брой от 48 участващи отбора и над 6 милиона зрители по трибуните. Турнирът донесе исторически голови постижения за Килиан Мбапе и Лионел Меси, както и подвиг за Кабо Верде

Риба балон

Европа е изправена пред проблем с токсичните риби балон, а акулите навлизат в нашите води - колко трябва да се страхуваме?

Свят Преди 27 минути

Страхът от морето често се усилва от тревожност и минали преживявания, но може да бъде овладян чрез разумни мерки за безопасност, както и чрез терапии като когнитивно-поведенческа терапия, експозиционна терапия и EMDR

Войната в Иран ескалира: Има ли изход?

Войната в Иран ескалира: Има ли изход?

Свят Преди 30 минути

САЩ и Иран си разменят интензивни удари вече над седмица. Примирието пропадна, а път напред изглежда няма

Пътнически самолет от типа Douglas DC-4

Разкриха 74-годишна загадка: Намериха останките от самолет на „Пан Ам“ край Пуерто Рико

Свят Преди 42 минути

Въпреки че всички пътници оцеляват при първоначалния удар, едва 17 души са спасени, а останалите потъват заедно с бързо потапящия се самолет – резултат, който разследващите отдават частично на липсата на инструктаж за безопасност и който по-късно подтиква сериозни промени в авиационната индустрия

Илюстративна снимката на футболна топка

„В името на детските мечти“: „Славия“, „Левски“ и ЦСКА излизат на терена за благотворителна кауза

България Преди 47 минути

Събитието ще събере дублиращите отбори на Славия, Левски и ЦСКА-София в подкрепа на каузата за безопасност на движението

Искра Михайлова постави PNR-скандала в България на кръгла маса в Белия дом

Искра Михайлова постави PNR-скандала в България на кръгла маса в Белия дом

България Преди 48 минути

Зам.-председателката на ДПС говори пред представители на администрацията на Доналд Тръмп по време на форум на CPAC във Вашингтон

<p>&quot;Прогресивна България&quot; ще подкрепи&nbsp;решението за разполагането на американски самолети на &quot;Безмер&quot;</p>

Димитър Петров, ПБ: Ще подкрепим решението за разполагането на американски самолети на "Безмер"

България Преди 1 час

Той увери, че няма заплаха за националната сигурност на страната ни

<p>Внимание, шофьори!&nbsp;Затварят за час АМ &bdquo;Тракия&ldquo; в двете посоки</p>

Спират движението по АМ „Тракия“ край Карнобат заради повторен оглед след тежката катастрофа

България Преди 1 час

Трафикът ще бъде ограничен в двете посоки за един час, а автомобилите ще се пренасочват по обходни маршрути

Тръмп с изненадващ ход: Връща директните полети между САЩ и Ливан след 40-годишна забрана

Тръмп с изненадващ ход: Връща директните полети между САЩ и Ливан след 40-годишна забрана

Свят Преди 1 час

Американският президент обяви, че ще разпореди възобновяването на полетите, прекратени след едно от най-известните самолетни отвличания през 80-те години

Двама огнеборци загинаха при голям пожар край летище във Франция

Двама огнеборци загинаха при голям пожар край летище във Франция

Свят Преди 2 часа

Огнеборците са били блокирани в пожарния си автомобил, докато се борели с пламъците; започна разследване за причините за инцидента

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg

Защо котката ми ме следва в банята? 

dogsandcats.bg
1

Намериха рядък защитен бръмбар в Стара планина

sinoptik.bg
1

Внимание! опасни бури в следващите часове

sinoptik.bg

Още едно дете на Брад Пит се отказва от фамилията му: Вивиан предприема съдебна стъпка

Edna.bg

Холивуд плаче: Едва на 18 години си отиде звездата от „Годзила срещу Конг“

Edna.bg

Тежки обвинения към звезда на Франция след Мондиала (СНИМКА)

Gong.bg

Теодор Иванов: За ЦСКА равенството е като загуба, срещу Карабах ще дадем всичко

Gong.bg

Жълт и оранжев код за бури, градушки и риск от наводнения

Nova.bg

Заснелият клипа в Пловдив: Исках да предотвратя трагедия. Лично видях шофьора да диша райски газ

Nova.bg