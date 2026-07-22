Зеленски назначи Михайло Драпати за главнокомандващ на ВСУ

Украинският президент Володимир Зеленски, се ръкува с новия главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна Михайло Драпати по време на срещата им в Киев, 20 юли 2026 г.

Генерал-майор Михайло Драпати благодари за доверието, след като президентът Володимир Зеленски го назначи за нов главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна.

Драпати заяви, че ще изпълнява задълженията си с пълна отговорност и уважение към украинските военнослужещи, като подчерта, че за него е чест да служи на страната.

Президентът Зеленски обяви и предстоящо преструктуриране на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна.

Генерал-майор Михайло Драпати, когото президентът Володимир Зеленски определи за нов главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна, заяви, че ще изпълнява задълженията си с отговорност и уважение към хората, които защитават страната, предаде Укринформ.

Той написа това в публикация във Фейсбук.

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„Благодаря на президента на Украйна за оказаното доверие, на министъра на отбраната за подкрепата и на Силите за отбрана за този нов етап от службата ми“, заяви Драпати.

По думите на генерал-майора да служи на Украйна винаги е било чест за него, а по време на война за независимост това означава да носиш "пълна отговорност".

Той изказа благодарност и на предшественика си Олександър Сирски за последователните му усилия за укрепването на въоръжените сили на Украйна.

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„Ще работя отговорно, съсредоточено и с уважение към хората, които днес защитават нашата държава. Слава на нацията. Смърт на враговете“, написа Драпати.

Президентът Зеленски обяви и че ще бъде обновена структрута на генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, посочва Укринформ.

Генерал-майор Михайло Драпатий – украинският командир, израснал на бойното поле

Михайло Васильович Драпатий е един от най-разпознаваемите украински военни командири от новото поколение. Офицер с дългогодишен боен опит, той преминава през почти всички нива на командване – от командир на батальон до ръководител на едни от най-важните структури във Въоръжените сили на Украйна.

От танков офицер до генерал

Драпатий е роден на 21 ноември 1982 г. в Каменец-Подолски, Украйна. Военният му път започва в началото на 2000-те години, когато завършва Харковския институт на танковите войски. След дипломирането си се присъединява към украинската армия и започва служба в 72-ра отделна механизирана бригада – едно от най-известните формирования на Сухопътните войски на Украйна.

През годините заема различни командни длъжности, като постепенно се издига благодарение на опита си в реални бойни условия.

Бойно кръщение в Донбас

Името на Драпатий става широко известно през 2014 г., когато започва войната в Донбас. Като командир на механизирано подразделение от 72-ра бригада той участва в тежките сражения в Източна Украйна.

Особено внимание получава операцията в Мариупол през май 2014 г., когато негови части извършват пробив през блокирани райони, контролирани от проруските въоръжени формирования. Действията му тогава го превръщат в един от младите офицери, смятани за символ на обновяването на украинската армия.

Командир по време на войната след 2022 г.

След началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Драпатий получава ключови командни роли. Той участва в организирането на отбранителни операции в южните райони на страната, включително при действията около Херсонска област.

Военният му стил е описван като ориентиран към подготовката на войските, по-добра координация между подразделенията и използване на опита от бойното поле.

През 2024 г. той е назначен за командващ оперативно-тактическата групировка „Харков“ по време на руското настъпление в Харковска област. По-късно същата година става командващ Сухопътните войски на Украйна.

Генерал-майор и висше командване

Михайло Драпатий получава звание генерал-майор през 2024 г. Той е носител на високи украински военни отличия, сред които пълният комплект на ордена „Богдан Хмелницки“.

През военната си кариера той се утвърждава като представител на поколението украински офицери, които израстват професионално в условията на продължителен конфликт и натрупват практически опит на фронта.

Сред военнослужещите Драпатий е възприеман като полеви командир, който предпочита да бъде близо до войниците и да взема решения на базата на реалната ситуация на бойното поле.

Неговата кариера отразява промените в украинската армия през последното десетилетие – от армия, наследила съветска структура, към въоръжени сили, адаптирани към съвременната война.

Днес генерал-майор Михайло Драпатий е сред най-влиятелните фигури в украинското военно командване и едно от имената, които често се свързват с бъдещото развитие на армията на Украйна.