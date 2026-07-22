MrBeast се ожени! Всички подробности от приказната сватба на YouTube звездата с Теа Буйсен

С ветовноизвестната интернет личност MrBeast, чието истинско име е Джими Доналдсън, официално мина под венчилото със своята дългогодишна партньорка и колежка в създаването на дигитално съдържание Теа Буйсен. Двамата 28-годишни младоженци организираха изключително интимна сватба на частния остров Некер, собственост на милиардера Ричард Брансън, споделяйки специалния момент с точно 70 от най-близките си приятели и членове на семейството.

MrBeast Is Married! Inside the YouTube Star’s ‘Intimate’ Necker Island Wedding to Thea Booysen https://t.co/Gbb20H862p — People (@people) July 21, 2026

Едноседмично приключение сред екзотичната природа

Грандиозното събитие започна на 14 юли 2026 г. и продължи цяла седмица на частния островен курорт с площ от 74 акра, съчетавайки традиционната сватба с разнообразни ваканционни забавления. Преди официалния ден гостите имаха възможност да се опознаят и да се насладят на поредица от островни дейности, сред които кайтсърфинг, гмуркане с шнорхел и дори хранене на екзотичните лемури и фламинго, които обитават райското място.

След няколко дни на релакс, младоженците си размениха трогателни обети за вечна вярност по време на церемония, водена от ръкоположен свещеник и близък семеен приятел. За своя най-важен ден булката заложи на уникална рокля по поръчка, докато Доналдсън бе облечен в елегантен и класически черен смокинг, съобразен изцяло със стила на събитието.

MrBeast is officially married pic.twitter.com/WRnYjKVVqO — Pubity (@pubity) July 21, 2026

Изискано меню и забавления до зори

Непосредствено след церемонията двойката влезе на приема и изтанцува първия си танц на популярната песен на Лейди Гага и Бруно Марс. Менюто включваше прясно приготвено суши, говеждо месо "Уагиу" и прясна риба, а за сватбена торта избраха морковена, която е любимият десерт на булката. След живата музика празненството продължи с настолни игри и игри с карти, които младоженците описаха като любимото си забавление.

Първата среща в Южна Африка и романтичният предложение

Историята на двойката започва през 2022 г. в Южна Африка, където ютубърът е на посещение и се запознава с Буйсен по време на обща вечеря с приятели. Теа споделя, че е останала изключително изненадана от земния характер, интелигентността и липсата на голямо eгo у популярния създател на съдържание. Сближени от страстта си към ученето, те започват връзка от разстояние, а на Коледа през 2024 г. Доналдсън предлага брак на своята любима в техния дом, заобиколен от семействата им.

Въпреки че е един от най-популярните и най-високоплатени създатели на съдържание в света, Доналдсън предварително бе категоричен, че желае сватбеният му ден да остане далеч от медийните прожектори. Той отказа присъствието на камери извън техния официален фотограф, за да осигури спокойна и семейна атмосфера. Младоженците споделят, че преживяването е било истински рай и възнамеряват да организират подобни годишни събирания с близките си занапред.

Новият етап в живота на популярното семейство

След прекараната незабравима седмица на екзотичния остров, двамата очакват с нетърпение съвместния си живот като съпруг и съпруга. Буйсен подчертава, че сватбата е била красива формалност, тъй като връзката им винаги е била градена с цел брак. Сега двамата се завръщат у дома при своите домашни любимци, готови да продължат да работят заедно и да се впуснат в следващото си голямо съвместно приключение.