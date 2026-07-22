26-годишен моторист загина при катастрофа в Хасково

26-годишен мотоциклетист загина при тежка катастрофа в Хасково, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал около 20:00 часа в сряда на кръстовището между булевард „Васил Левски“ и улица „Република“.

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По първоначални данни 69-годишен водач на лек автомобил е предприел ляв завой към улица „Република“, без да пропусне насрещно движещия се мотоциклет. Последвал е силен удар, при който младият моторист е загинал на място.

От полицията уточняват, че пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Той е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство. Разследването трябва да установи всички обстоятелства около тежкия пътен инцидент.

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Поредна жертва на пътя в област Хасково

Данните на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – Хасково показват, че пътният травматизъм в региона остава висок. През първите шест месеца на 2026 г. в областта са регистрирани 107 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 12 души, а 116 са били ранени.

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Последният смъртен случай на пътя в областта беше регистриран на 15 юли, когато 72-годишна жена загина, след като беше блъсната на пешеходна пътека в Хасково.

От МВР отново призовават всички участници в движението да бъдат особено внимателни и да спазват правилата за движение, тъй като през летните месеци традиционно се отчита увеличение на тежките пътни инциденти.