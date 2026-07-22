България

26-годишен моторист загина при катастрофа в Хасково

69-годишен шофьор е задържан, след като според полицията е отнел предимството на мотоциклета при ляв завой

Василена Василева Василена Василева

22 юли 2026, 09:51
26-годишен моторист загина при катастрофа в Хасково
Източник: БТА

26-годишен мотоциклетист загина при тежка катастрофа в Хасково, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал около 20:00 часа в сряда на кръстовището между булевард „Васил Левски“ и улица „Република“.

Трагедия в Хасковско: Кола се заби в дърво и се преобърна, шофьорът загина

По първоначални данни 69-годишен водач на лек автомобил е предприел ляв завой към улица „Република“, без да пропусне насрещно движещия се мотоциклет. Последвал е силен удар, при който младият моторист е загинал на място.

От полицията уточняват, че пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Той е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство. Разследването трябва да установи всички обстоятелства около тежкия пътен инцидент.

Шофьор загина при катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани

  • Поредна жертва на пътя в област Хасково

Данните на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – Хасково показват, че пътният травматизъм в региона остава висок. През първите шест месеца на 2026 г. в областта са регистрирани 107 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 12 души, а 116 са били ранени.

Кола се обърна край Хасково, загина човек

Последният смъртен случай на пътя в областта беше регистриран на 15 юли, когато 72-годишна жена загина, след като беше блъсната на пешеходна пътека в Хасково.

От МВР отново призовават всички участници в движението да бъдат особено внимателни и да спазват правилата за движение, тъй като през летните месеци традиционно се отчита увеличение на тежките пътни инциденти.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев    
катастрофа Хасково мотоциклетист загинал ПТП МВР пътен инцидент жертва на пътя пътна полиция разследване
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Румен Радев: Изключено е от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток

Румен Радев: Изключено е от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток

Мъжът, заснел шофьора с райски газ в Пловдив: Видях го да кара с балон в устата

Мъжът, заснел шофьора с райски газ в Пловдив: Видях го да кара с балон в устата

Загина 18-годишната звезда от „Годзила срещу Конг“ Кейли Хотъл

Загина 18-годишната звезда от „Годзила срещу Конг“ Кейли Хотъл

Жена загина при тежка катастрофа край Владая, движението е затруднено

Жена загина при тежка катастрофа край Владая, движението е затруднено

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

dogsandcats.bg
<p>Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона</p>
Ексклузивно

Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона

Преди 2 дни
Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното
Ексклузивно

Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното

Преди 2 дни
Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед
Ексклузивно

Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед

Преди 2 дни
Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното
Ексклузивно

Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Не очакваш това, което получаваш от Toyota bZ4X Touring (ВИДЕО РЕВЮ)</p>

Toyota bZ4X Touring поразява по начин, който не очакваш (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 6 минути

Това не е новият хибрид на Toyota, а обновената версия на първия EV на марката, която идва и във версия Touring с голям багажник и семейно ориентиране, но със скорост, която те оставя с отворена уста

Атанас Запрянов: "Безмер" е подготвена да приема американски самолети, НС трябва да реши

Атанас Запрянов: "Безмер" е подготвена да приема американски самолети, НС трябва да реши

България Преди 9 минути

Бившият министър на отбраната коментира разполагането на американски самолети-цистерни и предупреждението, отправено от Иран към България

Снимката е илюстративна

Украйна вече може да управлява разузнавателния дрон Buntar-3 от стотици километри разстояние

Свят Преди 14 минути

Новата система цели да защити операторите, като на предната линия остава само малък технически екип за подготовка и излитане

Украинският президент Володимир Зеленски, се ръкува с новия главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна Михайло Драпати по време на срещата им в Киев, 20 юли 2026 г.

Зеленски назначи Михайло Драпати за главнокомандващ на ВСУ

Свят Преди 16 минути

Новият командир на украинската армия обеща да работи съсредоточено и с уважение към военнослужещите.

Вивиан с майка си Анджелина Джоли

Нов удар за Брад Пит: Още едно от децата му се отказва от името му

Любопитно Преди 16 минути

Дъщерята на Брад Пит и Анджелина Джоли – Вивиан, иска официално да премахне „Пит“ от фамилното си име. 18-годишното момиче е подало молба във Върховния съд на окръг Лос Анджелис

Риба балон

Европа е изправена пред проблем с токсичните риби балон, а акулите навлизат в нашите води - колко трябва да се страхуваме?

Свят Преди 26 минути

Страхът от морето често се усилва от тревожност и минали преживявания, но може да бъде овладян чрез разумни мерки за безопасност, както и чрез терапии като когнитивно-поведенческа терапия, експозиционна терапия и EMDR

Войната в Иран ескалира: Има ли изход?

Войната в Иран ескалира: Има ли изход?

Свят Преди 29 минути

САЩ и Иран си разменят интензивни удари вече над седмица. Примирието пропадна, а път напред изглежда няма

Пътнически самолет от типа Douglas DC-4

Разкриха 74-годишна загадка: Намериха останките от самолет на „Пан Ам“ край Пуерто Рико

Свят Преди 41 минути

Въпреки че всички пътници оцеляват при първоначалния удар, едва 17 души са спасени, а останалите потъват заедно с бързо потапящия се самолет – резултат, който разследващите отдават частично на липсата на инструктаж за безопасност и който по-късно подтиква сериозни промени в авиационната индустрия

Илюстративна снимката на футболна топка

„В името на детските мечти“: „Славия“, „Левски“ и ЦСКА излизат на терена за благотворителна кауза

България Преди 46 минути

Събитието ще събере дублиращите отбори на Славия, Левски и ЦСКА-София в подкрепа на каузата за безопасност на движението

Искра Михайлова постави PNR-скандала в България на кръгла маса в Белия дом

Искра Михайлова постави PNR-скандала в България на кръгла маса в Белия дом

България Преди 47 минути

Зам.-председателката на ДПС говори пред представители на администрацията на Доналд Тръмп по време на форум на CPAC във Вашингтон

<p>&quot;Прогресивна България&quot; ще подкрепи&nbsp;решението за разполагането на американски самолети на &quot;Безмер&quot;</p>

Димитър Петров, ПБ: Ще подкрепим решението за разполагането на американски самолети на "Безмер"

България Преди 1 час

Той увери, че няма заплаха за националната сигурност на страната ни

Борисов след нотата от Иран: Президентът Йотова да свика КСНС

Борисов след нотата от Иран: Президентът Йотова да свика КСНС

България Преди 1 час

<p>Внимание, шофьори!&nbsp;Затварят за час АМ &bdquo;Тракия&ldquo; в двете посоки</p>

Спират движението по АМ „Тракия“ край Карнобат заради повторен оглед след тежката катастрофа

България Преди 1 час

Трафикът ще бъде ограничен в двете посоки за един час, а автомобилите ще се пренасочват по обходни маршрути

Тръмп с изненадващ ход: Връща директните полети между САЩ и Ливан след 40-годишна забрана

Тръмп с изненадващ ход: Връща директните полети между САЩ и Ливан след 40-годишна забрана

Свят Преди 1 час

Американският президент обяви, че ще разпореди възобновяването на полетите, прекратени след едно от най-известните самолетни отвличания през 80-те години

Двама огнеборци загинаха при голям пожар край летище във Франция

Двама огнеборци загинаха при голям пожар край летище във Франция

Свят Преди 2 часа

Огнеборците са били блокирани в пожарния си автомобил, докато се борели с пламъците; започна разследване за причините за инцидента

Илюстративна снимка на балистични ракети

Проектът FREYJA: Европа изгражда собствен противоракетен щит срещу руската балистична заплаха

Свят Преди 2 часа

Украйна има ключова роля в FREYJA като системен интегратор, използвайки натрупания практически опит от войната за разработването и интеграцията на архитектурата за противоракетна отбрана

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg

Защо котката ми ме следва в банята? 

dogsandcats.bg
1

Намериха рядък защитен бръмбар в Стара планина

sinoptik.bg
1

Внимание! опасни бури в следващите часове

sinoptik.bg

Още едно дете на Брад Пит се отказва от фамилията му: Вивиан предприема съдебна стъпка

Edna.bg

Холивуд плаче: Едва на 18 години си отиде звездата от „Годзила срещу Конг“

Edna.bg

Тежки обвинения към звезда на Франция след Мондиала (СНИМКА)

Gong.bg

Теодор Иванов: За ЦСКА равенството е като загуба, срещу Карабах ще дадем всичко

Gong.bg

Жълт и оранжев код за бури, градушки и риск от наводнения

Nova.bg

Заснелият клипа в Пловдив: Исках да предотвратя трагедия. Лично видях шофьора да диша райски газ

Nova.bg