Свят

Трагични нови разкрития за смъртта на 18-годишната актриса Кейли Хотъл

Младата звезда от „Годзила срещу Конг“ издъхна на път за болницата; баща ѝ сподели трогателно съобщение

22 юли 2026, 10:49
Трагични нови разкрития за смъртта на 18-годишната актриса Кейли Хотъл
Кейли Хотъл в кадър от филма „Годзила срещу Конг“   
Източник: БТА/AP

А ктрисата Кейли Хотъл е починала, след като шофьорът на автомобила, в който се е возила, е „завил рязко извън пътя и е паднал в канава“ във вторник в 3 ч. сутринта, потвърждава Page Six.

Звездата от „Годзила срещу Конг“ е била един от двамата пътници, участвали във фаталната катастрофа на „Уиндзор Роуд“ в Ужасвил, Мериленд, се казва в съобщение за пресата от шерифската служба на окръг Фредерик.

Загина 18-годишната звезда от „Годзила срещу Конг“ Кейли Хотъл

Според полицията 19-годишен младеж е управлявал Honda Accord от 1995 г., когато автомобилът „е излязъл от дясната страна на двулентовото платно и е блъснал водосток“.

Източник: БТА/AP

„Смята се, че високата скорост е допринесла за сблъсъка“, се казва още в изявлението.

Шофьорът е бил откаран в болница без опасност за живота, докато другият пътник е отказал медицинска помощ.

Що се отнася до Хотъл, тя е била транспортирана в местен център по травматология, където по-късно е констатирана смъртта ѝ. Глухата актриса беше на 18 години.

Катастрофата остава в процес на разследване. TMZ първи съобщиха новината.

Бащата на Кейли, Джошуа Хотъл, сподели трагичната вест пред медията, обяснявайки, че е научил за катастрофата, докато е бил в Тексас.

Джошуа, който също е глух, обясни на американски жестомимичен език, че е научил, че сърцето на дъщеря му е спряло на път за болницата и че пътува към Мериленд, за да прибере тялото ѝ.

В емоционално видео във Facebook относно смъртта на Кейли, той написа под публикацията: „Вземам полет, който никога не бих искал да взема“.

Кейли е родена в Джорджия, но е израснала в Остин, където е посещавала Тексаското училище за глухи, преди да започне актьорската си кариера на 9-годишна възраст.

Звездата за първи път се появява в реклама на Glide – приложение за видео съобщения, използвано широко от хората с увреден слух и глухите среди.

Пробивът на Кейли е с ролята на Джия във филма „Годзила срещу Конг“ от 2021 г. на режисьора Адам Уингард, където си партнира с Ребекка Хол (в ролята на д-р Илийн Андрюс).

Във филма героините на двете живеят на Острова на черепа, а Джия използва жестомимичен език, за да общува с Кинг Конг.

Тя се завърна за ролята си и в продължението от 2024 г. „Годзила и Конг: Новата империя“.

Кейли Хотъл Автомобилна катастрофа Актриса Годзила Глуха актриса
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Пламен Тончев отново оглави ДАНС, 175 депутати гласуваха „за“

Пламен Тончев отново оглави ДАНС, 175 депутати гласуваха „за“

Любов в светлината на прожекторите: Коя е Инес Гарсия, момичето до Ламин Ямал

Любов в светлината на прожекторите: Коя е Инес Гарсия, момичето до Ламин Ямал

411 имота, „Порше“ за 1795 лв. и фирми: ДПС с обвинения срещу Иван Демерджиев

411 имота, „Порше“ за 1795 лв. и фирми: ДПС с обвинения срещу Иван Демерджиев

Марк Антъни стана баща за осми път на 57 години

Марк Антъни стана баща за осми път на 57 години

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg
<p>Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона</p>
Ексклузивно

Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона

Преди 2 дни
Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното
Ексклузивно

Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното

Преди 2 дни
Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед
Ексклузивно

Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед

Преди 2 дни
Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното
Ексклузивно

Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Олександър Сирски

Накъде тръгва украинската армия след смяната на Сирски?

Свят Преди 16 минути

Украинският генерал заяви, че предава армия, способна не само да се отбранява, но и да настъпва

Доналд Тръмп и Джани Инфантино

Неочакван ход: Доналд Тръмп иска шефът на ФИФА Джани Инфантино начело на ООН

Свят Преди 16 минути

56-годишният Инфантино се сближи с Тръмп покрай организацията на тазгодишното Световно първенство по футбол, като роденият в Швейцария спортен функционер направи всичко възможно, за да го oчарова и приобщи, давайки му дори встъпителната „Награда за мир“ на ФИФА през декември

Имотът най-вероятно ще бъде върнат на НАП

Имотът на улица "Врабча" 23 в София се отнема от ДПС

България Преди 39 минути

Това става с решение на правителството

Българите харчат по 35 евро месечно за култура

Българите харчат по 35 евро месечно за култура

Парите ни Преди 40 минути

Музеите водят пред театрите

На косъм от смъртта: Мъжът, засмукан от прозорец на самолет, проговори за ужаса

На косъм от смъртта: Мъжът, засмукан от прозорец на самолет, проговори за ужаса

Свят Преди 43 минути

На 10 юли 61-годишният Любиша Карович е бил на борда на полет на Райънеър от Гърция за Германия, когато е бил почти изсмукан от самолета през пръснатия прозорец до седалката си – 11F

Снимката показва едно от бебетата на Дженитър На’амоана

Австралийка роди изключително редки еднояйчни четиризнаци

Свят Преди 57 минути

Дженитър На’амоана посрещна своите четири дъщери след бременност без ин витро процедури

Авиобаза "Безмер"

Хората от Безмер с подписка и закана за протест заради американските самолети в авиобазата

България Преди 1 час

Страх от конфликт с Иран подтикна жителите на няколко населени места към протестни действия

Удар в сърцето на руската авиация: Украйна ликвидира ключов военен инженер

Удар в сърцето на руската авиация: Украйна ликвидира ключов военен инженер

Свят Преди 1 час

Убитият е бил служител на Обединената двигателностроителна корпорация „Кузнецов“. Според журналиста Тисарев е бил ликвидиран в сряда, 15 юли

MrBeast се ожени! Всички подробности от приказната сватба на YouTube звездата с Теа Буйсен

MrBeast се ожени! Всички подробности от приказната сватба на YouTube звездата с Теа Буйсен

Любопитно Преди 1 час

Най-популярният ютубър в света MrBeast се ожени за партньорката си Теа Буйсен на интимна церемония на частния остров Некер. Едноседмичното празненство събра 70 близки приятели и роднини, съчетавайки лукс, островни приключения и пълно уединение

<p>Лаймска болест в България: Двоен ръст на случаите, кои са най-засегнатите градове</p>

Лаймска болест в България: Двоен ръст на случаите, София и Габрово са сред най-засегнатите градове

България Преди 1 час

24 нови случая са регистрирани за седмица, като специалисти предупреждават за повишен риск след влажно време и активност на кърлежите

Напрежението около ключовите морски маршрути принуждава танкери да променят курса си и оскъпява превоза на суровината.

Петролът продължава нагоре заради нови рискове за доставките

Свят Преди 1 час

Танкерите със саудитски петрол променят маршрутите си след заплахите на хусите

В рамките на операцията се извършват претърсвания на няколко адреса на територията на общината

Севлиево под обсада: Мащабна акция на полиция и жандармерия срещу наркоразпространението

България Преди 1 час

Вече има задържани лица и открити наркотични вещества

<p>Украйна обвини МОК, че помага на Москва</p>

Украйна заяви пред МОК: Връщането на руските спортисти помага единствено на Путин

Свят Преди 1 час

Решението на олимпийския орган „напълно подкопава собственото му доверие“, заяви украинският министър на спорта Матвий Бидний.

Тайната на Итака: Археолози разкриха култ към Одисей, просъществувал цели 1000 години

Тайната на Итака: Археолози разкриха култ към Одисей, просъществувал цели 1000 години

Любопитно Преди 1 час

Археологически разкопки на гръцкия остров Итака разкриха доказателства за духовен култ към Омировия герой Одисей, който е продължил 1000 години. Находките включват древно светилище, уникални монети и керемиди с гравирано името на легендарния цар

Мария Магдалена

Голям празник е! Вижте какво се прави и кой има имен ден

Любопитно Преди 1 час

На 22 юли православната църква почита света равноапостолна Мария Магдалена (Магдалина). Тя е била една от най-преданите последователки на Иисус Христос и е известна като първия човек, на когото Христос се явява след Възкресението

Марко Рубио: САЩ са готови за диалог, но Иран не подхожда сериозно към преговорите

Марко Рубио: САЩ са готови за диалог, но Иран не подхожда сериозно към преговорите

Свят Преди 1 час

Рубио подчерта, че иранският контрол над Ормузкия проток би създал опасен прецедент с последици, простиращи се отвъд Близкия изток

Всичко от днес

От мрежата

Как да се погрижа за котката ми през лятото

dogsandcats.bg

Защо котката ми ме следва в банята? 

dogsandcats.bg
1

Как Испания спечели световната титла и защо Меси и Аржентина завършиха финала с гняв

sinoptik.bg
1

Очертава се дъждовна есен

sinoptik.bg

Алекс Богданска продава дизайнерския си дом в столицата

Edna.bg

Най-обсъжданата играчка на годината: Кукла, която пресъздава раждането

Edna.bg

Трима шампиони с ЦСКА тръгнаха с отбора за Баку

Gong.bg

Ираола разкри бъдещето на Ван Дайк, Алисон и Мак Алистър и заяви: Трябва да се подсилим на няколко позиции

Gong.bg

Народното събрание избра Пламен Тончев за шеф на ДАНС

Nova.bg

Имотът на столичната улица "Врабча" 23 се отнема от ДПС

Nova.bg