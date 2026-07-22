Трагични нови разкрития за смъртта на 18-годишната актриса Кейли Хотъл

А ктрисата Кейли Хотъл е починала, след като шофьорът на автомобила, в който се е возила, е „завил рязко извън пътя и е паднал в канава“ във вторник в 3 ч. сутринта, потвърждава Page Six.
Звездата от „Годзила срещу Конг“ е била един от двамата пътници, участвали във фаталната катастрофа на „Уиндзор Роуд“ в Ужасвил, Мериленд, се казва в съобщение за пресата от шерифската служба на окръг Фредерик.
Загина 18-годишната звезда от „Годзила срещу Конг“ Кейли Хотъл
Според полицията 19-годишен младеж е управлявал Honda Accord от 1995 г., когато автомобилът „е излязъл от дясната страна на двулентовото платно и е блъснал водосток“.
„Смята се, че високата скорост е допринесла за сблъсъка“, се казва още в изявлението.
Шофьорът е бил откаран в болница без опасност за живота, докато другият пътник е отказал медицинска помощ.
Що се отнася до Хотъл, тя е била транспортирана в местен център по травматология, където по-късно е констатирана смъртта ѝ. Глухата актриса беше на 18 години.
Kaylee Hottle, best known for playing Jia in the Godzilla franchise, has died at the age of 18 following a tragic car crash.— NZ Indian Insights (@NzIndianInsight) July 22, 2026
Her talent and advocacy for Deaf representation inspired audiences around the world.
Read full article link in comments.#KayleeHottle #Godzilla pic.twitter.com/fCyq5Q7jLo
Катастрофата остава в процес на разследване. TMZ първи съобщиха новината.
Бащата на Кейли, Джошуа Хотъл, сподели трагичната вест пред медията, обяснявайки, че е научил за катастрофата, докато е бил в Тексас.
Джошуа, който също е глух, обясни на американски жестомимичен език, че е научил, че сърцето на дъщеря му е спряло на път за болницата и че пътува към Мериленд, за да прибере тялото ѝ.
Kaylee Hottle, a deaf actress best known for her role in two movies from the Godzilla franchise, has died at 18 years old. Police say she was a passenger in a car accident in Maryland, where "excessive speed" is believed to be involved. @DavidMuir reports. https://t.co/XMpXbqhRB4 pic.twitter.com/j9pjIpplFd— World News Tonight (@ABCWorldNews) July 22, 2026
В емоционално видео във Facebook относно смъртта на Кейли, той написа под публикацията: „Вземам полет, който никога не бих искал да взема“.
Кейли е родена в Джорджия, но е израснала в Остин, където е посещавала Тексаското училище за глухи, преди да започне актьорската си кариера на 9-годишна възраст.
Звездата за първи път се появява в реклама на Glide – приложение за видео съобщения, използвано широко от хората с увреден слух и глухите среди.
Kaylee Hottle on working with Adam Wingard and the cast again along with the newcomers for #GodzillaXKong pic.twitter.com/yzV86gp9Cp— Deadline (@DEADLINE) March 26, 2024
Пробивът на Кейли е с ролята на Джия във филма „Годзила срещу Конг“ от 2021 г. на режисьора Адам Уингард, където си партнира с Ребекка Хол (в ролята на д-р Илийн Андрюс).
Във филма героините на двете живеят на Острова на черепа, а Джия използва жестомимичен език, за да общува с Кинг Конг.
Тя се завърна за ролята си и в продължението от 2024 г. „Годзила и Конг: Новата империя“.