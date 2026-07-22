Нов удар за Брад Пит: Още едно от децата му се отказва от името му

Д ъщерята на Брад Пит и Анджелина Джоли – Вивиан, иска официално да премахне „Пит“ от фамилното си име. 18-годишното момиче е подало молба във Върховния съд на окръг Лос Анджелис.

Тя иска законното ѝ име да бъде променено от Вивиан Маршелин Джоли-Пит на Вивиан Маршелин Джоли. В съдебните документи е посочено, че причината за промяната е „лична“, пише списание People.

Изслушването по молбата на Вивиан е насрочено за 2 ноември. Подаването на документа е поредният знак, че Вивиан се дистанцира от фамилията Пит. През май 2024 г. Вивиан беше изписана като „Вивиан Джоли“ в брошурата към бродуейския мюзикъл The Outsiders, който тя помогна да бъде продуциран заедно с майка ѝ.

Вивиан не е първото от шестте деца на 51-годишната Джоли и Пит, което предприема стъпки за премахване на „Пит“ от името си.

Захара иска законно да промени името си на Захара Марли Джоли, докато Мадокс настоява да стане Мадокс Чиван Джоли. През 2024 г. Шайло подаде молба да премахне Пит от името си и да се казва Шайло Джоли.

„Тъжно е да гледаш как някой многократно публично показва как успешно е отчуждил децата си от другия родител“, сподели по-рано източник, близък до Пит.

Молбата на Шайло беше одобрена през август 2024 г. Исканията на Захара и Мадокс все още се разглеждат, като изслушването на Захара е насрочено за 28 септември, а това на Мадокс – за 14 септември.

Вивиан, която беше родена заедно с брата си близнак Нокс през юли 2008 г., е най-малката от шестте деца на Джоли и Пит.

„Имам шест много индивидуални личности у дома. Толкова съм развълнувана от всички различни етапи, чувства и любопитство, през които преминават. Как да не си? Нашата задача е да им помогнем да разберат кои са. A няма как да разбереш кои са, ако не се развиваш ентусиазирано заедно с тях“, каза Джоли през октомври 2021 г.

Смяната на имената идва след години на съобщения за обтегнати отношения между децата и Пит, последвали бурната му раздяла с Джоли през 2016 г. след две години брак и над десетилетие като двойка. Разводът беше финализиран в края на 2024 г. след продължителна съдебна битка. Те обаче остават въвлечени в продължаващ спор за „Шато Миравал“ (Château Miraval) – френската винарна, която някога притежаваха заедно.

По-рано този месец Джоли заяви в съдебни документи, че Пит е изопачил нейните твърдения в опит да получи финансовите ѝ записи за години назад.