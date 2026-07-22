Toyota bZ4X Touring поразява по начин, който не очакваш (ВИДЕО РЕВЮ)

Toyota влезе плахо и късно на електрическото парти, като и в момента все още е само с два изцяло електрически модела. Или да кажем три, ако броим версията Touring на bZ4X за нов модел. Без значение на аритметиката, японците вече продават у нас фейслифта на първия си изцяло електрически модел, който идва с повече скрити промени от видимите. Но и с една основно допълнение, което е нетрадиционно и доста интересно. От SUV дизайнерите направиха голямо комби, като добавиха 140 мм зад С-колоната на стандартния модел, отваряйки много голям багажник.

За разлика от традиционния фейслифт, при който най-често имаме промяна на светлинен подпис, брони, нови джанти и нови тапицерии в интериора, тук основните промени са технологични, следователно осезаеми, правещи тази кола доста по-добра от първообраза.

Източник: CarMarket.bg

Но преди да стигна до тях, нека обърнем внимание на промените, видими на пръв поглед. Острите форми на фаровете, острите странични линии и рязко наклоненото задно стъкло направиха bZ4X да изглежда супер атрактивно още при дебюта си. Днес дизайнерите са се задоволили да пипнат леко формата на фаровете, привеждайки ги в унисон с останалата гама, както и да загладят малко страничните линии. Черните пласмаси са останали. Имаме тази под челното стъкло, която намалява отблясъщите на слънцето от ламарините, както и много по колесните арки, придавайки умишлено търсено SUV-излъчване.

Черният цвят става още повече, ако клиентът реши да заложи на двуцветно изпълнение с черен покрив. С три изпълнения се предлага тази двуцветна конфигурация (1272 евро), едноцветните изпълнения на каросерията са пет на брой (1017 евро). Предвид приключенската насоченост на модела, в ценовата листа на Toyota фигурират четири покривни кутии с цена до 2124 евро за най-голямата. Има и багажни греди с държач за велосипеди или сноуборд. Джантите достигат 20-цола. Струва си да отбележа, че предвид съвместното разработване на този автомобил със Subaru и заложените в гените на марката 4х4 задвижване, тук имаме нетипично голям просвет от 201 мм за модел от този клас, при това електрически.

Източник: CarMarket.bg

Платформата еTNGA позволява отваряне на междуосие от 2850 мм, което е със 160 мм повече спрямо RAV4. Това е добър атестат за пространството на втория ред места. Най-съществената промяна при Touring версията е увеличената със 140 мм зад С-колоната дължина на автомобила, както вече отбелязах.

Обемът на багажника при bZ4X е 452 литра, докато при Touring той скача на 669 л, т.е. с 48% по-голям, което го прави един от най-добрите показатели в сегмента. Отворът на багажника на широчина и височина също е по-голям – с 21 и 23 мм съответно. При сгънати в съотношение 60:40 седалки, обемът достига максимум 1718 литра, като се образува и равен под.

Но техническите оптимизации са дори по-важен аспект, затова преминавам към тях. Моделът предлага повече мощност, по-висока скорост на зареждане и по-голям пробег. Имаме и 22-киловатово бордно зарядно. Докато bZ4X се предлага с две батерии, Touring идва само с голямата батерия с капацитет 74,7 kWh (брутен). Версията с предно предаване е с 224 к.с. и пробег до 575 км.

Източник: CarMarket.bg

Новите батерии, доставяни от Prime Planet Energy & Solutions (PPES), са конфигурирани така, че всеки модул да съдържа повече клетки – 26 на брой, без да се увеличават общите размери на блока. Батерията е със 104 клетки, предишната съдържаше 96 клетки.

Сред новите технологични решения са актуализираните eAxles. Тези компактни и леки агрегати интегрират ключовите компоненти на електрическото задвижване: трансмисия, мотор и инвертор. Компактният дизайн допринася за по-къси надвеси на автомобила, по-нисък център на тежестта и повече пространство в кабината и багажника.

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В резултат на това максималната мощност от предния мотор е увеличена с повече от 11%, от 150 на 167 kW, докато максималната мощност от задния агрегат е увеличена от 80 на 87 kW. Резултат: Toyota bZ4X Touring AWD се превръща в най-мощния и най-динамично ускоряващ електромобил на Toyota, достигайки 380 к.с. и ускорение от 0 до 100 км/ч за 4,4 секунди, когато говорим за версията с четири задвижващи колела.

Логично стигам до времената за зареждане, които също са подобрени. Максималната мощност на DC зарядна станция е 150 kW. От 10 до 80% батерията се зарежда за 28 минути. Стандартно моделът е с 11-киловатово борно зарядно, топ нивото на оборудване идва с 22-киловатово зарядно.

Източник: CarMarket.bg

В интериора веднага се забелязва новото, ултратънко арматурно табло, което прелива в облицовките на вратите. Открояват се и новите, по-тънки вентилационни отвори. Дисплеят на приборното табло е преместен над нивото на волана, така че е необходимо по-малко движение на очите, за да се възприемат данни и информация. Самият волан вече е с отопление на цялата си обиколка, а с новите пера се избира силата на рекуперация на енергия на четири нива.

Цифровият комбиниран прибор на таблото предоставя допълнителна информация, специфична за BEV, включително подробности за производителността на зареждане и оставащото време за достигане на 80% заряд. Индикатор, показващ състоянието на батерията, е друга нова функция.

Нов 14-инчов мултимедиен екран заменя предишния 12,3-инчов дисплей. Централната конзола под него е позиционирана с 10 см по-ниско, за да образува независим „цифров остров“, в който се помещават селекторът за скорости и две безжични зарядни устройства. В централният подлакътник има място за таблет, а поставките за чаши и обновените джобове на вратите могат да поберат както големи, така и малки бутилки с вода.

Източник: CarMarket.bg

Новост е и двуслойната климатична система. Тя вкарва свеж въздух с ниска влажност в горната част на купето, което помага за предотвратяване на замъгляване, докато топъл въздух се рециркулира в долната част около краката на пътниците, подобрявайки отоплителната ефективност, като същевременно пести енергия.

Като опция имаме панорамен покрив, който е лишен от централна поддържаща греда. Резултатът е, че остъклената площ е увеличена с 20%. Предлага се нова система за амбиентно осветление, предлагаща избор от 64 цвята, за да създаде подходящо настроение за всяко пътуване, от хладно и релаксиращо до спортно и ободряващо. Тя също така осигурява допълнително предупреждение, свързано с асистента за безопасно излизане на автомобила, като осветява вътрешните дръжки на вратите в червено, ако има риск от отваряне на врата по пътя на движението, приближаващо се отзад.

Източник: CarMarket.bg

Стигайки до задвижването, трябва да кажа, че това е автомобил, плод на съвместна разработка със Subaru. Последната, както е добре известно, е много силна в областта на офроуда, затова и bZ4X Touring се предлага със системи X-Mode и Grip Control, като освен това комбито може да гази до 500 мм във вода. Не съм шофирал офроуд, но въпреки това ще изтъкна, че X-Mode предлага режими MUD/SNOW и DEEP MUD/DEEP SNOW. При под 10 км/ч се активира и Grip Control.

Multi-Terrain Monitor помага на водача да прецени условията при движение извън пътя. Системата използва четири камери, които осигуряват изглед в реално време на зоната непосредствено около автомобила, елиминирайки мъртвите зони. Има и изглед под автомобила, който помага на водача да провери положението на задните колела и пътната настилка. Панорамният монитор помага при прецизно паркиране и маневри и, подобно на MTM, предоставя опция за изглед под пода.

Източник: CarMarket.bg

Далеч по-важно е, че системата за управление на двойното задвижване е допълнително усъвършенствана, като осигурява по-добро представяне върху неравни и хлъзгави настилки. Традиционно системата разпределя въртящия момент между предния и задния мост според скоростта на въртене на колелата и ъгъла на завиване. Новата разработка отчита и разликата в скоростта между лявото и дясното колело, което допринася за по-плавно движение върху неравности и по-голяма стабилност при движение върху сняг.

Не мога да не изтъкна факта, че това е най-бързият автомобил на Toyota в европейската гама на марката. Не го очакваш от семейно комби, но фактът си е факт. И с него може да се издигнете в очите на комшията, а и да си направите густо на някоя подходяща пътна отсечка. Разбира се, по този начин в жертва падат километрите от възможния общ пробег. Версията с два електромотора се предлага в две нива на оборудване, при които пробегът варира от 465 до 505 км. Аз карах Luxury Premium, най-богато оборудваният Touring, но повечето тегло значи по-малък пробег. В тази посока версията на предно предлага и най-големия пробег до 575 км.

Източник: CarMarket.bg

Това, макар да е от много важно, вече не е чак такъв фактор за хората, запознати с електрическата мобилност. Днес далеч по-голямо значение се отдава на скоростта на зареждане. Ключово за намаляване на времето за зареждане спрямо оригинала е функцията за предварителна климатизация на батерията, особено в студено време. Тя може да се активира ръчно от водача, да се настрои за конкретен час или се активира автоматично, когато в навигацията се зададе крайна точка дадена зарядна станция. Максималната мощност на зареждане е 150 kW и на такава станция голямата батерия се зарежда от 0 до 80% за 30 минути (обикновено се посочва 10-80%), което е един приличен резултат.

Трябва да изтъкна и допълнителните усилие на инженерите в областта на обезшумяването с използване на повече изолация, лепила и ламинирани стъкла отпред и отстрани. За волана трябва да се намери точната позиция, така че да не закрива приборното табло. Високите огледала осигуряват много добра видимост във всички посоки. Няма функция one pedal, но аз и не съм особен неин почитател.

Източник: CarMarket.bg

За финал оставям цените, естествено. Стартовата промоционална цена за bZ4X Touring е 49 280 евро, която включва 3700 евро еко бонус. Но това не е достатъчно, тъй като освен него клиентите получават подарък зарядна станция и възможност за лизинг с 3,5% промоционална лихва. При топ нивото на оборудването еко бонусът достига 4270 евро. Звучи като доста шедро предложение, каквато е и гаранцията до 10 години или 185 000 км. Тяговата батерия, големият страх на мнозина, е с гаранция 1 000 000 км. Пътната помощ Toyota Eurocare е за 3 години след покупката на колата. Щедри летни бонуси като за отличник, завършил с пълно шест учебната година.

Източник: CarMarket.bg

Технически характеристики

Toyota bZ4X Touring AWD

Размери

Дължина, мм: 4830

Ширина, мм: 1860

Височина, мм: 1675

Междуосие, мм: 2850

Собствено тегло, кг: 2025-2110

Задвижване

Електромотори: два

Макс. системна мощност, к.с.: 380

Макс. системен въртящ момент, Нм: 537

Батерия

Капацитет, kWh: 74,7

Зареждане, kW: 150

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 180

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 4,4

Пробег, км: до 465 - 505

Базова цена, евро с ДДС: 49 280

Базова цена на модификацията, евро с ДДС: 52 070

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