Toyota bZ4X Touring поразява по начин, който не очакваш (ВИДЕО РЕВЮ)

Toyota влезе плахо и късно на електрическото парти, като и в момента все още е само с два изцяло електрически модела. Или да кажем три, ако броим версията Touring на bZ4X за нов модел. Без значение на аритметиката, японците вече продават у нас фейслифта на първия си изцяло електрически модел, който идва с повече скрити промени от видимите. Но и с една основно допълнение, което е нетрадиционно и доста интересно. От SUV дизайнерите направиха голямо комби, като добавиха 140 мм зад С-колоната на стандартния модел, отваряйки много голям багажник.
За разлика от традиционния фейслифт, при който най-често имаме промяна на светлинен подпис, брони, нови джанти и нови тапицерии в интериора, тук основните промени са технологични, следователно осезаеми, правещи тази кола доста по-добра от първообраза.
Но преди да стигна до тях, нека обърнем внимание на промените, видими на пръв поглед. Острите форми на фаровете, острите странични линии и рязко наклоненото задно стъкло направиха bZ4X да изглежда супер атрактивно още при дебюта си. Днес дизайнерите са се задоволили да пипнат леко формата на фаровете, привеждайки ги в унисон с останалата гама, както и да загладят малко страничните линии. Черните пласмаси са останали. Имаме тази под челното стъкло, която намалява отблясъщите на слънцето от ламарините, както и много по колесните арки, придавайки умишлено търсено SUV-излъчване.
Черният цвят става още повече, ако клиентът реши да заложи на двуцветно изпълнение с черен покрив. С три изпълнения се предлага тази двуцветна конфигурация (1272 евро), едноцветните изпълнения на каросерията са пет на брой (1017 евро). Предвид приключенската насоченост на модела, в ценовата листа на Toyota фигурират четири покривни кутии с цена до 2124 евро за най-голямата. Има и багажни греди с държач за велосипеди или сноуборд. Джантите достигат 20-цола. Струва си да отбележа, че предвид съвместното разработване на този автомобил със Subaru и заложените в гените на марката 4х4 задвижване, тук имаме нетипично голям просвет от 201 мм за модел от този клас, при това електрически.
Платформата еTNGA позволява отваряне на междуосие от 2850 мм, което е със 160 мм повече спрямо RAV4. Това е добър атестат за пространството на втория ред места. Най-съществената промяна при Touring версията е увеличената със 140 мм зад С-колоната дължина на автомобила, както вече отбелязах.
Обемът на багажника при bZ4X е 452 литра, докато при Touring той скача на 669 л, т.е. с 48% по-голям, което го прави един от най-добрите показатели в сегмента. Отворът на багажника на широчина и височина също е по-голям – с 21 и 23 мм съответно. При сгънати в съотношение 60:40 седалки, обемът достига максимум 1718 литра, като се образува и равен под.
Но техническите оптимизации са дори по-важен аспект, затова преминавам към тях. Моделът предлага повече мощност, по-висока скорост на зареждане и по-голям пробег. Имаме и 22-киловатово бордно зарядно. Докато bZ4X се предлага с две батерии, Touring идва само с голямата батерия с капацитет 74,7 kWh (брутен). Версията с предно предаване е с 224 к.с. и пробег до 575 км.
Новите батерии, доставяни от Prime Planet Energy & Solutions (PPES), са конфигурирани така, че всеки модул да съдържа повече клетки – 26 на брой, без да се увеличават общите размери на блока. Батерията е със 104 клетки, предишната съдържаше 96 клетки.
Сред новите технологични решения са актуализираните eAxles. Тези компактни и леки агрегати интегрират ключовите компоненти на електрическото задвижване: трансмисия, мотор и инвертор. Компактният дизайн допринася за по-къси надвеси на автомобила, по-нисък център на тежестта и повече пространство в кабината и багажника.
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В резултат на това максималната мощност от предния мотор е увеличена с повече от 11%, от 150 на 167 kW, докато максималната мощност от задния агрегат е увеличена от 80 на 87 kW. Резултат: Toyota bZ4X Touring AWD се превръща в най-мощния и най-динамично ускоряващ електромобил на Toyota, достигайки 380 к.с. и ускорение от 0 до 100 км/ч за 4,4 секунди, когато говорим за версията с четири задвижващи колела.
Логично стигам до времената за зареждане, които също са подобрени. Максималната мощност на DC зарядна станция е 150 kW. От 10 до 80% батерията се зарежда за 28 минути. Стандартно моделът е с 11-киловатово борно зарядно, топ нивото на оборудване идва с 22-киловатово зарядно.
В интериора веднага се забелязва новото, ултратънко арматурно табло, което прелива в облицовките на вратите. Открояват се и новите, по-тънки вентилационни отвори. Дисплеят на приборното табло е преместен над нивото на волана, така че е необходимо по-малко движение на очите, за да се възприемат данни и информация. Самият волан вече е с отопление на цялата си обиколка, а с новите пера се избира силата на рекуперация на енергия на четири нива.
Цифровият комбиниран прибор на таблото предоставя допълнителна информация, специфична за BEV, включително подробности за производителността на зареждане и оставащото време за достигане на 80% заряд. Индикатор, показващ състоянието на батерията, е друга нова функция.
Нов 14-инчов мултимедиен екран заменя предишния 12,3-инчов дисплей. Централната конзола под него е позиционирана с 10 см по-ниско, за да образува независим „цифров остров“, в който се помещават селекторът за скорости и две безжични зарядни устройства. В централният подлакътник има място за таблет, а поставките за чаши и обновените джобове на вратите могат да поберат както големи, така и малки бутилки с вода.
Новост е и двуслойната климатична система. Тя вкарва свеж въздух с ниска влажност в горната част на купето, което помага за предотвратяване на замъгляване, докато топъл въздух се рециркулира в долната част около краката на пътниците, подобрявайки отоплителната ефективност, като същевременно пести енергия.
Като опция имаме панорамен покрив, който е лишен от централна поддържаща греда. Резултатът е, че остъклената площ е увеличена с 20%. Предлага се нова система за амбиентно осветление, предлагаща избор от 64 цвята, за да създаде подходящо настроение за всяко пътуване, от хладно и релаксиращо до спортно и ободряващо. Тя също така осигурява допълнително предупреждение, свързано с асистента за безопасно излизане на автомобила, като осветява вътрешните дръжки на вратите в червено, ако има риск от отваряне на врата по пътя на движението, приближаващо се отзад.
Стигайки до задвижването, трябва да кажа, че това е автомобил, плод на съвместна разработка със Subaru. Последната, както е добре известно, е много силна в областта на офроуда, затова и bZ4X Touring се предлага със системи X-Mode и Grip Control, като освен това комбито може да гази до 500 мм във вода. Не съм шофирал офроуд, но въпреки това ще изтъкна, че X-Mode предлага режими MUD/SNOW и DEEP MUD/DEEP SNOW. При под 10 км/ч се активира и Grip Control.
Multi-Terrain Monitor помага на водача да прецени условията при движение извън пътя. Системата използва четири камери, които осигуряват изглед в реално време на зоната непосредствено около автомобила, елиминирайки мъртвите зони. Има и изглед под автомобила, който помага на водача да провери положението на задните колела и пътната настилка. Панорамният монитор помага при прецизно паркиране и маневри и, подобно на MTM, предоставя опция за изглед под пода.
Далеч по-важно е, че системата за управление на двойното задвижване е допълнително усъвършенствана, като осигурява по-добро представяне върху неравни и хлъзгави настилки. Традиционно системата разпределя въртящия момент между предния и задния мост според скоростта на въртене на колелата и ъгъла на завиване. Новата разработка отчита и разликата в скоростта между лявото и дясното колело, което допринася за по-плавно движение върху неравности и по-голяма стабилност при движение върху сняг.
Не мога да не изтъкна факта, че това е най-бързият автомобил на Toyota в европейската гама на марката. Не го очакваш от семейно комби, но фактът си е факт. И с него може да се издигнете в очите на комшията, а и да си направите густо на някоя подходяща пътна отсечка. Разбира се, по този начин в жертва падат километрите от възможния общ пробег. Версията с два електромотора се предлага в две нива на оборудване, при които пробегът варира от 465 до 505 км. Аз карах Luxury Premium, най-богато оборудваният Touring, но повечето тегло значи по-малък пробег. В тази посока версията на предно предлага и най-големия пробег до 575 км.
Това, макар да е от много важно, вече не е чак такъв фактор за хората, запознати с електрическата мобилност. Днес далеч по-голямо значение се отдава на скоростта на зареждане. Ключово за намаляване на времето за зареждане спрямо оригинала е функцията за предварителна климатизация на батерията, особено в студено време. Тя може да се активира ръчно от водача, да се настрои за конкретен час или се активира автоматично, когато в навигацията се зададе крайна точка дадена зарядна станция. Максималната мощност на зареждане е 150 kW и на такава станция голямата батерия се зарежда от 0 до 80% за 30 минути (обикновено се посочва 10-80%), което е един приличен резултат.
Трябва да изтъкна и допълнителните усилие на инженерите в областта на обезшумяването с използване на повече изолация, лепила и ламинирани стъкла отпред и отстрани. За волана трябва да се намери точната позиция, така че да не закрива приборното табло. Високите огледала осигуряват много добра видимост във всички посоки. Няма функция one pedal, но аз и не съм особен неин почитател.
За финал оставям цените, естествено. Стартовата промоционална цена за bZ4X Touring е 49 280 евро, която включва 3700 евро еко бонус. Но това не е достатъчно, тъй като освен него клиентите получават подарък зарядна станция и възможност за лизинг с 3,5% промоционална лихва. При топ нивото на оборудването еко бонусът достига 4270 евро. Звучи като доста шедро предложение, каквато е и гаранцията до 10 години или 185 000 км. Тяговата батерия, големият страх на мнозина, е с гаранция 1 000 000 км. Пътната помощ Toyota Eurocare е за 3 години след покупката на колата. Щедри летни бонуси като за отличник, завършил с пълно шест учебната година.
Технически характеристики
Toyota bZ4X Touring AWD
Размери
Дължина, мм: 4830
Ширина, мм: 1860
Височина, мм: 1675
Междуосие, мм: 2850
Собствено тегло, кг: 2025-2110
Задвижване
Електромотори: два
Макс. системна мощност, к.с.: 380
Макс. системен въртящ момент, Нм: 537
Батерия
Капацитет, kWh: 74,7
Зареждане, kW: 150
Динамика
Макс. скорост, км/ч: 180
Ускорение 0-100 км/ч, сек: 4,4
Пробег, км: до 465 - 505
Базова цена, евро с ДДС: 49 280
Базова цена на модификацията, евро с ДДС: 52 070
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