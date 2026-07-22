Двама огнеборци загинаха при голям пожар край летище във Франция

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Д вама пожарникари загинаха при овладяването на голям пожар в района на летището в Бордо, в югозападна Франция. Това съобщи ДПА, като се позова на изявление на френския министър на вътрешните работи Лоран Нунес.

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По думите на министъра двамата огнеборци са загубили живота си, докато са участвали в гасенето на пожар, обхванал две сгради в района. По-късно от местната пожарна служба уточниха, че те са били заклещени в пожарния си автомобил, който е бил обграден от пламъците.

Президентът на Франция Еманюел Макрон изрази съболезнования към семействата на загиналите и отдаде почит на тяхната саможертва.

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Пожарът е започнал край паркинг на летището

Според информация на местни медии огънят първоначално е избухнал в район, граничещ с паркинга за дългосрочно паркиране на летището в Бордо, след което бързо се е разпространил.

Заради пожара работата на летището беше частично нарушена. Излитанията бяха временно преустановени, докато кацанията продължиха да се извършват.

В овладяването на стихията са участвали десетки пожарникари, както и специализиран противопожарен самолет. От района се издигаха огромни стълбове дим, които се виждаха от различни части на град Бордо.

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Разследват причините

Прокурорът на Бордо Рено Годьол съобщи, че вече е започнало разследване, което трябва да установи причините за възникването на пожара.

Разследващите ще изясняват дали огънят е възникнал вследствие на човешка небрежност или е бил умишлено предизвикан.

Инцидентът се случва на фона на изключително висок риск от горски пожари във Франция. Департамент Жиронд, където се намира Бордо, е поставен под най-високата степен на предупреждение за пожари заради продължителните горещини, сушата и силния вятър.

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През последните години регионът нееднократно беше засегнат от мащабни горски пожари, които унищожиха хиляди хектари горски масиви и наложиха евакуацията на хиляди жители и туристи. Екстремните метеорологични условия това лято отново поставят под сериозно напрежение пожарните служби в Югозападна Франция.