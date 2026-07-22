Атаки по море и суша: Поразени кораби в Одеса и жертви след украински удари в Русия

М инистерството на отбраната на Русия обяви днес, че руските сили са атакували украински пристанища и военна инфраструктура в украинската Одеска област, предаде Ройтерс.

Ведомството съобщи, че са поразени два кораба, както и съоръжения на пристанищната инфраструктура, използвани за разтоварване и съхранение на стоки за армията и резервоари за горивосмазочни материали в пристанището на украинския черноморски град Одеса.

От друга страна, командващият украинските безпилотни сили - Роберт Бровди, обяви днес, че украински дронове са нанесли удари по 13 руски плавателни съда в Черно море и Азовско море в рамките на последните 48 часа, информира Ройтерс.

Украйна също е осъществила нови атаки срещу логистични центрове на компанията "Уайлдберис", най-големия онлайн търговец в Русия, като са били ранени няколко души, предадоха Ройтерс и ТАСС, позовавайки се на изявление от днес на Татяна Ким, ръководител и съосновател на фирмата.

Тя каза, че са поразени складове в градовете Краснодар и Невинномиск, съответно в Краснодарския и в Ставрополския край.

По последни данни предишният удар на украинските сили по логистичен център на "Уайлдберис" - в нощта срещу събота в Котовск, Тамбовска област, е отнел живота на осем работници.

"Тази нощ бяха атакувани наши логистични центрове в Краснодар и Невинномиск. Действаме по остраняване на последиците от нападенията съвместно със специализираните служби", написа Ким в приложението Телеграм, цитирана от ТАСС.