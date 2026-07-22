Румен Радев: Изключено е от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток

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„Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток“. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет по повод искането на Съединените щати за временно разполагане на до осем самолета-цистерни в авиобаза „Безмер“.

Радев подчерта, че става дума единствено за логистична и транспортна подкрепа, свързана с операции на САЩ и НАТО, а не за участие на България във военни действия.

„Тези самолети няма да изпълняват бойни мисии от българска територия. Те ще бъдат използвани за дозареждане във въздуха извън българското въздушно пространство и за логистична поддръжка“, заяви премиерът.

По думите му българските служби за сигурност са направили оценка на риска и към момента няма данни за пряка военна заплаха за страната.

Искането на САЩ и ролята на парламента

Премиерът съобщи, че дипломатическата нота от американска страна е постъпила на 17 юли и е свързана с временното разполагане на авиационна техника и военнослужещи, които да осигуряват подкрепа за операции на САЩ в Близкия изток.

Радев обясни, че искането се основава на Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната между България и САЩ от 2006 г., според което определени военни съоръжения у нас, сред които авиобаза „Безмер“, могат да бъдат използвани съвместно.

„Конституцията е категорична – пребиваването и преминаването на чуждестранни войски през територията на България става с разрешение на Народното събрание“, каза той.

Премиерът увери, че правителството няма да заобикаля парламента и затова въпросът е внесен за разглеждане от депутатите.

Парламентът ще обсъди като втора точка в пленарното си заседание проекта на решение за разрешаване на пребиваването на територията на България на военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на САЩ. Предложението за включването на точката в дневния ред беше направено от „Прогресивна България“.

Преди това проектът получи подкрепа от парламентарната Комисия по отбрана.

Промяна спрямо предишното решение

Румен Радев уточни, че с решение на Министерския съвет е било променено предходно решение, според което самолетите-цистерни е трябвало да бъдат разположени на гражданското летище „Васил Левски“ в София.

„Това означаваше те да бъдат в непосредствена близост до пътнически самолети и до столицата“, обясни премиерът.

Той допълни, че изборът на авиобаза „Безмер“ е по-подходящ от гледна точка на сигурността и военната инфраструктура.

Радев отправи критики към предишното управление, като заяви, че през февруари американски самолети-цистерни са били разположени на летище „Васил Левски“ без достатъчно публична информация и без Народното събрание да бъде сезирано.

„Обществото трябва да бъде информирано за характера на подобни мисии. Ние няма да крием тази тема“, каза той.

България призова за деескалация в Близкия изток

Изявлението на премиера идва на фона на напрежението между САЩ и Иран и след като Техеран изпрати дипломатическа нота до България.

В нея Иран предупреждава, че всяка дейност, която улеснява американски военни операции срещу страната, може да бъде разглеждана като „съучастие в агресия“.

Радев определи нотата като част от дипломатическата комуникация между държавите и подчерта, че България спазва международното право и своите ангажименти като член на НАТО.

„България държи на добрите отношения с Ислямска република Иран. В същото време САЩ и Иран носят огромна отговорност пред всеки жител на планетата, защото войната в Близкия изток може да има непредвидими глобални последици“, заяви премиерът.

„Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжията. България призовава страните в конфликта да направят крачка назад. Това е интересът на Европа, това е и нашият български интерес“, допълни той.

Какво представлява авиобаза „Безмер“

Авиобаза „Безмер“ край Ямбол е една от военните бази у нас, модернизирани с подкрепата на НАТО. Тя разполага с инфраструктура за приемане на различни видове военна авиация, включително самолети за дозареждане във въздуха като KC-135 и KC-46.

Базата е част от системата за колективна отбрана на Алианса и може да бъде използвана за логистична подкрепа на съюзнически сили в региона.

Ако Народното събрание даде съгласие, американските самолети и военнослужещи ще могат временно да бъдат разположени в „Безмер“ за изпълнение на логистични задачи. При отрицателен вот това разполагане няма да се състои.