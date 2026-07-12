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Техеран публикува „черен списък“ със световни лидери: Джорджа Мелони редом до Тръмп и Нетаняху

Иранско издание, свързано с общината на Техеран, представи западни и израелски политици като „отговорни“ за смъртта на аятолах Али Хаменей. Премиерът на Италия получи незабавна подкрепа от водещи фигури в Рим

Василена Василева Василена Василева

12 юли 2026, 10:16
Техеран публикува „черен списък“ със световни лидери: Джорджа Мелони редом до Тръмп и Нетаняху
Източник: AP/БТА

И талианският премиер Джорджа Мелони беше включена в т.нар. „черен списък“ на Техеран редом с президента на САЩ Доналд Тръмп и израелския министър-председател Бенямин Нетаняху. За това съобщават редица италиански медии, сред които АНСА, „Кориере дела Сера“, „Оупън Онлайн“ и „Ти Джи Ком 24“.

Любопитното е, че новината идва само дни след като Доналд Тръмп публично разкритикува Мелони и други европейски лидери, че според него не са подкрепили достатъчно Вашингтон по време на военния конфликт с Иран. Въпреки тези различия Техеран поставя всички тях в една категория – като врагове на Ислямската република.

  • Публикация с оранжеви затворнически униформи

Списъкът е публикуван във вестник „Хамшари“, който е собственост на общината на Техеран.

В публикацията западните и израелските лидери са изобразени със снимки, на които са „облечени“ в оранжеви затворнически униформи – символика, която според наблюдатели цели да внуши, че те трябва да бъдат подведени под отговорност.

Според изданието всички включени в списъка личности носят вина за смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който, според описания в статията сценарий, е бил убит при американско-израелски удари по Техеран на 28 февруари.

  • Кои фигури попадат в списъка

Начело на списъка са поставени израелският премиер Бенямин Нетаняху и американският президент Доналд Тръмп. Техните изображения са допълнени със стрелкова мишена, нарисувана върху челата им.

Под номер девет е италианският премиер Джорджа Мелони.

Сред останалите европейски лидери фигурират:

  • френският президент Еманюел Макрон;
  • британският премиер в оставка Киър Стармър;
  • германският канцлер Фридрих Мерц.

От израелска страна в списъка присъстват още външният министър Гидеон Саар, министърът на отбраната Израел Кац и началникът на Генералния щаб на израелските въоръжени сили Еял Замир.

Сред американските представители, освен Тръмп, са посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби, министърът на отбраната Пийт Хегсет, държавният секретар Марко Рубио и командващият Централното командване на САЩ (CENTCOM) Брад Купър.

Прави впечатление отсъствието на някои от най-близките съветници на Тръмп, сред които Джаред Къшнър, Стив Уиткоф и вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

  • Парадоксът около европейските лидери

Италианските медии обръщат внимание на любопитен парадокс.

Именно Мелони, Макрон, Мерц и Стармър бяха сред европейските лидери, които многократно заявиха, че не желаят държавите им да бъдат въвличани във военен конфликт с Иран. Те подчертаваха, че това не е война на Европа и че предпочитат дипломатически подход.

Въпреки това всички те попадат сред сочените от Техеран като отговорни за действията на САЩ и Израел.

  • Незабавна реакция в Италия

Публикацията предизвика бърза реакция сред управляващите в Италия, които демонстрираха единна подкрепа за министър-председателя.

Министърът на външните работи Антонио Таяни заяви:

„Пълна солидарност с Джорджа Мелони, която със сигурност няма да се поддаде на сплашване.“

Председателят на италианския Сенат Иняцио Ла Руса също осъди публикацията.

„Това не засяга само личността на министър-председателя, а демократичните ценности и институциите, които тя представлява. Всяка форма на сплашване, подбуждане към насилие и пропаганда на омразата трябва да бъде осъдена по най-категоричен начин“, написа той в социалната мрежа X.

Вицепремиерът и лидер на партия „Лига“ Матео Салвини също изрази подкрепата си.

„Който напада Джорджа Мелони, напада всички нас. Италия няма да се поддаде на сплашване“, заяви той.

  • На фона на призиви за отмъщение

Появата на „черния списък“ съвпада с първите публични изявления на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей след смъртта на баща му Али Хаменей.

Според италианските медии публикацията е била разпространена малко след призива на новия лидер за отмъщение срещу държавите и политиците, които Техеран обвинява за ликвидирането на предишния върховен водач.

Случаят допълнително изостря напрежението между Иран и западните държави на фона на продължаващата криза в Близкия изток и размяната на остри политически послания между Техеран, Вашингтон и европейските столици.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Габриела Големанска    
Джорджа Мелони Иран Черен списък Техеран Доналд Тръмп Бенямин Нетаняху Политическо напрежение Сплашване Западни лидери Реакция в Италия
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