Техеран публикува „черен списък“ със световни лидери: Джорджа Мелони редом до Тръмп и Нетаняху

И талианският премиер Джорджа Мелони беше включена в т.нар. „черен списък“ на Техеран редом с президента на САЩ Доналд Тръмп и израелския министър-председател Бенямин Нетаняху. За това съобщават редица италиански медии, сред които АНСА, „Кориере дела Сера“, „Оупън Онлайн“ и „Ти Джи Ком 24“.

MEDIO ORIENTE I Il quotidiano iraniano Hamshari ha pubblicato una sorta di 'lista nera' con le foto dei presunti responsabili della morte dell'ayatollah Ali Khamenei, tra cui la premier Giorgia Meloni in uniforme arancione da carcerata #ANSA https://t.co/tvXyqUKr1X pic.twitter.com/LPMaj62C9L — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) July 11, 2026

Любопитното е, че новината идва само дни след като Доналд Тръмп публично разкритикува Мелони и други европейски лидери, че според него не са подкрепили достатъчно Вашингтон по време на военния конфликт с Иран. Въпреки тези различия Техеран поставя всички тях в една категория – като врагове на Ислямската република.

Публикация с оранжеви затворнически униформи

Списъкът е публикуван във вестник „Хамшари“, който е собственост на общината на Техеран.

В публикацията западните и израелските лидери са изобразени със снимки, на които са „облечени“ в оранжеви затворнически униформи – символика, която според наблюдатели цели да внуши, че те трябва да бъдат подведени под отговорност.

Според изданието всички включени в списъка личности носят вина за смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който, според описания в статията сценарий, е бил убит при американско-израелски удари по Техеран на 28 февруари.

Кои фигури попадат в списъка

Начело на списъка са поставени израелският премиер Бенямин Нетаняху и американският президент Доналд Тръмп. Техните изображения са допълнени със стрелкова мишена, нарисувана върху челата им.

Под номер девет е италианският премиер Джорджа Мелони.

Сред останалите европейски лидери фигурират:

френският президент Еманюел Макрон;

британският премиер в оставка Киър Стармър;

германският канцлер Фридрих Мерц.

От израелска страна в списъка присъстват още външният министър Гидеон Саар, министърът на отбраната Израел Кац и началникът на Генералния щаб на израелските въоръжени сили Еял Замир.

Сред американските представители, освен Тръмп, са посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби, министърът на отбраната Пийт Хегсет, държавният секретар Марко Рубио и командващият Централното командване на САЩ (CENTCOM) Брад Купър.

Прави впечатление отсъствието на някои от най-близките съветници на Тръмп, сред които Джаред Къшнър, Стив Уиткоф и вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

Парадоксът около европейските лидери

Италианските медии обръщат внимание на любопитен парадокс.

Именно Мелони, Макрон, Мерц и Стармър бяха сред европейските лидери, които многократно заявиха, че не желаят държавите им да бъдат въвличани във военен конфликт с Иран. Те подчертаваха, че това не е война на Европа и че предпочитат дипломатически подход.

Въпреки това всички те попадат сред сочените от Техеран като отговорни за действията на САЩ и Израел.

Незабавна реакция в Италия

Публикацията предизвика бърза реакция сред управляващите в Италия, които демонстрираха единна подкрепа за министър-председателя.

Министърът на външните работи Антонио Таяни заяви:

„Пълна солидарност с Джорджа Мелони, която със сигурност няма да се поддаде на сплашване.“

Председателят на италианския Сенат Иняцио Ла Руса също осъди публикацията.

„Това не засяга само личността на министър-председателя, а демократичните ценности и институциите, които тя представлява. Всяка форма на сплашване, подбуждане към насилие и пропаганда на омразата трябва да бъде осъдена по най-категоричен начин“, написа той в социалната мрежа X.

Вицепремиерът и лидер на партия „Лига“ Матео Салвини също изрази подкрепата си.

„Който напада Джорджа Мелони, напада всички нас. Италия няма да се поддаде на сплашване“, заяви той.

На фона на призиви за отмъщение

Появата на „черния списък“ съвпада с първите публични изявления на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей след смъртта на баща му Али Хаменей.

Според италианските медии публикацията е била разпространена малко след призива на новия лидер за отмъщение срещу държавите и политиците, които Техеран обвинява за ликвидирането на предишния върховен водач.

Случаят допълнително изостря напрежението между Иран и западните държави на фона на продължаващата криза в Близкия изток и размяната на остри политически послания между Техеран, Вашингтон и европейските столици.