Марко Рубио: САЩ са готови за диалог, но Иран не подхожда сериозно към преговорите

Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон подхожда непредубедено към конфликта в Близкия изток и е готов да води диалог, да преговаря и да уреди разногласията си с Иран, но Техеран не подхожда сериозно към преговорите, предаде Ройтерс.

"Ако те са сериозни, и ние сме сериозни. Ако не са , тогава ще направим това, което е необходимо, за да защитим нашите интереси, а също и интересите на нашите съюзници", заяви Рубио в изявление по време на срещата в Манила на външните министри на страните от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), които изразиха сериозно безпокойство относно подновяването на военните действия.

Рубио подчерта, че иранският контрол над Ормузкия проток би създал опасен прецедент с последици, простиращи се отвъд Близкия изток, отбелязва Франс прес.

"Ако създадем прецедент в Близкия изток, при който една страна може да реши да контролира самостоятелно международен морски път, да събира такса и да взривява вашите кораби, ако не платите, това ще е един много опасен прецедент, който ще се повтори и в други части на света, включително в този регион (Югоизточна Азия)", заяви Рубио пред колегите си от АСЕАН.

Рубио ще се срещне днес с китайския министър на външните работи Ван И в рамките на регионалната среща, като се очаква двама да обсъдят евентуална среща на върха между лидерите на двете страни през септември, отбелязва Ройтерс.

Срещата на Рубио с Ван И, която беше потвърдена от представител на Държавния департамент, ще се проведе на фона на временното утихване на напрежението между световните суперсили. Ситуацията обаче може да се усложни от обвиненията на американския президент Доналд Тръмп миналата седмица във връзка с китайската намеса в изборите в САЩ, които Пекин категорично отрече, обръща внимание Ройтерс.

Тази седмица в Манила външните министри от единадесетте страни членове на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) и от техни партньорски страни се срещат в Манила на фона на нестабилността, свързана с подновения конфликт между САЩ и Иран, и опасенията от проблеми с енергийните доставки през Ормузкия проток. Същевременно се засили дипломатическото напрежение между Пекин и близкия съюзник на САЩ - Филипините - се засили заради инцидент в Южнокитайско море, довел до извикването на посланиците в двете столици.

От своя страна, Ван И заяви, че Китай ще продължи да си сътрудничи с АСЕАН, ръководейки се от принципите за мир, развитие, сътрудничество и взаимна полза, като е готово да осъществи още по-тясно сътрудничество в интерес на населението в региона. Ван И подчерта, че взаимното уважение и взаимното доверие са в основата на добрите отношения между съседните страни.