Мелони закъсня с 30 минути, Макрон я посрещна с целувки в Антиб

П ремиерката на Италия Джорджа Мелони пристигна в Антиб за двустранната среща на върха Италия-Франция. Мелони беше официално посрещната от президента на Франция Еманюел Макрон в музея на Пикасо в града. Тя дойде там с 30-минутно закъснение. Двамата лидери се разцелуваха сърдечно, а после разгледаха експозицията вътре, предадоха Франс прес и АНСА.
Предстои двамата лидери да проведат разговори на четири очи във вилата „Еленрок“ в Антиб. После ще има разговори и между придружаващите ги общо 18 министри.
36e Sommet franco-italien: Emmanuel Macron reçoit Giorgia Meloni, à Antibes#BFM2 pic.twitter.com/IGZvvDRBzV— BFM (@BFMTV) June 25, 2026
Междувременно в град Льо Кане, в покрайнините на Кан, се състоя френско-италиански бизнес форум, който събра 200 френски и италиански организации и компании, като целта му беше да насърчи двустранните икономически и търговски отношения и да събере на едно място институционални представители, бизнес ръководители и водещи фигури от икономическия живот на двете страни.
Като водещи икономически партньори в рамките на Европейския съюз, Франция и Италия поддържат тесни и взаимнодопълващи се търговски отношения. През 2025 г. двустранният стокообмен надхвърли 112 милиарда евро, което потвърди позицията на Италия като втория по големина търговски партньор на Франция.
Macron accoglie Meloni ad Antibes e scherza, 'Giorgia quanto tempo...' https://t.co/RS3n31AyZz— The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) June 25, 2026
Над 2000 френски компании развиват дейност в Италия, а около 1800 италиански компании оперират във Франция, което свидетелства за интензивността на взаимните инвестиции между двете държави.
В бизнесфорума участваха и редица министри, придружаващи Мелони по време на визитата й в Антиб.
Vertice Italia-Francia, Meloni e Macron ad Antibes La diretta https://t.co/yZRovcZyNw— Eventi e News (@eventixnews) June 25, 2026
Giorgia Meloni è arrivata ad Antibes, in Costa Azzurra, per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron, in occasione del 36° Vertice intergovernativo Italia-Francia. Lincontro bilater… pic.twitter.com/p8Sawa9ODf
Програмата на форума включваше над 100 срещи между френски и италиански компании, както и тематични кръгли маси, посветени на основните индустриални и стратегически предизвикателства, сред които европейският суверенитет, полупроводниците, енергетиката, транспортът, мобилността и взаимните инвестиции.
Подписани бяха и два меморандума за разбирателство между френската Федерация за висша мода и италианската Националната камара на модата и между френското дружество за външнотърговски инвестиции "Бизнес Франс" и италианския Институт за външна търговия.
Macron accoglie Meloni ad Antibes e scherza: "Giorgia quanto tempo...". Qualche applauso per la premier all'arrivo al museo Picasso #ANSA https://t.co/HhwOzSGIHz pic.twitter.com/ami03Xw6fa— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) June 25, 2026