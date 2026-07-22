Свят

Украйна вече може да управлява разузнавателния дрон Buntar-3 от стотици километри разстояние

Новата система цели да защити операторите, като на предната линия остава само малък технически екип за подготовка и излитане

22 юли 2026, 09:56
Дрон
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock
  • Украйна внедри дистанционно управление за разузнавателния дрон Buntar-3, което позволява операторите да управляват мисии през интернет от стотици километри зад фронтовата линия, след като дронът бъде изстрелян от екип на място.
  • Новата система цели да защити операторите, като на предната линия остава само малък технически екип за подготовка и излитане, а управлението, видеото и телеметрията се поемат дистанционно чрез платформата Buntar Copilot.
  • Украйна продължава да развива безпилотните си технологии – Buntar-3 вече е използван за коригиране на удари по руски цели, а ударният дрон Blyskavka-2 е модернизиран с по-дълъг полет и автономна система за крайно насочване.

Украинският разузнавателен безпилотен летателен апарат Buntar-3 получи нова функция за дистанционно управление, която позволява на операторите да изпълняват мисии практически от всяко защитено място далеч зад фронтовата линия, предава UNITED24 Media.

Според Militarnyi, която на 21 юли се позовава на украинския разработчик Buntar Aerospace, компанията е представила новата възможност като част от своята софтуерна платформа Buntar Copilot.

Системата позволява на пилота на дрона и оператора на полезния товар да се свържат с безпилотния апарат чрез интернет, след като екип на предна позиция разположи необходимото оборудване и изстреля дрона.

Съгласно новата концепция за работа, в района на старта е необходим само малък технически екип, който да инсталира антена, терминал Starlink и да подготви самолета за излитане.

След като дронът се издигне във въздуха, екипът може да напусне района, а управлението на полета се прехвърля към оператори, намиращи се на стотици километри в тила, съобщава Militarnyi.

Компанията посочва, че софтуерът предава няколко независими потока от данни чрез приложението Buntar Copilot, включително видео в реално време, телеметрична информация и дневници на полета. Според Militarnyi основната цел на новата функция е да намали риска за висококвалифицираните оператори на дронове, като ги държи далеч от райони, уязвими на руски удари.

Buntar Aerospace вече е демонстрирала бойното използване на разузнавателната платформа Buntar-3. През март дронът е бил използван за коригиране на украински ракетен удар срещу руски обект за съхранение, подготовка и изстрелване на дронове Shahed на територията на окупираното летище в Донецк.

Съобщението идва след още едно неотдавнашно развитие в украинските безпилотни технологии. По-рано Militarnyi съобщи, че ударният дрон Blyskavka-2 е получил модернизирана конструкция, увеличена продължителност на полета и система за крайно насочване Norda-8, която позволява на операторите да обозначат целта предварително, след което дронът завършва атаката автономно.

  • Какво представлява Buntar-3?

Buntar-3 е украински безпилотен летателен апарат (БЛА) за разузнаване, наблюдение и целеуказване (ISR – Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). Разработен е от Buntar Aerospace и е предназначен за работа в условия на интензивна радиоелектронна борба (РЕБ), включително в близост до фронтовата линия. Това се посочва в  публикации на Buntar Aerospace.

  • Основни характеристик

Според производителя, Buntar-3 е:

  1. VTOL дрон (Vertical Take-Off and Landing) – излита и каца вертикално, без необходимост от писта или катапулт.
  2. Предназначен за оперативно-тактическо разузнаване на дълбочина до около 100 km от наземната станция.
  3. Оптимизиран за работа в среда с активно радиоелектронно заглушаване (EW/RЕБ).
  4. Използва електрооптични средства за наблюдение и предаване на разузнавателна информация в реално време.
  • Известни технически данни

Производителят публикува ограничен набор от официални характеристики:

  1. Тип: VTOL разузнавателен БЛА
  2. Тактически радиус: до 100 km
  3. Продължителност на полета: до 4 часа
  4. Предназначение:
  5. разузнаване;
  6. наблюдение;
  7. откриване и проследяване на цели;
  8. коригиране на артилерийски огън и други удари;
  9. оценка на резултатите след поразяване на цели (battle damage assessment).
  • Устойчивост на радиоелектронна борба

Една от основните особености на системата е устойчивостта срещу:

  1. заглушаване на комуникациите;
  2. електронно противодействие;
  3. работа в райони с висока наситеност на средства за РЕБ.

Компанията посочва, че използва комуникационни решения и софтуер, предназначени да запазят управлението и предаването на данни дори при силно електронно противодействие. Независима публична техническа оценка на тази устойчивост обаче не е публикувана.

  • Софтуер

Buntar-3 работи съвместно със софтуерната платформа Buntar Copilot, която подпомага:

  1. планирането на мисии;
  2. интеграцията с украинската система за ситуационна осведоменост DELTA;
  3. използването на метеорологични данни и цифрови карти;
  4. автоматизацията на полетните задачи.
  • Бойно приложение

Производителят заявява, че системата се използва на активни участъци от фронта в Украйна за разузнавателни мисии. Има съобщения, че през 2025 г. Buntar-3 е включен в украинската платформа DOT-Chain Defence за снабдяване на военни подразделения. Това е потвърдено от самата компания.

Източник: UNITED24 Media    
Украйна Безпилотни технологии Дистанционно управление Защита на оператори Разузнавателен дрон Buntar Copilot Вертикално излитане и кацане Коригиране на удари
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