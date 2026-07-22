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Ще удвои ли златото цената си

След като цената на златото надмина 4000 долара за унция, икономисти прогнозират, че то може да поскъпне двойно до 2031 година. Вижте какво движи рекордния търс и остава ли благородният метал най-сигурното пристанище срещу инфлацията

22 юли 2026, 09:55
Ще удвои ли златото цената си
Източник: iStock

М нозина очакват цената на златото да продължи да расте. Има дори прогнози, че до пет години благородният метал може да поскъпне двойно. Колко реалистично е това - мнения на експерти, пише Deutsche Welle.

В последните години цената на златото расте постоянно. От 2020 година до днес тя е стигнала от 1585 долара за унция до актуални малко над 4000 долара. Хората и банките предпочитат да влагат средствата си в благородния метал, за да ги защитят от инфлацията. А повишеното търсене естествено се отразява на цената.

Икономистите на Дойче банк са установили, че централните банки по цял свят интензивно купуват злато - става дума за финансови институции от Китай, Русия, Индия, Турция, както и от бързоразвиващите се страни. Затова до 2031 година златото може да достигне и цена от 8000 долара за унция - т.е. двойно повече от сега.

Новият играч: криптовалутите

Преди обаче да се погледне напред, трябва да се направи анализ как изобщо се стигна до сегашното положение или - как настъпи треската за злато от последните години. Финансовият експерт Франк Шаленбергер посочва причините пред ДВ: "Опасенията от спад в лихвите и слабият американски долар, интензивните покупки на емисионните банки, както и високото търсене на монети и кюлчета".

Шаленбергер изтъква, че в момента има и един относително нов участник на пазара: криптовалутите. Те стават "все по-важна група клиенти, тъй като също диверсифицират активите си включително чрез покупки на злато. Ако подемът на тези валути продължи, това би могло да доведе и до още по-голямо повишаване на цената на златото".

Михаел Хсю, анализатор на Дойче банк, дели клиентите на "еластични" и "нееластични" и смята, че вторите, например емисионните банки, изтласкват първите - частни лица, например купувачите на бижута. Именно стабилното търсене е "ключовият фактор за високата цена на златото в периода от 2021 до 2025 година", убеден е той.

Финансовият анализатор към DZ Bank Томас Кулп на свой ред посочва пред ДВ, че през последните години златото поскъпва най-вече заради натрупването на геополитически несигурности. "Аспектът на златото като сигурно пристанище, от една страна, и статутът му на гарант на независимостта от друга са най-важните стимулатори на търсенето".

Дали пристанището още е сигурно?

Златото открай време се смята за надежден начин за гарантиране на сигурността на парите. То не може да се умножава и зависи от спекулациите, но във всеки случай е по-сигурно от криенето на пари под дюшека. Но дали златото остава сигурно пристанище и днес?

Не, казва Франк Шаленбергер.

"Идеята не е добра в големи мащаби, но пък не бива да се пренебрегва като гаранция. Дял от пет или десет процента в портфолиото определено не е лоша идея, защото така може да се намали неговата волатилност (колебанията в ценовите равнища - б.ред.)", казва Шаленбергер.

Михаел Хсю от Дойче банк не споделя това мнение - според него банките купуват злато в големи мащаби именно като начин за запазване на стойността. "Основните причини, поради които централните банки включват злато в портфолиото си, са диверсификацията, защитата от геополитически рискове и опазването от инфлацията", посочва той.

Становището на Томас Кулп е: "Златото е и ще остане ултимативното сигурно пристанище. Жълтият благороден метал се търси най-много в несигурни фази или във времена на криза". Но това невинаги е валидно, тъй като "цената на моменти може да преживее сериозни колебания и вложителите винаги трябва да го имат предвид".

Поглед към кристалната топка

Правенето на прогнози винаги е свързано с определен риск, включително когато става дума за икономическите развития. Във връзка с цената на златото Франк Шаленбергер споделя, че за момента не вижда толкова силни импулси, които да доведат до удвояването ѝ в следващите пет години от сегашното и без това относително високо ниво.

Михаел Хсю пък очаква възстановяване на златните резерви на централните банки при нарастване на геополитическата несигурност както по време на Студената война.

Новите несигурни времена доведоха да завръщане към долната граница на диапазона от периода преди 1990 година, т.е. до дял на златото от 40 процента в резервите на централните банки.

„Ако валутните резерви на икономиките на развиващите се страни паднат от осем на пет трилиона долара, това може и да отговаря на номинална цена на златото от 8000 евро за унция", казва Михаел Хсю.

Анализаторът на DZ Bank Томас Кулп е по-сдържан, но не крие, че не вижда тъмни облаци на хоризонта.

„Основните фактори, определящи търсенето, остават непроменени. Затова дългосрочната ни прогноза за цената на златото е положителна", добавя Томас Кулп.

 

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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